TEST: Soundcore AeroFit 2 Pro - Semi-Open-Ear Earbuds mit Open TWS- und ANC-Betriebsart

Bei Soundcore finden sich für exakt 179,99 EUR die AeroFit 2 Pro als sogenannte „Semi-Open-Ear Earbuds“ in den Farben Mattes Schwarz, Glänzendes Weiß sowie Mattes Lila. Wer nun die Produktbezeichnung liest, fragt sich verständlicherweise: Was hat sie zu bedeuten.

Die AeroFit 2 Pro in der Verpackung

Case, Ohrstücke und das kurze, mitgelieferte Ladekabel

Soundcore erklärt, dass es sich bei den AeroFit 2 Pro um ein neuartiges Produkt handelt – nämlich um die weltweit ersten TWS Earbuds mit zwei unterschiedlichen Tragemodi: Mit lediglich einem Handgriff kann der Träger die Ohrbügel so verstellen, dass man die AeroFit 2 Pro entweder als Open-Ear- oder als Semi-Open-Ear-Konstruktion verwenden kann. Natürlich wird der Klang für einen nahtlosen Übergang zwischen den Tragemodi automatisch angepasst.

Die Soundcore AeroFit 2 Pro im Open-Ear Modus

.... sowie im geschlossenen Modus

11,8 mm messende Treiber

Auch sonst geizen unsere Testkandidaten nicht mit aufwändiger Technologie. Verbaut sind 11,8 mm messende Dual-Material-Treiber, auch ein adaptiver Equalizer gehört zum Ausstattungsumfang. Soundcore gibt einen maximalen Schalldruck von 92 dB für den Open-Ear-Modus und von 93 dB für den ANC-Modus an. Bluetooth ist in der modernen Version 6.1 an Bord. Der LDAC-Standard sowie die HiRes-Audio Wireless-Zertifizierung der Japan Audio Society für hochwertige drahtlose Audiosignalübertragung ist ebenso wie eine Spatial Audio-Funktion für eine räumliche umfassende Klangwiedergabe Bestandteil der Feature-Liste.

5-fach verstellbare Ohrbügel, Bild 1

Bild 2

Soundcore verspricht einen sicheren Halt, auch atmungsaktiv soll der AeroFit 2 Pro sein, was wir später natürlich überprüfen werden. Das offene Design des Kopfhörers vermeidet den direkten Kontakt mit dem Gehörgang, was dazu führt, dass es weder zu unschönem Druck noch zu nervigem Juckreiz kommen kann. Mit Hilfe der fünf verstellbaren Stufen (56 Grad) ist aber sogar beim Sprint oder beim Springen ein sicherer Halt gewährleistet. Was lässt sich zum Semi-Open-Ear-Modus schreiben? In dieser Betriebsart checkt ein System, das aus sechs Sensoren besteht, mittels eines adaptiven Algorithmus 380.000 Mal in der Sekunde die aktuell vorhandenen Umgebungsgeräusche, und im Anschluss daran wird die aktive Geräuschunterdrückung 180 Mal in der Sekunde entsprechend angepasst – daher kann sich der Träger der AeroFit Pro immer sicher sein, ein Maximum an Geräuscharmut serviert zu bekommen.

Wichtig bei einem Open TWS- und ebenso bei einem TWS-System ist die Qualität der Freisprecheinrichtung. Schließlich ist es viel komfortabler, über die Kopfhörer zu telefonieren, als die ganze Zeit das Smartphone ans Ohr zu halten. Soundcore möchte hier eine überzeugende Gesprächsqualität für beide Seiten bieten und verspricht „klare Telefonate mit KI“. Mittels eines Arrays aus vier Mikrofonen und einem System mit sechs Sensoren wird die Stimme des Trägers der AeroFit 2 Pro exakt erfasst, Umgebungsgeräusche werden zugleich einer aktiven Filterung unterzogen. Selbst bei Wind oder lautem Straßenverkehr, so verspricht es der Hersteller, sollen deutlich verständliche, störungsfreie Gespräche geführt werden können.

Touchflächen außen

Der AeroFit 2 Pro besitzt außen an den Ohrstücken Touchflächen und ein IP55-Zertifikat (Schutz gegen Regen, Schweiß und Staub, aber nicht zum Tauchen/Schwimmen geeignet) und schafft ordentliche, aber nicht überragende sieben Stunden mit einer Ladung.

Das gut verarbeitete Ladecase von außen

Rückseite mit USB-C-Buchse zum Aufladen

Case von Innen

Insgesamt 34 Stunden sind mit Ladecase (3 x vollständiges Aufladen) drin. Das komplette Aufladen der Kopfhörer im Case dauert 1 Stunde, das Aufladen des Cases (das auch kabellos geladen werden kann, Aufladezeit dann vier Stunden) nimmt zwei Stunden in Anspruch. Hinzu kommt die Schnellladefunktion – 10 Minuten Laden für 3,5 Stunden Spielbetrieb. Geht es um die maximale Gesprächszeit bei einem Telefonat, kann man im Open Ear- und im ANC-Modus bei 60 Prozent Lautstärke vier Stunden telefonieren.

