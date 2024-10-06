XXL-MESSEBERICHT: Die HiFi & HOME-CINEMA-TRENDS 2024 bei den Soundbrothers in Kassel

Action pur in der Wolfsschlucht in Kassels Innenstadt: Am Samstag, den 05. Oktober 2024, und am Sonntag, den 06. Oktober 2024, fand die 33. Ausgabe der mittlerweile legendären Sound Brothers-Hausmesse statt. Die „HiFi & Home Cinema Trends 2024“ wurde in den „heligen Hallen“ der Sound Brothers veranstaltet, und als Höhepunkt gab (und gibt es noch kurz!) besonders interessante Messepreise. Zu den im Text genannten Messepreisen: Diese sind nur noch bis zum heutigen Tage, 23.59 Uhr, gültig! Geparkt werden durfte bei der Raiffeisen umsonst, der Eintritt war auch frei, CEO Wolf Tauer, Philipp Gubert & das engagierte Brothers-Team standen jedem Besucher mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Bericht haben wir zahlreiche interessante Produkte zusammengetragen, die uns beim ausführlichen Messebesuch „über den Weg“ gelaufen sind. Wir starten mit zwei Kinos/Studios und haben im Anschluss verschiedene Hersteller alphabetisch gelistet.

Kino Nummer 5

Fantastisches Bild und hervorragender Ton im brandneuen Vorzeige-Kino der Brothers

Der ganze Stolz der Soundbrothers ist das gigantische Kino Nummer 5 mit acht Sitzplätzen, das noch kurz vor der Messe fertiggestellt werden konnte. Nur beste Komponenten garantieren hier ein audiovisuelles Erlebnis der Superlative. Wir haben dies anhand eines Auszugs aus „The Greatest Showman“ nachvollziehen können: Eine überbordende Dynamik während der Gesangsdarbietung von "Never Enough" (Loren Allred) wurde geboten, die vier aktiven Subwoofer erzeugten ein tief nach unten reichendes, zugleich präzises Bassfundament. Die Stimme stand in überzeugender Manier im Fokus, und die Räumlichkeit war von einer enormen Dichte und einer exzellenten Weitläufigkeit geprägt.

Welche Komponenten kommen hier zum Einsatz?

Storm Audio Fusion 20

Herzstück ist der STORM AUDIO Fusion 20. Der Preis für absolutes High-Tech: 21.399 EUR. Das auf der ISP Elite MK3-Plattform basierende Gerät ist ein 20-Kanal-Prozessor mit 16 Kanälen mit Edge-Verstärkertechnologie des dänischen Herstellers ICE Power, der mit 150 W (8 Ohm) pro Kanal und bis zu 500 W (8 Ohm) im Brückenbetrieb äußerst großzügige Leistungswerte und zugleich sehr niedrige Rausch- und Verzerrungswerte aufweist. Der ISR Fusion 20 decodiert natürlich alle aktuellen immersiven Audioformate wie Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X Pro und IMAX Enhanced. Durch den Einsatz von Dirac Live Active Room Treatment offeriert der Receiver eine äußerst präzise Raumkalibrierung. Überdies unterstützt der Receiver bis zu 20 PEQs pro Kanal. Mit der Fähigkeit, bis zu vier aktive Frequenzweichen und eine beliebige Anzahl von Subwoofern anzusteuern, offeriert der Receiver Flexibilität bei der Konfiguration des Soundsystems. Der Receiver unterstützt derzeit HDMI2.1a/HDCP2.3 bis zu 8K/4K120 mit HDR10+, HLG und Dolby Vision sowie ARC/eARC. Eine spätere Aufrüstung des HDMI-Boards ist laut Hersteller möglich. Der Fusion 20 kann mit verschiedenen Tools gesteuert werden: Mittels einer mitgelieferte IR-Fernbedienung, oder auch über Hausautomatisierungssysteme. Eine dedizierte App für Android/iOS auf Smartphones oder Tablets ist ebenfalls vorhanden. Der Receiver besitzt zudem eine intuitiv zu handhabende Benutzeroberfläche und einen komfortabel zu bedienenden Lautsprecher-Konfigurator.

Vorne arbeitet dreimal die ELAC Vertex IW-VJ63-L

Gleich sechs Deckeneinbaulautsprecher der ELAC Vertex-Serie

Als Lautsprecher-Setup arbeitet ein 7.4.6 System mit Komponenten aus der Elac Vertex Serie im Kino Nummer 5. Im einzelnen handelt es sich für die Front um den großen IW-VJ63-L (3x). Gleich sechs Einbau-Speaker befinden sich an der Decke: 4 x IC-VJT63-W (abgewinkelt, hinten und vorne) sowie der 2 x IC-VJ63-W (strahlt gerade ab, in der Mitte)

IW-VJ63M-W für den Rearbereich

An der Seite und im Rearbereich arbeiten 4 In-Wall-Lautsprecher vom Typ IW-VJ63M-W. Für den nötigen vehementen Support im Bass- und Tiefbassbereich steht viermal der ELAC Sub Varro RS700 (Stückpreis rund 1.500 EUR) bereit.

Hochklassiger Beamer: Hier steht auch der Sony Bravia 8, er läuft gerade

Als Beamer fungiert der Sony Bravia 8 (VPL-XW6100) für rund 16.000 EUR. Der native 4K-Laserprojektor ist mit dem aktuellen Sony XR-Prozessor mit kognitiver Intelligenz ausgestattet und nutzt viele der hochentwickelten Technologien, die auch in Sony Bravia Smart-TVs zum Einsatz kommen. Die Leinwand stammt von WS Spalluto - eine akustisch transparente Leinwand mit 4 Metern Diagonale.

Kino im zweiten Stock, McIntosh/Canton

Dunkel wars, aber schön: Die Front der McIntosh/Canton Reference-Lösung

Gerade aus akustischer Perspektive war es die Mühe wert, sich in den zweiten Stock zu begeben. Dort nämlich gab es eine Mehrkanalvorführung mit Canton Reference Lautsprechern und dem McIntosh Siebenkanal-AV-Receiver MHT300 AC (11.500 EUR).

Canton Reference-Lautsprecher auch im Surroundbereich

Die Canton Reference Serie in ihrer neuesten Auflage ist mit hoch entwickelten Chassis ausgestattet, die höchste Impulstreue und enorme Belastbarkeit garantieren. Ideal also, um mit dem McIntosh AV-Receiver, der solide 150 Watt Dauerleistung pro Kanal (an 4 Ohm, an 8 Ohm 120 Watt) stemmt, zusammenzuarbeiten.

McIntosh-Equipment

Der MHT300 AC decodiert Dolby Atmos sowie DTS:X und ist mit der Raumkorrektur Dirac Live ausgestattet. Er verfügt über HDMI-Eingänge (4) sowie HDMI-Ausgänge (1). Die Terminals sind zu HDCP 2.3 und zu HDMI-eARC kompatibel. Die Kombination saß auf jeden Fall, wir haben zum Beispiel den Song „Shallow“ (Lady Gaga/Bradley Cooper) aus dem Film „A Star is born“ gehört. Kraftvoll, ausdrucksstark und mit toller Herausarbeitung der vokalen Präsenz durch den Centerlautsprecher der Canton Reference-Serie haben uns beeindruckt. Der MacIntosh scheint enorme Kraft zu besitzen, das kann man mit normalen AV-Receivern und -Verstärkern von Großserienherstellern kaum vergleichen.

