SPECIAL: Panasonic stellt die neuen Premium 4K-LCD-Baureihen W95B, W93B und W85B für das Jahr 2025 vor

Nicht nur 4K OLED-TVs, auch neue LCD-Baureihen hat Panasonic für das Modelljahr 2025 vorgestellt, die sich nicht nur durch Detailverbesserungen, sondern auch durch deutliche Schritte hinsichtlich Bild- und Tonqualität auszeichnen sollen.

Alle Infos auch im Video:

Wir werden zunächst die essentiellen Features in der Übersicht präsentieren und danach im Einzelnen auf verschiedene Aspekte eingehen. Hier die Übersicht:

Japanische Technologie: Die Premium-TV-Modelle W95B und W93B sind das Ergebnis von echter Ingenieurskunst und stehen für unübertroffene Klarheit, Präzision und Langlebigkeit

Ein beeindruckendes Seherlebnis: Der W85B verfügt jetzt über ein verbessertes 120HZ-LED-Panel, einen HCX-Prozessor sowie HDR Bright Panel Plus und Dolby Vision®

Panasonic TV Premium mit integriertem Fire TV: Personalisiertes Erlebnis mit Alexa-Sprachsteuerung

Prime Video Calibrated Mode: Der W95B und der W93B verbessern automatisch Prime Video-Inhalte mit dem Prime Video Calibrated Mode. Beide TVs sind Calman Ready-kompatibel, so dass eine professionelle Farbkalibrierung für ein breiteres Publikum möglich wird.

Hohe Bildpräzision: Naturgetreue Farben, optimaler Kontrast und gestochen scharfe Klarheit für jede Szene

Verbessertes, immersives Klangerlebnis durch weiterentwickelte Lautsprechersysteme

Gamer werden sich freuen: Extrem reaktionsschnelles Gameplay mit beeindruckender Bild- und Tonqualität

Vielfalt an Bildschirmgrößen: Die W95B-Serie wird in den Größen 55”, 65“, 75“ und der neuen Größe 85“ erhältlich sein, die W93B-Serie in den Größen 43”, 50“, 55” und 65“.

Nun zu einigen Punkten der neuen Baureihen.

65W95B

55W93B

65W85B

Der Hersteller setzt auch in die neuen LCD-basierten Baureihen große Erwartungen und hat viel investiert, um zahlreiche Aspekte erneut grundlegend zu optimieren. Die Panasonic TV Premium-Geräte mit integrierter Fire TV-Plattform werden für Hochwertigkeit und Hightech stehen. Die Serien W95B, W93B und W85B verfügen über verbesserte, hochwertige Bild- und Toneigenschaften und ein inhalts- und integrationsorientiertes System mit japanischer Technik und minimalistischem Design, das schlichte Harmonie in jeden Wohnraum bringt.

Die 2025er Panasonic TV Premium mit Fire TV in der LED-Reihe vereinen eine Bibliothek beispielsweise mit Live-TV, Streaming-Diensten, Apps, damit die Zuschauer ganz einfach auf alle Favoriten zugreifen können, und offerieren zudem passende, personalisierte Vorschläge für neue Lieblingssendungen. Für noch mehr Komfort sorgt die Sprachsteuerung mit Alexa, mit der Sendungen gesucht, der Fernseher gesteuert, das Wetter abfragt oder Smart Home-Geräte verwalten werden können.

Rückseite W95B

W95B - schickes Design im Detail

W95B - Standfuß

W95B in 85 Zoll mit anderem Standfuß-Konzept

Das schlichte, elegante und zeitlose Design beruht auf der hochwertigen und zuverlässigen japanischen Technik, die Produkte einfach und intuitiv bedienbar macht. Zu den Premium-Funktionen der neuen W95B, W93B und W85B von Panasonic gehören eine hochwertige Grafik, ein guter Klang, die Integration von Smart-Home-Technologien und eine extrem niedrige Latenzzeit für ein flüssiges, lebendiges und reaktionsschnelles Gameplay.

Die Modelle W95B, W93B und W85B sind Panasonic TV Premium-Geräte mit integriertem Fire TV und bieten ein personalisiertes Bedienerlebnis mit optimierter Inhaltssuche und Zugang zu den besten Streaming-Diensten und Apps von einem Ort aus. Der Zugang zu Live-Sport, Nachrichten, Reality-Shows und aktuellen Streaming-Sendungen und Filmen gestaltet sich daher äußerst einfach und komfortabel.

Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Panasonic und Fire TV kombiniert hervorragende Bildqualität mit einem erstklassigen, intelligenten und zugänglichen Fernseherlebnis. Dieses Erlebnis ist zudem vollständig vernetzt, mit Sprachsteuerung mit Alexa, so dass der Nutzer die Stimme verwenden kann, um Apps zu starten, Musik wiederzugeben, nach Titeln zu suchen oder auch das Smart Home zu steuern1.

Alle Modelle können als dynamische Displays verwendet werden, wenn keine Inhalte gestreamt werden. Das funktioniert mit dem Fire TV Ambient Experience-Modus. Er verwandelt den Smart-TV-Screen in ein intelligentes Display, auf dem beispielsweise Kunstwerke, persönliche Fotos oder personalisierte Informationen wie Erinnerungen oder Wetter-Updates (über Alexa-Widgets) angezeigt werden.

Die Flaggschiffe der Mini LED W95B-Serie und der W93B-Serie sind außerdem mit dem Prime Video Calibrated Mode ausgestattet – im Sinne einer optimalen Anpassung der Bildgüte bei Amazon Prime Video-Inhalten. Parameter wie Helligkeit, Farbtemperatur, Umgebungslichtbedingungen und Bewegungsglättung werden an unterschiedliche Inhalte und Displaytypen anpasst.

Optimierte Backlight Control beim 2025er Jahrgang

Die Mini-LED-Fernseher der W95B-Serie weisen als Highlight eine deutliche Weiterentwicklung der Farbstabilität und -genauigkeit durch eine verfeinerte Doppelzonensteuerung und ein Hintergrundbeleuchtungssystem mit hohem Farbumfang und proprietärem Farb-Tuning in Echtzeit auf. Jede LED wird unabhängig ansteuert und die Anzahl der Hintergrundbeleuchtungszonen im Vergleich zum letzten Jahr je nach Zollgröße um das 2,5-fache erhöht, wodurch ein höherer Kontrast und mehr Details für realistisch ausgeprägte Farben in jeder Szene erzielt werden.

Darüber hinaus ist die Einführung der Hybrid Tone Mapping-Technologie für noch mehr Bildqualität bei High Dynamic Range-Inhalten zuständig. Bilder wirken noch lebendiger, naturgetreuer, auch in Bereichen mit hoher Helligkeit.

55W93B - Standfuß

55W93B - seitlich

Die W93B-Serie tritt mit dem leistungsstarken 144Hz HDR Bright Panel Pro an, das eine authentische Farbraum-Reproduktion und eine exakt angesteuerte LED-Hintergrundbeleuchtung für gleichmäßige Helligkeit und erhöhten Kontrast umfasst. Sowohl die W95B- als auch die W93B-Serie sind mit dem HCX Pro AI Processor MK II-Prozessor bestückt, der eine 4K Remaster Engine für eine optimierte Gesamtbildqualität und eine hervorragende Rauschunterdrückung beim Streaming unterstützt. Darüber hinaus verwendet Dolby Vision® IQ die dynamischen Metadaten und Lichtsensoren im Inneren des Fernsehers, um das HDR-Bild dynamisch an den Inhalt und die Umgebungslichtbedingungen im Raum anzupassen.

Design des W85B

Der W85B vervollständigt die neue Produktreihe mit einem verbesserten 120-Hz-LED-Panel, HCX-Prozessor und HDR Bright Panel Plus für eine breite Farbpalette, die ein hervorragendes Bild für Filme, Fernsehsendungen und Spiele liefert. Außerdem ist er kompatibel zu Dolby Vision®.

Alle 2025er Modelle haben den Filmmaker Mode™ im Ausstattungsumfang, der sicherstellt, dass durch Deaktivierung einiger Nachbearbeitungsfunktionen und Einhaltung von Seitenverhältnissen, präzisen Farben und Bildraten, die von den Filmschaffenden beabsichtigten Details passend umgesetzt werden. Sowohl die W95B- als auch die W93B-Flaggschiff-Modelle sind Calman Ready.

Darüber hinaus stehen die Panasonic TV Premium-Funktionen auch für eine tadellose Klangqualität.

Sämtliche neuen Modelle sind mit hochwertigen, zu Dolby Atmos® kompatiblen Lautsprechersystemen ausgestattet. Der W95B verfügt außerdem über Dynamic Theatre Surround Sound mit einem 20-W-Subwoofer.

Die W95B- und W93B-Serie unterstützen den Game Mode Extreme, HDMI 2.1-Funktionen und die AMD FreeSync™ Premium-Technologie3 für ruckelfreies Gaming mit optimierter Grafik. Die extrem geringe Eingabelatenz und die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgen dafür, dass Controller-Aktionen und rasantes Gameplay praktisch verzögerungsfrei auf dem Bildschirm wiedergegeben werden. Gamer werden mit den neuen W95B und W93B auch wegen weitere Funktionen glücklich. Dafür steht zum Beispiel der True Game Mode, der die hochwertigen Farbgenauigkeitsfunktionen, die es für das Betrachten von Filmen schon länger gibt, in die Gaming-Welt bringt. Spieler können mit speziellen Game Sound-Betriebsarten, die auf RPGs und andere Genres zugeschnitten sind, 3D-Sound mit klar verständlichen Dialogen oder gut eingearbeiteten subtilen Geräuschen wie Schritten bewirken.

Das Game Control Board ermöglicht bei den Modellreihen W95B, W93B und W85B einen einfachen und schnellen Zugriff auf Game-bezogene Einstellungen plus Informationen, die fürs laufende Game wichtig sind. Dazu gehören der Bildmodus, der Tonmodus oder das Ein- und Ausschalten des Tone Mapping4 zur Feinabstimmung der visuellen Dynamik. Der W85B besitzt zusätzlich den Game Mode Extreme, AMD FreeSync™ Premium Technologie, HDMI 2.1-Fähigkeiten und HFR/VRR-Unterstützung mit bis zu 120 Hz für einen äußerst geringen Input-Lag.

Wichtige Einstellungen können alternativ mit der My App-Taste der Fernbedienung vorgenommen werden, um einen besonders schnellen Zugriff auf die individuell zugeschnittenen Inhalte und Einstellungen zu garantieren.

Kompatibilität steht im Mittelpunkt des Designs – ein wichtigter Aspekt bei den 2025er Panasonic LCD-Smart-TVs. Die neuen W95B und W93B bringen so den ultraflexiblen Penta Tuner für vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit, darunter Satellit, terrestrisches Fernsehen, Kabel, IPTV und TV to IP. Mit der USB-Aufnahmefunktion kann auf schnellem Wege aufgenommen werden. Mit dem praktischen Kanal-Editor werden Kanäle sortiert, vertauscht, ausgeblendet oder gelöscht, vollständige Kanallisten können vollumfänglich importiert und exportiert werden, um sie mit anderen zu teilen.

Wie man es von Panasonic kennt, sind die neuen Modelle mit Apple AirPlay kompatibel, so dass Inhalte sofort vom iPhone, iPad oder Mac direkt gestreamt, geteilt oder gespiegelt werden können - vom Musik-Streaming für eine Party bis zum Teilen von Urlaubsfotos. Die Kompatibilität mit Apple Home steht für die mühelose Steuerung von mit Apple verbundenen Smart-Home-Geräten mit lediglich einem Klick oder Sprachbefehl.

Nun noch zu den Zahlen hinter einigen Worten im Text:

Kompatibles Smart Home-Gerät erforderlich und separat erhältlich. Einige Funktionen können per Software-Update verfügbar sein. Die AMD FreeSync/FreeSync Premium/FreeSync Premium Pro Technologie erfordert AMD Radeon Grafikkarten und einen von AMD zertifizierten Bildschirm. Siehe www.amd.com/freesync für weitere Informationen. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf bei Ihrem System-oder Display-Hersteller nach den Möglichkeiten. GD-127. Attribution: © 2025 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, FreeSync, Radeon und Kombinationen davon sind eingetragene Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Tone Mapping gilt nur für die Modelle der Serien W95B und W93B

