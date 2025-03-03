XXL-PREVIEW: EverSolo DMP-A6 Master Gen 2 - Meister des besten Preis-/Leistungsverhältnisses

Von der chinesischen Brand Eversolo, einer Tochtermarke des Herstellers Zidoo Technology Co. Ltd, ist unser nächster Testkandidat.

Nachdem wir bereits den flexiblen Netzwerk-Player DMP-A8 sowie die erste Generation des DMP-A6 "Master Edition" im Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Review, die 2. Generation des DMP-A6 Master Edition genauer ansehen.

Der EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 ist ausschließlich in der von uns getesteten silbernen Farbvariante erhältlich. Die Preise beginnen ab 1.299 EUR mit 0 TB Festplatte, mit 2 TB Speicherkapazität werden 1.399 EUR fällig und für 4 TB Festplattengröße, 1.499 EUR. Erhältlich ist das Device z.B. bei unserem Partner audioNEXT.

Wichtige technische Featuses, Verarbeitung und Ausstattung

Femtosekunden-Taktgeber aus dem Hause Accusilicon

Basierend auf der Standardedition bietet die DMP-A6 Master Edition Gen 2 eine weiter gesteigerte Performance und und offeriert im Sinne enormer Präzision und einem möglichst geringen Phasenrauschen ein besonders ausgeklügeltes Taktsystem. Zwei Femtosekunden-Audiotaktgeber befinden sich im Inneren des Devices und kombinieren minimale Jitterwerte mit äußerst geringem Phasenrauschen. Clevere, hochentwickelte Algorithmen garantieren den geringen Jitter und ermöglichen einen vollkommen stabilen Rhythmus für ein ungestörtes Audiosignal.

Operationsverstärker aus dem renommierten Hause Texas Instruments

Zum aufwändigen Aufbau des neuen DMP-A6 "Master Edition" gehören auch mehrere in einem Array angeordnete TI-Operationsverstärker. Die OPA1612 beeindrucken die Liebhaber erstklassiger technischer Daten mit einer Verzerrungsrate von unglaublich geringen 0,000015% bei 1kHz. Durch die nahezu verlustfreie Signalverstärkung sowie Signalübertragung wird der Dynamikbereich spürbar vergrößert und die Klangintegrität kann bestehen bleiben. Zudem stehen verschiedene Ausgabemethoden fürs passende Hörerlebnis bereit.

Anzeige



Optisch und haptisch überzeugender Lautstärkeregler

Die Master Edition Gen 2 des DMP-A6 punktet auch optisch mit einem neu gestalteten Lautstärkeregler. Er leuchtet in einem eleganten Farbverlauf. Verschiedene RGB-Beleuchtungseffekte sind voreingestellt, aber auch eine individuelle Anpassung kann vorgenommen werden.

Hochwertiges, sauber darstellendes Display, hier in der sehr gut gelungenen VU-Meter-Ansicht

Massive Verarbeitung auch seitlich

Tadelloses Finish. Oben das Logo der Japan Audio Society

Standfüße unter dem Gerät

Anzeige



Die Master Edition ist natürlich auch mit allen Funktionsmerkmalen der "Standard"-Edition versehen worden. Das Gehäuse besteht komplett aus CNC-gefrästem Aluminium und kann mit einem 6-Zoll-Display auf Retina-Niveau aufwarten. In unserer genauen Betrachtung notieren wir eine überragende Material- sowie Verarbeitungsqualität, alles wirkt massiv und daher tritt der neue DMP-A6 äußerst vertrauenserweckend auf.

Exzellentes Finish auch auf der Rückseite, hier die Komplettansicht

Flexibilität in jeder Hinsicht ist Trumpf, daher ist der DMP-A6 Master Edition Gen 2 auch mit HDMI ARC sowie Trigger Out ausgestattet. Als Ergänzung ist ein zusätzlicher HDMI Audioausgang an Bord. Hinsichtlich der Netzwerkintegration sind WLAN und eine Gbit-Ethernet-Schnittstelle vorhanden. Des Weiteren verfügt das hochklassige Gerät über optische sowie koaxiale Ein- und Ausgänge plus einen PC-USB-Audioeingang (Typ B). Analoge Audioausgänge finden sich in doppelter Ausführung, sowohl als Stereo Cinch als auch als XLR-Variante.

Über HDMI kann der DMP-A6 Master Edition Gen 2 Mehrkanal-Audio bis 5.1 und einschließlich nativem DSD ausgeben.

Vollsymmetrische Schaltungsarchitektur

Weitere hochwertige Ausstattungsmerkmale umfassen eine vollständig symmetrische Schaltungsarchitektur von der Dekodierung bis zum Ausgang. Dieses durchdachte Layout steht für eine geringere Verzerrung und einen breiteren Dynamikbereich.

Anzeige



Zwei ESS-DACs werden verbaut

Zwei ES9038Q2M DACs von ESS Technology ermöglichen eine extrem exakte Signalwandlung von der digitalen und die analoge Ebene. Mittlerweile gibt es mit dem ES9039Q2M zwar einen Nachfolger, aber auch der ES9038Q2M ist nach wie vor ein hervorragender DAC-Chip mit hochpräziser Wandlung. Jeweils der linke und der rechte Kanal wird von einem einzelnen Chip verarbeitet, auch das ist einer ausgezeichneten Klangqualität zuträglich. Für die Stromversorgung wurde ein sehr rauscharmes lineares Audio-Netzteil verbaut. Mit dem neuen Netzteil wird das Rauschen auf unter 40uV reduziert.

Anzeige

