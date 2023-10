XXL-SPECIAL: ARCAM präsentiert "RADIA"-Serie - komplett neue Stereoverstärker A5, A15 und A15 sowie Streamer ST5 und CD5 CD-Spieler

Arcam hat heute Abend in London die neue "RADIA" Serie präsentiert. Sie umfasst drei neue Vollverstärker, einen neuen Streamer und einen CD-Player, die wir in diesem Special vorstellen. Für ARCAM, Part von Harman Luxury, sind das nicht einfach nur neue Produkte, sondern mit dieser Modellreihe kommt vom Design her eine echte Revolution zu den ARCAM Händlern. Und die hochwertige technische Ausstattung, traditionelles Merkmal von ARCAM, wurde natürlich ebenfalls weiter verfeinert. So gibt es, zusammen mit absolut fairen Preisen, ein rundherum überzeugendes Konzept - das bisherige ARCAM Kunden/Käufer überzeugen wird, und zusätzlich werden, das prognostizieren wir, weitere neue ARCAM Liebhaber dazu kommen. Starten wir nun durch mit den neuen Produkten der RADIA Baueihe.

ARCAM RADIA A5

Er ist die Basis der neuen Modelle - und kokettiert mit einem besonders interessanten Kaufpreis, der aber erst am Ende dieser Vorstellung verraten wird. ARCAM baut schon lange Verstärker aus Leidenschaft, und der A5 ist eines der jüngsten Produkte aus über 45 Jahren Verstärkerentwicklung und -herstellung, die bis zu ARCAMs heute legendären ersten Produkt im Jahr 1976 - dem A&R Cambridge A60 Verstärker - zurückreichen. Mit zahlreichen technischen Verfeinerungen und mit für die Preisklasse besonders hochwertigen, sorgsam ausgesuchten Bauteilen hat der RADIA A5 das Zeug zum Erfolgsmodell.

Rückseite

Er bringt Bluetooth 5.2 inklusive aptX Adaptive mit (plus einer Anschlussmöglichkeit auch für BT-basierte Kopfhörer) und verfügt über Class AB-Endstufen in typischer ARCAM-Qualität, die an 8 Ohm (20 Hz bis 20 kHz) 50 stabile Watt freisetzen. Auch weitere digitale Anschlüsse (optisch/koaxial) sind vorhanden, ebenso eine mit Liebe zum Detail entwickelte Phono-Vorstufe. Für eine überragende Wandlung von digitalen Signalen in analoge Signale sorgt der ESS ES9018 DAC. Schon das kleinste Modell besitzt massive Aluminium-Drehregler. Front, Oberseite, Seiten und Rückseite bestehen ebenfalls aus langzeitstabilem Aluminium. Im Lieferumfang enthalten ist eine kompakte Fernbedienung, und die gesamte Verpackung - ARCAM denkt auch nachhaltig und an unsere Umwelt - ist plastikfrei.

ARCAM RADIA A15

ARCAM A15

Das "A" in ARCAM steht für "Amplifikation" - der Bau erstklassiger Verstärker ist das Steckenpferd der Briten. Da macht der RADIA A15 keine Ausnahme, denn er bringt sehr belastbare Class AB-Endstufen mit, deren einzelne Bauteile mit Sorgfalt ausgesucht wurden.

Zudem ist er mit Bluetooth inklusive Qualcomm aptX Adaptive Technologie ausgestattet. Diese Version liefert bis zu 24-Bit-HD-Audio für beste Klangqualität vom Smartphone oder Tablet. Der A15 kann auch zusammen mit Bluetooth-Kopfhörern verbunden werden. Wie bei allen ARCAM-Vollverstärkern verfügt auch der RADIA A15 über eine außergewöhnlich hochwertige Phonovorstufe.

Rückseite

Verschiedene Eigenschaften des RADIA A15 im Überblick: Eine Leisung von 80 Watt pro Kanal an 8 Ohm, Bluetooth 5.2 mit AptX Adapative, die Option zum Anschluss von kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörern sowie weitere Digitaleingänge (optisch/koaxial). Für eine exakte digital-analoge Wandlung steht der ESS ES9018 DAC. Der A15 ist mit einem kraftvollen Class-AB-Endverstärker ausgestattet. Massive Aluminium-Drehknöpfe sowie Front, Oberseite, Seiten- und Rückseite aus Aluminium dokumentieren das hohe Verarbeitungsniveau. Eine kompakte Fernbedienung liegt bei, die Verpackung des A15 ist plastikfrei.

ARCAM RADIA A25

ARCAM RADIA A25

Der ARCAM RADIA A25 brilliert als Spitzenmodell der drei neuen Stereo-Vollverstärker mit besonders leistungsfähigen, aber auch klanglich reinen Class G-Endstufen. Diese Technologie wurde von ARCAM mit dem Ziel entwickelt, das Beste aus Class A (höchste akustische Reinheit) und Class AB (höchste Belastbarkeit) miteinander zu vereinen. Der RADIA A25 setzt auf Class G-Endstufentechnik der mittlerweile dritten Generation. Neue Komponenten und Materialien wurden sorgfältig analysiert und überarbeitet, um eine kompromisslose Sound-Performance in der Preisklasse des RADIA A25 zu garantieren.

Die durchdachte und üppige Ausstattungsliste umfasst einen USB-C-Eingang für den Rechner, ganz gleich, ob PC, MAC oder Raspberry Pie. Dies wird ergänzt durch Bluetooth inklusive der die Qualcomm aptX Adaptive-Technologie mit 24-Bit-HD-Audio. Der RADIA A25 kann auch mit Bluetooth-Kopfhörern verbunden werden.

Rückseite

Wie bei allen ARCAM-Vollverstärkern legen die britischen Ingenieure auch beim A25 besonderes Augenmerk auf die eingebaute Phonostufe. Diese ist so hochwertig ausgeführt, dass auch edle Plattenspieler problemlos mit dem RADIA A25 verbunden werden können - die Klangqualität, so verspricht ARCAM, ist superb.

Der A25 leistet ultrastabile 100 Watt pro Kanal an 8 Ohm, wie schon angesprochen ist Bluetooth 5.2 mit aptX Adpative an Bord. Möglich ist der Anschluss von kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörern. Ein Hi-Res-Audio-fähiger USB-C-Eingang und optische/koaxiale Digitaleingänge sind mit an Bord, ebenso besonders hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse. Für höchste Präzision bei der D/A-Wandlung sorgt der ESS ES9280A PRO DAC. Zum Einsatz beim A25 kommt massives Aluminium für Front, Oberseite, Seitenteile und Rückseie. Zudem finden sich edle, hintergrundbeleuchtete Drehknöpfe. Mitgeliefert wird eine kompakte Fernbedienung. Merkmal ist auch hier die kunststofffreie Verpackung.

