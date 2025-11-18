News

"A Nightmare on Elm Street 7 Film Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Warner veröffentlicht die "A Nightmare on Elm Street 7 Filme Collection" auf Ultra HD Blu-ray. Die Sammlung mit allen sieben Filmen der Horror-Reihe mit Robert Englund auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheint am 02.10.2025 als Ultra HD Blu-ray-Boxset mit sieben einzelnen Steelbooks in einem Library Case. Außerdem ist eine 3D-Brille für Passagen des Films "Freddy's Finale - Nightmare on Elm Street 6" dabei. Das "Nightmare"-4K-Boxset wird exklusiv im Plaion Shop erhältlich sein.

Update: Nach dem limitierten 4K Steelbook-Set erscheinen die "Nightmare"-Filme am 26.02.2026 noch einmal als Box-Set mit einfacher Verpackung, das jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:

