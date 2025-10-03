VIDEO-REVIEW: Hisense vs. Samsung vs. TCL - Drei QLED-Fernseher im Vergleich

Im Video sehen wir uns die drei TV-Modelle Hisense U7Q Pro, Samsung QN70F und TCL C7K ganz genau an und prüfen, wer in welcher Kategorie die Nase vorne hat. Es geht um die Bildqualität, aber auch die KI-Funktionen, das Handling allgemein sowie den Klang und die Verarbeitung der drei Geräte im Mittelklasse-Bereich.

YouTube-Direktlink:

Den Vergleichstest in Textform findet man auch hier:

Video: Philipp Kind

Datum: 03.10.2025

