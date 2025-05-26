VIDEO-SPECIAL: Die Panasonic OLED- und LCD-Fernseher 2025 im Überblick

Wir waren auf der Panasonic TV Experience 2025 in Wiesbaden vor Ort und haben uns die neuen TV-Modelle von Panasonic für 2025 genau angesehen. Im Video geben wir einen Überblick über die Neuheiten und Technologien der Panasonic Premium-TV-Modelle. Im Fokus steht natürlich die Z95B OLED-Flaggschiff-Serie sowie die günstigeren, aber ebenso leistungsstarken OLED-Serien Z90B und Z80B. Besonderheit: Auch den Z90B gibt es in diesem Jahr in großer 77“ Bilddiagonale. Außerdem werfen wir einen Blick auf die LCD-Topmodelle der W95B Serie mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung sowie die Geräte der Serien W93B und W85B.



Weitere Artikel zum neuen Panasonic TV-Sortiment für 2025 hier: