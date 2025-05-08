TEST: Sharp HT-SBW55121 - elegantes 5.1.2 Dolby Atmos-Soundbar/Subwoofer-System

Mit der HT-SBW55121 haben wir vom japanischen Elektronikhersteller Sharp eine 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar aus der Q-Serie für einen Einzeltest erhalten.

Die Sharp HT-SBW55121 ist als "2.1-Set" inklusive Wireless-Subwoofer für eine unverbindliche Preisempfehlung von 549,99 EUR im Handel erhältlich. Neben einer schwarzen Farbvariante ist das Set auch in grau verfügbar. Mit den HT-SPR52021 kann man die Komponenten noch um dedizierte Surround-Lautsprecher erweitern. Diese sind für einen Paarpreis von 239 EUR zu haben und erweitern unser System auf eine 7.1.4 Konfiguration.

Soundbar

Soundbar Frontansicht

Wenden wir uns nun den Einzelkomponenten zu und beginnen unsere Erläuterungen mit der Soundbar des Sets. Das Design möchten wir als schlank und zeitlos bezeichnen. Durch die Abmessungen mit 1260 mm Breite, einer Höhe von 75 mm und einer Tiefe von 125 mm eignet sich die Soundbar für TV-Größen ab 49 Zoll. Dank der zwei verfügbaren Farbvarianten lässt sich die HT-SBW55121 nahezu an jedes Wohnambiente harmonisch anpassen. Auf der Frontpartie sowie auf der Oberseite des Soundriegels befindet sich ein Kunststoffgeflecht, das mit schwarzem Akustikstoff bezogen ist. Das Gewebe ist sehr sauber und fest aufgebracht. Die beiden 2 Side-Firing-Lautsprecher werden von grauen Kunststoffabdeckungen geschützt.

Die seitlichen Abdeckungen in der Detailansicht

Die Verarbeitung im Detail

Mit einer Systemleistung von 650 Watt sollten sich problemlos auch größere Räume tatkräftig beschallen lassen. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist die Sharp Soundbar für die Wiedergabe von Dolby Atmos sowie DTS:X geeignet. Dies geschieht über dedizierte Topfiring- und Sidefiring-Module. Eine Vielzahl an Decodern wurde ebenfalls integriert, so stehen Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD sowie ein DTS 5.1 Decoder zur Verfügung. Über eine Netzwerkschnittstelle verfügt die Sharp HT-SBW55121 nicht. Dank der Integration von Bluetooth in der Version 5.3 ist aber einfaches Musikstreaming vom Smartdevice jederzeit möglich.

Besonders stolz ist Sharp auf die Tatsache, dass die Akustikingenieure von Devialet bei der Abstimmung der neuen Q Soundbars zur Seite standen. Die französische Audioschmiede ist seit Jahren eine Institution im Bereich hochwertiger HiFi-Produkte. Erstmals tragen die neuen Sharp Produkte das offizielle Siegel: "Tuned by Devialet".

Display mit Lautschrift an der Front

Hinter der Frontabdeckung befindet sich dezentral ein Display, das über den Betriebszustand der Soundbar und des Systems informiert. Das Display ist tadellos ablesbar, und wer möchte, kann im Menü der Soundbar das Display, mittels der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung, komfortabel dimmen. Was uns sehr gut gefällt: Das Display schaltet sich nach wenigen Momenten ab und generiert so eine cleane Optik.

Bedienelemente auf der Geräteoberseite der Soundbar

Für eine direkte Handhabung elementarer Funktionen am Gerät befinden sich auf der Geräteoberseite zahlreiche Tasten. Hier sammeln sich die Bedienelemente fürs Aus- oder Einschalten der Soundbar sowie eine Eingangswahltaste. Zudem stehen Taster für Bluetooth, die Lautstärkereglung sowie eine Mute-Taste für ein Stummschalten des Systems zur Verfügung. Die Bedienelemente haben einen sehr guten Druckpunkt.

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Im Lieferumfang der Sharp HT-SBW55121 befindet sich eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist und ein mattes Oberflächenfinish besitzt. Natürlich möchten wir auch in diesem Test näher auf die Funktionen des Signalgebers eingehen. Wir beginnen mit den Bedienelementen oben links. Der erste Taster ist für das Ein- und Ausschalten der Soundbar zuständig und daneben befindet sich die Eingangswahl. Eine Etage tiefer untergebracht ist ein multifunktionales Steuerkreuz. Werden die Taster nach oben bzw. unten betätigt, wird die Lautstärke abgesenkt bzw. angehoben und werden die Button links bzw. rechts betätigt, erfolgt ein Skippen von Musiktiteln. Mittig platziert befindet sich der Taster für ein pausieren/starten der Wiedergabe. Das Steuerkreuz wird zudem für die Navigation im Hauptmenü der Soundbar genutzt. Die Soundbar besitzt zudem unterschiedliche Soundmodis, die sich mittels der EQ-Taste abrufen lassen. So stehen dem Nutzer "Music", "Voice", "Game", "Sport", "Night" sowie "Custom" zur Verfügung. Daneben positioniert sich die Menü-Taste, mit der sich das Hauptmenü aufrufen lässt. Dort angekommen, können wir den Dolby Virtualiser ein- und ausschalten, das Audioformat anzeigen lassen, den Pegel des Subwoofers verändern, sowie den Lautstärkepegel der Surround-Lautsprecher anpassen. Weiterhin können wir das Display dimmen und die Anzeigedauer verändern, den Subwoofer manuell koppeln, sollte die automatische Verbindung mal nicht klappen. Ebenfalls ist es möglich, das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Der nachfolgende Button ist für ein rasches Stummschalten der Komponente. Abschließend befinden sich noch Taster für ein Verändern der Lautstärke und des Bass- sowie des Hochtonbereichs auf der Fernbedienung. Die Remote liegt gut in der Hand und die Taster haben einen guten Druckpunkt.

Die Rückseite der Soundbar

Wenden wir uns nun der Rückseite der Soundbar zu. Diese präsentiert sich, wie üblich, recht unspektakulär. Im Mittelteil des Klangriegels untergracht ist die Anschlusssektion. Hier befinden sich die Buchse für das externe Netzteil, ein optischer Digitaleingang für den Anschluss eines TV sowie eine AUX-In Buchse für eine Verbindung mittels eines Stereoklinkenkabels. Darauf folgt die USB-Buchse, für die Wiedergabe von USB-Speichermedien. Die folgenden Formate werden von der Sharp HT-SBW55121 unterstützt: MP3, OGG, WAV, FLAC, AAC+ und M4A.

Den Abschluss der Anschlusssektion bilden zwei HDMI-Eingänge, die 4K-Passthrough unterstützen, für die Einbindung von verschiedenen Zuspielern wie z.B. Blu-ray Playern oder Spielekonsolen. Weiterhin steht ein HDMI-Port zur für die komfortable Einbindung eines Smart-TV zur Verfügung. Selbstverständlich unterstützt dieser eARC. Das „e“ in eARC steht für „enhanced“. Die eARC-HDMI-Anschlüsse bieten eine größere Bandbreite und Geschwindigkeit als Standard-ARC – so können Audioformate wie Dolby Atmos in voller Qualität wiedergegeben werden.

Die Anschlüsse in der Detailansicht

Im Detail, die Standfüsse der Soundbar

Die Soundbars aus der Q-Serie von Sharp bieten verschiedene Aufstellmöglichkeiten. So befinden sich im Lieferumfang wahlweise niedrige oder erhöhten Standfüße. Alternativ kann die Soundbar dank der im Lieferumfang enthaltenen Halterungen auch an der Wand montiert werden.

Wireless-Subwoofer

Frontansicht des Bassmachers

Weiter geht es bezüglich unserer Erläuterungen mit dem Wireless-Subwoofer unseres Sets. Der Bassmacher ist als Downfire-Subwoofer konzipiert, seine 6,5 Zoll messende Lautsprechermembran sitzt auf der Unterseite und strahlt nach unten ab, also auf den Boden. Die Schallwellen werden dann vom Boden reflektiert und in den Raum abgegeben, dies sorgt für eine gleichmäßigere Bassverteilung. und hat den Vorteil, dass der Subwoofer äußert flexibel aufgestellt werden kann.

Das Gehäuse des Subwoofers besteht vermutlich aus MDF und die Außenseiten sowie die Oberseite sind in einem ägäisblauen Oberfächenfinish gestaltet. Die Abmessungen des Subwoofers sind wie folgt: 448 mm Höhe, 240 mm Tiefe und 240 mm Breite. An der Frontpartie des Wireless-Subs befindet sich eine Blende, die mit dem gleichen Akustikstoff bezogen ist, wie wir ihn an der Soundbar vorfinden. Dadurch entsteht ein optisch sehr stimmiges Gesamtbild.

Sauberes Oberflächenfinish in Ägäisblau

Der 6,5 Zoll messende Tieftöner im Detail...

.... sowie die Rückseite des Bassisten

Im Detail, das hochglanz-schwarze Bassreflexrohr...

.... sowie die Pairing-Taste und der Stromanschluss

Die Rückseite des Subwoofers präsentiert sich, wie üblich, ohne Überraschungen. Im oberen Teil des Bass-Experten befindet sich das Bassreflexrohr, das ein schwarzes Hochglanzfinish besitzt. Im unteren Teil untergebracht wurde der Pair-Taster, falls die Verbindung von Soundbar und Subwoofer nicht automatisch klappen sollte.

Surround-Lautsprecher HT-SPR52021

Gruppenbild der optional erhältlichen Rear-Lautsprecher

Weiter geht es mit den optional erhältlichen Rear-Lautsprechern, den HT-SPR52021. Diese sind für einen Paarpreis von 239 EUR in schwarz oder silbern zu erwerben und erweitern unser Soundbar/Subwoofer System auf eine 7.1.4 Konfiguration.

Kunststoffabdeckung inkl. Akustikstoff an der Front der Speaker

Beim Thema Optik greifen die Wireless Rear-Lautsprecher die Designsprache der Soundbar und des Subwoofers auf. Auf den Seitenwangen befindet sich ein Oberflächenfinish in Ägäisblau-Hochglanz. Die Frontpartie sowie die Oberseite schmückt ebenfalls ein Kunststoffgefecht mit Akustikstoff sowie ein Sharp-Logo, wie es beim Subwoofer Verwendung findet. Das Kunststoffgeflecht ist sauber eingepasst und das aufgebrachte Gewebe sitzt bombenfest.

In den HT-SPR52021 finden zudem Upfiring-Lautsprechertreiber Verwendung, die Deckenreflektionen nutzen, dadurch soll in Verbindung mit dem Sharp HT-SBW55121 Soundbar/Subwoofer System ein immersives Klangerlebnis entstehen. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später gerne mehr in unserer Klangwertung.

Durch die kompakten Abmessungen von 238 mm Höhe, einer Breite von 118 mm und einer Tiefe von 111 mm finden die Lautsprecher überall da ein Plätzchen, wo sie benötigt werden. Die rückwärtigen Surround-Lautsprecher von Sharp bieten sehr vielseitige Montage- und Aufstellmöglichkeiten. Im Lieferumfang befinden sich formschöne und in zwei Größen ausgeführte Standfüsse, um die Lautsprecher z.B. auf Möbelstücken zu positionieren. Zudem sind auf der Rückseite der Speaker eine integrierte Wandhalterung sowie eine Gewindebohrung vorhanden, möchte man die Speaker auf einem Lautsprecherstativ befestigen. Für eine cleane Optik bei der Wandmontage können die Standfüße der Speaker denkbar einfach und unkompliziert entfernt werden. Hierfür muss nur eine Schraube aufgedreht werden.

In der Detailansicht, der Standfuss der Rear-Lautsprecher

Die Rückseite der Surround-Lautsprecher

Die Rückseite der Surround-Lautsprecher wirkt sehr aufgeräumt und im Mittelteil der Speaker befinden sich die besagte Wandhalterung sowie die Gewindebohrung. Ein Etage tiefer ist der obligatorische Stromanschluss zu finden. Auf der Rückseite lokalisieren wir zudem noch ein Pairing-Taster für einen manuelle Verbindung zur Soundbar, sollte dies einmal nicht automatisch funktionieren.

Paring-Taster, Wandhalter sowie Gewindebohrung im Detail...

.... sowie der obligatorische Stromanschluss

