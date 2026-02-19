TEST: devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE - Flinkes Internet per 5G Router für über 100 Geräte ohne Festnetz

Die Aachener Heimnetzwerk-Experten von devolo haben mit dem WiFi 6 Router 3600 5G LTE einen leistungsstarken 5G-Router im Programm, der Endgeräte überall dort ins Netz bringt, wo der Festnetzanschluss fehlt. Und zwar mit besonders flinker und stabiler WiFi 6-Versorgung. Auch wenn man über einen eigenen VDSL-Zugang verfügt, gibt es durchaus sinnvolle Anwendungsszenarien für einen zusätzlichen 5G- oder LTE-Zugang. Zum Beispiel dann, wenn eine stabile Internetverbindung gesichert sein muss und DSL oder VDSL einmal ausfällt. Zudem gibt es auch in 2026 noch zahlreiche Orte, an denen auch über den Festnetzanschluss keine zufriedenstelle Bandbreite erreicht werden kann. Die Verfügbarkeit von VDSL ist zwar bereits weit fortgeschritten, erreicht aber längst nicht jede Adresse in Deutschland - vom Glasfaserausbau ganz abgesehen.

devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

Genau dann, wenn der Internetzugang primär über das Mobilfunknetz erfolgt, spielt der devolo 5G-Router seine Stärken aus. Auch der Urlaub mit der Familie oder längere berufliche Reisen wären hier denkbare Anwendungsfälle, um mehreren Geräten eine ebenso schnelle wie zuverlässige Verbindung mit dem Internet zu ermöglichen. Ausgestattet mit WiFi 6 und allen Features, die für hohe Stabilität, Sicherheit und Geschwindigkeit relevant sind, soll er sich als ideale Lösung für derartige Fälle etablieren.

Der devolo WiFi 6 3600 5G LTE ist zur UVP von 449,90 Euro verfügbar, am Markt aber auch schon günstiger erhältlich.

Umfangreiches Ausstattungspaket

Router, Netzteil, Kabel, Anleitung - alles dabei

Verpackung aus 100% recyceltem Papier

Der devolo 5G-Router verbindet sich, eine NanoSIM samt zugehörigem Vertrag eines Mobilfunkanbieters vorausgesetzt, mit 3G-, 4G- und 5G-Netzen und benötigt dafür praktisch ausschließlich einen Stromanschluss. Neben WLAN sind auch kabelgebundene Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Der devolo Router stellt hier einen 2.5 Gigabit und einen 1.5 Gigabit Ehternet-Port bereit. Außerdem ist ein FXS-Port an der Rückseite zu finden, an den man ein analoges Telefon anschließen kann. Damit werden analoge Signale in VoIP-Datenpakete konvertiert.

Über 100 WLAN-Verbindungen gleichzeitig werden vom devolo Router unterstützt. Hier setzt man sich von Konkurrenten ab, die häufig mit deutlich weniger Geräten (z.B. 30 Geräte-Verbindungen) verbunden werden können. Mit Wi-Fi 6 Dualband-Technologie sind hier Übertragungsraten von bis zu 3.600 Mbit/s möglich. Der moderne Chipsatz ist auch für WPA3-Verschlüsselung geeignet. Verbaut sind insgesamt sechs 4x4 MIMO 5G/LTE-Antennen. Auch Gamer sollen sich damit freuen können: devolo gibt eine ultra-niedrige Latenz von bis zu 1ms an.

Lieferumfang des devolo 5G-Routers

Eingerichtet und verwaltet wird alles über die Benutzeroberfläche des devolo Routers, erreichbar über die IP-Adresse im Browser. Alternativ kann an auch die devolo Home Control App verwenden. Die App ist uns von den Powerline-Adaptern und Repeatern bereits gut bekannt und gefällt mit Übersicht, klarer Darstellung und guten Texten. Beim Router wählen wir aber gerne die typische Variante über die grafische Benutzeroberfläche im Browser. Glück für uns, denn grundlegende Funktionen kann man über die devolo Home Control App zwar steuern, tiefergehende Funktionen sind aber sowieso nur über die Router-Oberfläche im Web verfügbar.

Der Hersteller gewährt 3 Jahre Garantie auf den 5G-Router. Im Lieferumfang sind neben dem Gerät selbst samt Netzteil auch ein Ethernet-Kabel (RJ45), ein Telefon-Kabel (RJ11) sowie die Installationsanleitung.

Design & Verarbeitung

Der Router von oben

Detail im oberen Bereich

Seitliche Ansicht

Frontansicht mit Status-LEDs

Unterer Bereich des Routers

Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE kommt in einem Tower-artigen Design daher und ähnelt optisch und auch, was die Abmessungen betrifft, einem Speedport Pro (Plus) der Telekom. Allerdings ist er mit einem mattweißem Finish versehen. Das Gerät besteht rundum aus Kunststoff, die Oberfläche macht aber einen angenehmen haptischen Eindruck und weist auch sonst eine saubere, solide Verarbeitungsqualität auf. Die Übergänge der einzelnen Gehäuseteile gelingen überall ordentlich und grobes Spaltmaß ist nirgends zu entdecken. Als wirklich kompakt würden wir ihn nicht bezeichnen. Wer den 5G-Router also mit in den Urlaub nehmen möchte, wie in der Einleitung angedeutet, sollte entsprechend Platz in der Reisetasche einplanen. Auch im Wohnmobil, wo es häufig recht dicht bepackt on Tour geht, muss der Platz bereitgestellt werden. Zuhause, im Kleingarten oder Urlaubs-Appartement hingegen ist er gut aufgehoben.

Die Seitenwände links und rechts sind, identisch zur Oberseite, mit Lüftungsöffnungen versehen. Ein Strukturmuster ziert die Seiten ebenfalls. Vorne gibt es den devolo-Schriftzug, im unteren Bereich sind Status-LEDs integriert, die über die aktuelle Lage des Routers informieren. Neben Power- und WiFi-Anzeige wird man hier auch über die Signalstärke informiert und darüber, ob 5G oder 4G/3G genutzt wird. Unterhalb der LED-Anzeige für das Signal gibt es noch den WPS-Button, der mit etwas Druck die WPS-Funktion des Routers startet. Damit kann prinzipiell jeder, der physischen Zugriff auf das Gerät hat, sich mit dem devolo Router verbinden. Steht dieser nicht zuhause, sondern öffentlich, sollte man WPS deaktivieren oder eine PIN-Abfrage hinzufügen.

An der Unterseite sind vier kleine Gummi-Standfüßchen montiert, die für einen soliden Stand des hoch bauenden Gerätes sorgen. Außerdem findet man hier einen Reset-Button sowie den Kartenslot für die Nano-SIM. Mit einer Schiebeklappe lässt sich der Slot noch verschließen.

Ansicht seitlich und Rückseite

Rückseite komplett

Anschlüsse

An der Rückseite befinden sich die bereits genannten Anschlüsse. Wichtig sind natürlich der DC-In für das beiliegende Netzteil und die beiden Ethernet-Schnittstellen. Einer davon ist eine 2,5GBit-Schnittstelle, die andere ein 1GBit-Port. Ein wirklicher praktischer Nutzen ist mit dem 2,5GBit-Slot aber nur theoretisch gegeben, da ein zweiter ebenso schneller Port fehlt und auch in Kombination mit dem nur theoretisch schnelleren WLAN die maximale Geschwindigkeit nicht ausgereizt wird. Außerdem ist hier hinten auch der FXS-Port und ein USB-C-Anschluss vorhanden. Über letzteren kann man z.B. sein Notebook mit dem Router verbinden, ohne auf eine Drahtlos-Verbindung oder LAN zurückzugreifen. Mit dem On/Off-Button kann man das Gerät komplett vom Strom trennen, ohne das Netzteil abzustecken. Der FXS-Port verhilft, salopp gesagt, einem analogen Telefon zur IP-Telefonie. Weitere Telefoniefunktionen weist der devolo 5G-Router aber nicht auf.

Am beiliegenden Netzteil und dem DC-Eingang kann man bereits ersehen, dass der devolo 5G-Router am Stromnetz betrieben wird. Eine alternative Stromversorgung ist nicht vorgesehen. Der Verbrauch liegt aber recht niedrig. Wir haben zwischen 5 (Standby) und 12 (hohe Last) Watt gemessen.

