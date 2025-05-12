SPECIAL: Panasonic präsentiert die Premium 4K-OLED-Smart TV-Serien des Jahrgangs 2025 - Z95B, Z90B und Z80B

Panasonic bringt im Jahr 2025 drei neue OLED-TV-Serien mit 4K-Auflösung auf den Markt. Die neuen Serien heißen Z95B, Z90B und Z80B, und Panasonic sieht darin „japanische Technologie: Die neuen Z95B und Z90B sind die perfekte Symbiose aus Handwerkskunst und Innovation.“ Ein deutlicher Schritt nach vorne sollen die drei neuen OLED-Baureihen sein, und nicht weniger als die nächste Generation der Unterhaltung repräsentieren. Form, Funktion sowie Technologie gehen beim Erreichen dieses Ziels eine harmonische Verbindung ein. Dass sich sämtliche neuen Panasonic OLED-TVs harmonisch ins Wohnambiente einfügen, ist ein weiterer Pluspunkt. Panasonic war immer ein Hersteller, bei dem Bildqualität besonders groß geschrieben wurde – und hier setzen die 2025er OLED-Serien natürlich auch an und bieten neueste Features wie den Prime Video Calibrated Mode, die Hz-Kompatibilität, die Rückkehr der Calman-Kalibrierung und die ISFccc-Unterstützung (all diese Features gibt es bei Z95B und Z90B) sowie dem primären RGB-Tandem-Panel im Z95B und dem revolutionären aerodynamischen ThermalFlow-Kühlsystem von Panasonic bei ausgewählten Modellen haben OLEDs noch nie bessere Bilder gezeigt.

Auch verbesserte Soundsysteme werden Realität, die verbauten Lautsprechern und Subwoofern wurden überarbeitet, und es gibt eine optimierte verbesserte Spatial-Audio-Verarbeitung für die 360-Grad-Klangwiedergabe, inklusive Feinabstimmung durch Technics-Ingenieure bei selektierten Modellen. Zum Konzept gehören 2025 auch modernste Gamingfunktionen: NVIDIA® G-SYNC® kompatibel, Unterstützung der AMD FreeSync™.

Premium-Technologie mit geringstmöglicher Latenz sowie Unterstützung für 144 Hz Bildwiederholfrequenz (Z95B, Z90B), plus Panasonic Premium-Funktionen wie True Game Mode (Z95B, Z90B), der nach Wunsch kalibriert werden kann und Game Mode Extreme (Z95B, Z90B, Z80B). Zum Betriebssystem: Panasonic setzt auf dieses Jahr auf integriertes Fire TV, Alexa-Integration und auf ein hochgradig personalisiertes Nutzererlebnis: Sprachsteuerung und ein intuitiver, personalisierter Fernseher für komfortables Surfen durch bei Live- und Streaming-Dienste stehen hier im Fokus.

Wenden wir uns nun den Baureihen im Detail zu.

Referenz-Serie Z95B

Die OLED-Serie Z95B von Panasonic, erhältlich in den Größen 55“, 65“ und 77", hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Maßstäbe bei den Luxus-OLED-TVs zu setzen. Im Fokus dieser Evolution befinden sich zwei wichtige Durchbrüche in Panasonics traditioneller Paradedisziplin, der Bildqualität: das Primary RGB Tandem Panel und das leistungsfähige ThermalFlow Kühlsystem von Panasonic.

ThermalFlow-Kühlung erklärt, Teil 1

Teil 2

Das neue OLED-Panel besitzt eine vierschichtige Emissionsstruktur, die die Wellenlänge des Lichts präzisiert und die Farbreinheit erhöht, wodurch die Lichteffizienz um 40 Prozent gesteigert wird.

Diese Optimierung ermöglicht eine sichtbare Steigerung der Helligkeit sowie ein breiteres Farbvolumen, was zu noch feiner gestuften, besonders authentischen Bildern führt. Unterstützt wird dieser Leistungssprung vom ThermalFlow-System, das von der Rennwagen-Aerodynamik inspiriert und von Panasonic-Ingenieuren mit großer Sorgfalt entwickelt wurde. Das Gehäuse der Z95B-Serie bringt eine völlig neu gestaltete Struktur für die thermische Belüftung mit. Durch die weiter verbesserte Unterbringung der Komponenten und der Belüftungsöffnungen wird die Wärme besonders effizient abgeleitet. Dadurch bleibt die Spitzenleistung des Panels durchgängig erhalten und eine konsistent hohe Helligkeit ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit wird ermöglicht.

Der Z95B ist mit dem HCX Pro AI Processor MK II ausgestattet und liefert eine außergewöhnlich hohe, zugleich aber ausgewogene Bildschärfe durch die 4K Remaster Engine, verfeinerte Abstufungen und eine fortschrittliche Rauschunterdrückung beim Streaming. Gleichzeitig optimiert Dolby Vision® IQ bei den entsprechenden Dolby Vision-codierten Inhalten den Kontrast sowie die Textur und arbeitet mit den integrierten Umgebungslichtsensoren des Fernsehers zusammen, um sich dynamisch an die Umgebungsbeleuchtung anzupassen. Dies steht für eine gleichbleibend hohe Bildqualität in jeder Umgebung. Zusätzlich an Bord ist bei der Z95B-Serie der Prime Video Calibrated Mode. Er wurde entwickelt, um die Präsentation von Prime Video-Inhalten auf ein neues Level zu heben, indem automatisch die Bildeinstellungen, basierend auf dem Inhaltstyp, optimiert und Parameter wie Helligkeit, Farbtemperatur und Bewegungsglättung entsprechend anpasst werden – maßgeschneidert auf verschiedene Displaytypen. Außerdem nutzt sie die Lichtsensoren der Z95B-Serie, um das Bild an die Umgebungslichtbedingungen anzupassen. Die Funktion arbeitet sowohl Standard- als auch mit High Dynamic Range-Inhalten zusammen.

CalMAN bei Panasonic-TVs

Mit dem Z95B kehren auch die Calman-Kalibrierung und die ISFccc-Unterstützung zurück, die professionelle Werkzeuge zur Feinabstimmung der Farbgenauigkeit und zur Optimierung der Bildschirmleistung nach Industriestandards offerieren. Diese Funktionen wurden sowohl für Enthusiasten als auch für Profis entwickelt und punkten mit präzisen Anpassungsmöglichkeiten für eine nochmals realistischere Ausprägung des Bildes. Die automatischen Kalibrierungswerkzeuge von Calman sorgen dafür, dass jedes Bild mit außergewöhnlicher Genauigkeit zur Geltung kommt. Mit der Calman Mehrpunkt-Graustufenkalibrierung, dem CMS und der neu integrierten 3D-LUT-Unterstützung können Bild-Liebhaber die bisher präziseste Farbwiedergabe erzielen – essenziell für Kreative, Cutter und Coloristen, die eine visuelle Darstellung nach Industriestandard für ihre Arbeit brauchen. Für Fachhändler, die Calibration-as-a-Service (CaaS) anbieten, vereinfacht die nahtlose Integration dieser Tools den Kalibrierungsprozess und ermöglicht es, den Kunden konsistente, genaue und zuverlässige Kalibrierungen zu liefern.

Von Technics-Ingenieuren getuntes Dolby Atmos-Lautsprechersystem

Das Lautsprechersystem, so verspricht Panasonic, bringt eine ausgezeichnete Performance

360 Grad Soundscape-Lautsprechersystem

Auch das Lautsprechersystem der Z95B-Modelle präsentiert sich überarbeitet und noch leistungsfähiger. Das 360° Soundscape Pro System besitzt ein umfangreiches Line Array Lautsprecher-Layout mit nach vorne sowie nach oben abstrahlenden Lautsprechern und auch seitlichen Lautsprechern, die für noch mehr Räumlichkeit und eine dynamische Klangbühne verantwortlich sind. Das hinter edlem Stoff verborgene Lautsprechersystem, das sich in jede Wohnumgebung einfügt, wurde von Technics-Ingenieuren gekonnt abgestimmt. Integrierte Space Tune- und Sound Focus-Technologien bieten zudem eine personalisierte Klanganpassung. Durch die Integration eines leistungsstarken neuen Tieftöners wird die Bassleistung von 20W auf30W erhöht, während das offene Design für einen tieferen, klareren Bass steht.

Optisch und von der Benutzerplattform her hat es sich die Z95B-Serie ebenfalls zur Aufgabe gemacht, ausschließlich positiv aufzufallen. Die Baureihe zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie in jedem Wohnraum viel Beachtung findet – durch das flache Design, die hochwertigen Stoffe, die abnehmbaren Abdeckungen für die Terminals, die Schwenkoptionen und die reduzierte Tiefe bei der Wandmontage, die für einen minimalistischen Look sorgt - sondern auch durch die nahtlose Integration von Live- und Streaming-Inhalten, die von Fire TV unterstützt werden.

„Panasonic TV Premium mit integriertem Fire TV“ nennt sich das gesamte Konzept für eine souveräne Handhabung bei der Verwendung von Live- und Streaming-Inhalten, während Funktionen wie die Sprachsteuerung es ermöglichen, komfortabel Apps zu verwalten, Musik abzuspielen und kompatible Smart Home-Geräte freihändig vom anderen Ende des Raumes zu bedienen. Die Fire TV Ambient Experience offeriert erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten, indem sie Kunstwerke, Bilder oder Informationen (z. B. das Wetter durch Widgets) anzeigt, wenn der Fernseher nicht verwendet wird.

Die Z95B-Serie ist, wie bei Panasonic schon seit zahlreichen Smart TV-Generationen üblich, ferner mit Apple AirPlay kompatibel, daher kann man auf einfachem Wege Filme, Musik, Fotos und mehr direkt vom iPhone, iPad oder Mac auf den smarten Fernseher übertragen. Und aufgrund der Kompatibilität mit Apple Home kann man den TV über die Home-App oder Siri steuern, um die Lautstärke zu regeln, Eingänge umzuschalten etc.

Die Z95B-Serie verfügt über den schon jetzt legendären, ultraflexiblen hauseigenen Penta Tuner, der Satelliten-, terrestrische, Kabel-, IPTV- und TV-zu-IP-Empfang unterstützt und es so garantiert, TV-Inhalte auch in Räumen ohne TV-Anschluss abrufen zu können. Zusätzlich vereinfachen die USB-Aufnahme inkl. Timeshift und der erweiterte Channel Editor den Alltag. Darüber hinaus ist die Fernbedienung mit der Panasonic-eigenen My App- und Picture Mode-Taste ausgestattet. Dies bedeutet direkten Zugriff auf Lieblings-Apps und Fernsehfunktionen wie die Auswahl der Eingänge.

Die Z95B-Serie ist zudem NVIDIA® G-SYNC® kompatibel und unterstützt die AMD Freesync™4 Premium-Technologie sowie die extrem niedrige Latenz, Unterstützung für eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und den True Game Mode.

Wir konnten uns bei der Präsentation den 2025er Z95B gegen das 2024er Modell Z95A anschauen - und auch anhören. Es ist interessant, dass man immer denkt - so ging es uns beim Z95A - dass eigentlich kein Spielraum für Verbesserungen mehr vorhanden ist, und dann aber stellt sich, wie jetzt beim Vergleich mit dem neuen Z95B, heraus, dass doch noch mehr möglich ist. Klar, es handelt sich um Demo-Inhalte, eine "richtige" Beurteilung ist damit nicht möglich. Aber für das Finden von ersten Anhaltspunkten ist die Ausgangssituation in Ordnung. Der Z95B hat ein nochmals helleres Panel mit extrem gleichmäßiger Verteilung - auch wenn das bei OLEDs eigentlich technisch aufgrund selbstleuchtender Pixel gegeben ist, notieren wir beim Z95B eine besondere Homogenität -, hellere, plastischer herausgearbeitete Bild-Highlights und intensivere, ebenfalls hellere Farben. Bewegungsabläufe erscheinen nochmals ruhiger, sicherer - und die Bildstabilität ist fabelhaft. Laut Panasonic ist der Z95B übrigens der derzeit hellste OLED überhaupt (natürlich muss man mit solchen Aussagen immer höchst vorsichtig sein), unserem Eindruck nach kann man aber definitiv sagen, dass sich die enorme Bildhelligkeit besonders gut dazu eignet, HDR-Inhalte in Dolby Vision IQ oder HDR10+ darzustellen. Auch klanglich hat sich im Vergleich zur 2024er Vorgänger-Generation etwas getan. Der neue Z95B tritt akustisch mit mehr räumlicher Weite und mehr räumlicher Tiefe auf. Geringfügig gesteigert werden konnte auch die gesamte akustische Klarheit, das Auflösungsvermögen wirkt etwas umfassender über den gesamten Frequenzbereich, denn es fällt umgehend auf, dass der Z95B Nuancen und Facetten mit mehr Sensibilität herausarbeitet.

Auf der zweiten Seite setzen wir mit den Serien Z90B und Z85B fort.

