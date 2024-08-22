XXL-PREVIEW: 98 Zoll 4K-TV LG QNED89 - riesiges Bild und erstaunliche Qualität für rund 4.000 EUR

LGs riesiger 98QNED89 des Modelljahrgangs 2024 mit Direct LED-Hintergrundbeleuchtung ist derzeit zu Marktpreisen von knapp 4.000 EUR erhältlich, das ist ein wahres Schnäppchen für eine derartig große Bilddiagonale. Wir hatten die Gelegenheit, den südkoeranischen "Bild-Giganten" näher in Augenschein zu nehmen. Allerdings handelt es sich bei unserem Gerät um ein Modell mit US-amerikanischer Software, das auf der diesjährigen LG Convention gezeigt wurde. Deswegen wird es lediglich ein Preview, nicht aber einen kompletten Test geben.

Bildassistent an Bord

Der 98QNED89 ist mit LGs neuem 2024er AI-Prozessor Alpha 8 ausgestattet, der bezüglich der Qualität vor allem des Upscalings von niedriger auflösenden Quellen auf die native UltraHD-Panelauflösung den Vorgänger Alpha 7 schlagen soll (Alpha 8 AI Super Upscaling). Wir schauen später bei unseren Checks genau hin, wie die Upscaling-Qualitäten des Alpha 8 in der Praxis aussehen. Features des Alpha 8 Prozesors umfassen beispielsweise die Bild-Funktionalität, die unter AI Picture Pro zusammengefasst ist, die Sound-Bearbeitung, deren Funktionen unter AI Sound Pro laufen, und insgesamt die "AI Customization", dies umfasst die individuellen Anpassungsmöglichkeiten durch Künstliche Intelligenz.

In die KI-Funktionen integriert ist auch ein personalisierter Bildassistent, der das Bild mittels KI an die Sehgewohnheiten des Anwender anpasst. Der "AI Picture Wizeard" stellt aus insgesamt 85 Millionen Möglichkeiten das passende Bild zusammen. Visuell stehen 10 Bildmodi maximal bereit, je nach Quelle (z.B. andere Anzahl und Bezeichnung bei HDR10- und Dolby Vision-Material). Der Filmmaker Mode gehört auch zu den Bildprogrammen. HFR in Form von 4K 120 fps wird ebenfalls unterstützt. Gaming-seitig wird HGiG unterstützt, und das Game Dashboard ist auch vorhanden.

Lautsprechersystem

Akustisch kann bis auf virtuelles 9.1.2 hochskaliert werden, das 2.2 Lautsprechersystem kommt auf 40 Watt Gesamtleistung. Der 98QNED89 ist WiSA-kompatibel (bis 2.1), bringt den LG Sound Sync mit, besitzt eine integrierte Alexa-Sprachsteuerung.

Anschlüsse, Teil 1

Anschlüsse, Teil 2

Anschlussseitig gibt es vier HDMI-Anschlüsse, eARC liegt auf Eingang 3. Alle Eingänge unterstützen laut LG 4K@120Hz, VRR, ALLM und QMS. Das WiFi-Modul entspricht dem WiFi5 Standard (802.11ac), zwei USB-A-2.0-Slots sind auch noch vorhanden. Eine LAN-/Ethernetschnittstelle, ein optischer Digitalanschluss und die Antennenanschlüsse für den Triple-Tuner runden zusammen mit einem CI+ Einschub das Angebot ab.

Verarbeitung

Saubere Verarbeitung des Rahmens, hier die obere Ecke

Aus eher seitlicher Perspektive

Seitenansicht

Oben ist der 98QNED89 weniger tief als unten

Unterer Bereich

Standfuß und Akzentleiste

Standfuß im Detail

Der LG 98QNED89 besitzt ein zeitlos-elegantes Design und eine tadellose Verarbeitung. Der Rahmen ist schmal und sitzt ausgezeichnet, mit geringen Spaltmaßen, und die beiden Teile des Standfußes machen ebenfalls einen sehr soliden Eindruck.

