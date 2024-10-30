XXL-SPECIAL: Beeindruckender Dolby Atmos-Sound mit JBL Synthesis-Komponenten im Kino des JBL Stores München

Bei einem Besuch bei Dolby in München und anschließener akustisch beeindruckender Tour durch klangliche Highlights der Bayerischen Landeshauptstadt führte uns unser Weg auch in den JBL Store München, wo wir von Store-Leiter Tim Lellinger begrüßt wurden. Für immersiven Sound höchster Güte ist dort ein eigenes installiertes kleines Kino vorhanden, das auf Premium-Elektronik und Lautsprecher von JBL Synthesis setzt. Wer in den Genuss von Dolby Atmos mit enormer Räumlichkeit und nachdrücklicher Kraft kommen möchte, kann dort auch einen Hörtermin ausmachen.

Geräte-Rack im Nebenraum des Kinos im JBL Store München

Wie man auf obigem Bild erkennen kann, ist das Rack im Nebenraum zum Kino mit besten Komponenten bestückt. Diese möchten wir nun, ebenso wie die Inwall-/InCeiling-Lautsprecher im Kino, genauer vorstellen.

Hier das Setup des JBL-Kinos in München in der Übersicht:

Geräte im Server-Rack

SDP-58

Rückseite

JBL Synthesis SDP-58 Prozessor/Vorverstärker (6.999 EUR): 16 native Processing-Kanäle, unterstützt Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, sowie IMAX Enhanced. JBL7Harmans eigener Surround-Upscaler Logic 16 (Von Mono bis auf 15.1) gehört auch zur Ausstattung. Fürs optimale Einmessen der im Setup enthaltenen Lautsprecher sorgt Dirac Live inklusive Dirac Bass Control. Die HDMI-Schnittstellen des SDP 58 Vorverstärkers entsprechen dem aktuellen Standard 2.1.Dadurch ist die Anschlusssektion kompatibel zu 8K/60 fps und zu 4K/120 fps, zu Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, eARC und 3D. Streaming ist ebenfalls über Ethernet oder WiFi möglich. Mit: AirPlay 2, Google Chromecast, Roon, Spotify Connect, Tidal Connect, zudem kompatibel zu MQA. Zu steuern ist dies alles mittels der Harman MusicLife App. Für komfortables, einfaches Streaming steht darüber hinaus Bluetooth mit aptX HD bereit. Die interne Web Page zur Konfiguration umfasst die Kompatibilität zu Dante, IP- und IR-Protokollen sowie zur Steuerung mittels RS232. Eine unabhängig arbeitende Zone 2 gehört ebenfalls zum Ausstattungsumfang. Vorhanden sind XLR-Ausgänge, die man optimal für die Verbindung mit passenden JBL Synthesis Endstufen verwenden kann.

SDA-7120

Rückseite

JBL Synthesis SDA-7120 (Endstufe, Stückpreis 4.599 EUR), 2 x für die Surround- und Atmos-Lautsprecher. Siebenkanal-Class G-Endstufe, Cinch- und XLR-Anschlüsse, Dante Audio Networking, 100 Watt an 8 Ohm (140 Watt an 4 Ohm) bei Aussteuerung aller sieben Kanäle, Trigger In/Out, Ethernet, RS232

SDA-4600 und SDA-8300

Innenleben beider Endstufen

Rückseite

JBL Synthesis SDA-4600 Endstufe (5.999 EUR), 4 Kanäle, 1 x in Betrieb für die vier Subwoofer. 600 Watt an 4 und an 8 Ohm. Gibt es auch als SDA-8300, für 8 Kanäle geeignet (6.999 EUR).

Lautsprecher

SSW-3

Zwei leistungsstarke Basstreiber

JBL SSW-3 Subwoofer (Stückpreis 2.999 EUR), 4 x verbaut, jeweils einer in jeder Ecke. Passiver Subwoofer, der Frequenzen zwischen 20 Hz und 150 Hz (- 6 dB) darstellt und für Endstufen mit einer Leistung v on bis zu 600W (RMS) geeignet ist. 4 Ohm Impedanz, Empfindlichkeit 88 dB (2,83V/1m). Bestückung 2 x 250 mm Treiber mit Composite-Membran. Gewicht pro passivem Subwoofer: 36, 75 kg.

SCL-2 mit und ohne Abdeckung

Detail an der Rückseite

Aufwändiges Layout mit drei Basstreibern, sorgfältiger Aufbau innen

JBL SCL-2 InWall (Stückpreis 7.799 EUR), verbaut als Front L, Front R und Center. 2,5 Wege-Lautsprecher mit 3 x 200mm Bass-Treibern mit Aluminium-Membran. 445 Watt 8RMS) maximale Belastbarkeit. Bestückung Mittel-/Hochtonbereich: D2415K, Dual Annular Ring Teonex Membran, montiert in eine Sonoglass Hornvorsatz-Konstruktion/Schallwand. Frequenzbereich (- 6dB auf Achse) 57 Hz bis 25 kHz. Empfindlichkeit (2,83V/1m) 92 dB, 6 Ohm-Lautsprecher, der pro Stück 24,3 kg wiegt.

SCL-3

Sorgfältige Konstruktion

JBL SCL-3 InWall/InCeiling (Stückpreis 3.949 EUR), verbaut für die Überkopf-Wiedergabe (Dolby Atmos), kommt 4 x in der Decke zum Einsatz: 2-Wege-Lautsprecher, für Wand- oder Deckeneinbau. Basstreiber: Zwei 130 mm, mit Aluminium Matrix-Membran, Mittel- und Hochtonbereich: D2-Derivat 2409H, 25 mm Annular Ring Teonex-Kompressionstreiber. Maximal mit 300W (RMS) belastbar. Frequenzgang (- 6 dB auf Achse): 65 Hz bis 33 kHz. 6 Ohm-Lautsprecher mit einer Empfindlichkeit von 91 dB (2,83V/1m). Gewicht 11,02 kg pro Stück.

JBL SCL-4

Details zum SCL-4

JBL SCL-4 (Stückpreis 3.949 EUR): Für Surround + Surround Back, jeweils L+R, viermal verbaut. 2-Wege-Lautsprecher, maximal mit 300W (RMS) belastbar. Frequenzgang ( -6dB, auch Achse) 45 Hz bis 33 kHz. Bestückt mit: 180 mm Basstreiber mit Aluminium Matrix-Membran, Mittel-/Hochtonbereich: D2-Derivat 2409H, 25 mm Annular Ring Teonex-Kompressionstreiber. 91 dB Empfindlichkeit, 6 Ohm-Lautsprecher, wiegt pro Stück 12,51 kg.

Alle Lautsprecher sind in Mattschwarz mit lackierbarem Grill ausgestattet.

TV:

Samsung QP82R 4k OLED-TV (3.210 EUR, aus der professionellen Schiene von Samsung, daher die ungewöhnliche Bezeichnung).

Auf der zweiten Seite schildern wir nun unsere akustischen Eindrücke von Filmsequenzen in Dolby Atmos.

