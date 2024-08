VIDEO-SPECIAL: Die B&W 700 S3 Signature-Serie mit Marantz Cinema 30 im JVC-Kino auf der High End 2024

Highlight auf dem JVC Messestand auf der diesjährigen High End in München war natürlich das eigene Heimkino. Hier konnte man die visuelle Performance und Leistungsfähigkeit des neuen D-ILA Topmodells NZ900 erstmals in Augenschein nehmen. Wir blickten dem Besuch bei JVC aber auch aus einem weiteren Aspekt besonders gespannt entgegen. Denn für die kraftvolle akustische Unterstützung hat Bowers & Wilkins exklusiv die neue 700 S3 Signature Serie mit nach München gebracht und mit den 702 S3 Signature Standlautsprechern und dem HTM71 S3 Signature Center - der erste Signature-Center überhaupt - eine beeindruckende Frontkulisse aufgebaut. In Kombination mit weiteren B&W-Komponenten wurde hier ein 7.2-Setup vorgeführt. Die dafür benötigte Leistung stellte das neue Marantz Cinema 30 Mehrkanal-Flaggschiff bereit. Per Dirac eingemessen, samt Dirac Live Bass Control. Beste Voraussetzungen also für ein vollumfänglich beeindruckendes Kino-Erlebnis? All unsere Praxiseindrücke gibt es auf unserem YouTube-Kanal im oben eingebetteten Video.

Special: Philipp Kind

Datum: 19.05.2024

Anzeige



Tags: Bowers & Wilkins