VIDEO-SPECIAL: Die Panasonic OLED- und LCD-Fernseher 2025 im Überblick
26.05.2025 (Philipp Kind)
Wir waren auf der Panasonic TV Experience 2025 in Wiesbaden vor Ort und haben uns die neuen TV-Modelle von Panasonic für 2025 genau angesehen. Im Video geben wir einen Überblick über die Neuheiten und Technologien der Panasonic Premium-TV-Modelle. Im Fokus steht natürlich die Z95B OLED-Flaggschiff-Serie sowie die günstigeren, aber ebenso leistungsstarken OLED-Serien Z90B und Z80B. Besonderheit: Auch den Z90B gibt es in diesem Jahr in großer 77“ Bilddiagonale. Außerdem werfen wir einen Blick auf die LCD-Topmodelle der W95B Serie mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung sowie die Geräte der Serien W93B und W85B.
Weitere Artikel zum neuen Panasonic TV-Sortiment für 2025 hier:
- SPECIAL: Panasonic präsentiert die Premium 4K-OLED-Smart TV-Serien des Jahrgangs 2025 - Z95B, Z90B und Z80B
- SPECIAL: Panasonic stellt die neuen Premium 4K-LCD-Baureihen W95B, W93B und W85B für das Jahr 2025 vor
- NEWS: Panasonic: Preise & Termine für die OLED & LCD-Fernseher 2025
- YouTube-Direktlink: https://www.youtube.com/watch?v=wJJAVdcDPac
