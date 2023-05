SPECIAL: Klangeindrücke von der Dali Epikore 11 für rund 40.000 EUR Paarpreis

Die Dali Epikore 11 fungiert als Bindeglied zwischen dem absoluten Luxusmodell Dali Kore (mittlerweile 90.000 EUR Paarpreis) und der Epicon-Baureihe. Das Paar Epikore soll, wenn es auf den Markt kommt, bei rund 42.000 EUR liegen. Klar, dass man auch für diesen Betrag echte Highend-Qualitäten erwartet, nicht nur, weil dieser edle Lautsprecher auch auf der Münchner High End - Nomen est Omen - Weltpremiere feierte.

Basstreiber im oberen Bereich - perfekt auf die Epikore 11 abgestimmt

Natürlich mit Dalis patentiertem SMC-Material

Die Epikore überzeugt bereits optisch mit einem äußerst feinen, noblen Holzfurnier und klingt ebenso elegant und nobel, wie sie aussieht: Bei "San Luis" von Gregory Alan Isakov schafft der in Dänemark entwickelte (und zukünftig auch produzierte) Standlautsprecher eine großartige, extrem fein gestaffelte Klangatmosphöre, die auch Background Vokalanteile überragend strukturiert.

Neu entwickelter Dali Mitteltöner mit Holzfasermembran

Man muss keine großartige Dynamik anbieten, um die Vorzüge dieses Schallwandlers bereits genießen zu können - es ist dieses unglaublich Harmonische, gleichzeitig aber so Prägnante, dass man auch auf der Suche nach dem letzten musikalischen Detail Erfolg hat. Fein & rein - das könnte die Maxime der klangatarken Dänen sein, die auf jeden Fall eine der hervorstechenden Neuheiten auf der High End 2023 waren. Wie schön instrumentale und vokale Charakteristika in den Raum getragen werden, das ist sensationell. Klar, die Detailarbeit und das "Auf den Punkt bringen" des Inhalts ist in dieser Preisklasse absolut zu erwarten. Aber nicht dieses Maß purer akustischer Schönheit, das wir in dieser Ausprägung auch von Dali einfach nicht kannten. Auch nicht von der beeindruckenden Kore.

