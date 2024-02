XXL-PREVIEW: Dali Epikore 11 bei HiFi im Hinterhof in Berlin - dänische Ausnahme-Erscheinung

Unsere Partner von HiFi im Hinterhof in Berlin haben jetzt die Dali Epikore 11, Paarpreis 40.000 EUR, vorführbereit. Grund genug, in der Großbeerenstraße vorbeizuschauen und Klangeindrücke von den edlen Schallwandlern zu sammeln.

40.000 EUR sind natürlich eine Ansage. Damit wildert Dali nach der pro Paar 90.000 EUR kostenden Kore munter weiter in den höchsten Gefilden. Wie der Name suggeriert, möchte die Epikore 11 verschiedene Technologien aus der Superlativ-Box Kore mit einer Neuinterpretation der Epicore-Serie zusammenbringen. Passend zu Dalis 40-jährigem Geburtstag, wurde die Epikore 11 auf der High End 2023 erstmals präsentiert. Die Fertigung erfolgt komplett im Dali-Stammwerk in Dänemark, das wir ebenfalls schon besuchen durften. Ein großer Bericht über das Dali-Stammwerk steht jederzeit zur Verfügung.

4,5 Wege-Lautsprecher

Die Epikore 11 ist ein 4½-Wege-Standlautsprecher, der nicht insgesamt vier 8-Zoll-Tieftöner, einen neu entwickelten 6½-Zoll-Mitteltöner und Dalis EVO-K Hybrid-Hochtöner in einem komplett resonanzarmen und luxuriösen Gehäuse beherbergt, die von DALI in Dänemark gefertigt wird.

Hybrid-Hochtöner

Die Epikore 11 setzt auf hoch entwickelte Technologien für geringtmögliche klangliche Verluste, um eine unglaublich spontane, dynamische Wiedergabe zu ermöglichen. Der gesamte musikalische Facettenreichtum wird abgebildet, von enormen dynamischen Sprüngen bis hin zum feinsten Detail.

Anzeige

Exzellentes Finish

Das Gehäuse verjüngt sich nach hinten. Diese Bauform hat den Vorteil, dass es im Inneren nicht zu stehenden Wellen kommt

Hier der komplette Blick von oben

Die Verarbeitung der Epikore erfüllt höchste Ansprüche. Mit hoher Wandstärke und perfekter Oberflächenqualität beeindruckt das Gehöuse, das mit eleganten Rundungen ausgestattet ist und zeitlose Eleganz versprüht. Man kann ruhig ganz genau hinsehen - an der Epikore 11 entdeckt auch das geschulte Auge keinerlei Mängel, die Verarbeitungs- oder Materialqualität betreffen.

Detail zum Thema "Chassiseinpassung"

Detail Rückseite

Anzeige



Logo & Fuss-Konstruktion

Terminals

Im Detail

Die Chassis sind allesamt präzise und bombenfest eingepasst, der extrem solide und hochwertige Standfuß rundet das Konzept unten ab. Das formale Konzept versprüht einerseits ein hohes Maß an Noblesse, verspricht andererseits aber auch ideale akustische Eigenschaften. Dali verarbeitet das Gehäuse im Werk selbst, mithilfe modernster Fräsen und aufwändiger Bearbeitung von Hand. Das feine Echtholz-Furnier wird aufwändig poliert.

Anzeige



Natürlich kommen Hightech-Membranen in der Epikore 11 zum Einsatz.

Holzfaser-Membran als typische Dali-Spezialität

Die Dali-typische Technologie aus Papier- und Holzfaser-Membranen wird verwendet, die das Gewicht reduziert und Steifigkeit hinzufügt, um nicht-resonante Aufspaltungseigenschaften zu fördern. Mit der Holzfaser-Membrantechnologie gibt der edle Lautsprecher feinste musikalische Details und Dynamik hervor.

Bändchen

Das EVO-K Hybrid-Hochton-Modul realisiert, so verspricht es Dali, erstaunlich sanfte, mühelose Höhen und Dynamik - und das bei praktisch jeder Lautstärke.

Kalotte

Das Modul besteht aus einem besonders leichten 35 mm Gewebekalotten-Hochtöner (hauseigene Entwicklung) und einem Breitband-Bändchenelement mit kraftvollem Neodym-Magnetmotorsystem.

Mit SMC Gen-2

Erstmals im Flaggschiff-Lautsprecher Kore vorgestellt, kommt SMC Gen-2 auch bei der Epikore 11 zum Einsatz. SMC Gen-2 ist die neueste Generation von Dalis patentierter Magnettechnologie, die extrem niedrige Verlust- und Verzerrungswerte offeriert und so für eine extrem dynamische und realistische Akustik sorgt. SMC Gen-2 wird sowohl in die Bass- und Mitteltöner des Epikore 11 verwendet, als auch in den Induktorkernen der Frequenzweichen.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Dali