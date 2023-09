TEST: Sharp CP-SS30 - kompaktes Master-/SlaveAktivlautsprecherpaar zum Schnäppchenpreis

Aus dem Hause Sharp Electronics sind unsere neuesten Testkandidaten: Das kompakte Lautsprecherpaar CP-SS30 kam in der Redaktion. Beim Produkt handelt es sich um aktive Regallautsprecher aus der Einsteigerklasse.

Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 119 EUR sind die optisch klassisch gehaltenen Boxen ausschließlich in einer schwarzen Farbvariante im Handel erhältlich. Im Onlinehandel sind die CP-SS30 allerdings schon für preisgünstige 95 EUR zu haben.

Neben einer klassischen Bluetooth-Verbindung in der Version 5.0 können an den Sharp Lautsprechern noch zusätzliche Quellen via Aux, Cinch, optisch sowie USB angeschlossen werden.

Mir ihren kompakten Abmessungen mit 248 mm Höhe, einer Breite von 158 mm und einer Tiefe von 190 mm eignen sich die Lautsprecher perfekt für den Einsatz auf dem Schreibtisch, können aber auch im heimischen Wohnzimmer verwendet werden.

Die Aktivlautsprecher der Einsteigerklasse arbeiten nach dem Master/Slave-Prinzip und agieren kabelgebunden. Im Lieferumfang ist dafür ein Lautsprecherkabel enthalten.

Masterlautsprecher in der Frontansicht

Wir möchten uns in jetzt folgenden Abschnitt den Masterlautsprecher etwas genauer ansehen. Der Hauptlautsprecher verfügt über die Elektronik, die Anschlusssektion sowie über die Bedienelemente.

Sauber aufgebrachte Folierung

Die Gehäuse bestehen aus MDF und sind mit einer Folierung versehen. Die Verarbeitung ist in Anbetracht der Preisklasse sehr ordentlich. Lediglich die Kante vorne zur Lautsprecherabdeckung und zur Rückseite empfinden wir als etwas scharf. Nimmt man die Lautsprecherabdeckung ab, werden die Treibereinheiten sichtbar. Die Lautsprecherabdeckungen bestehen aus Kunststoff und sind mit schwarzem Akustikstoff bezogen. Das Gewebe ist sauber aufgebracht und sitzt fest. Befestigt werden die Abdeckungen mit Kunststoffstiften, die in die Halterung in der Schallwand eingesteckt werden. Dadurch sitzen die Abdeckungen bombenfest, werden die Lautsprecher aber ohne Abdeckungen betrieben, sind die Aufnahmen in der Schallwand immer sichtbar. In dieser Preisklasse darf man allerdings keine magnetisch haftende Abdeckungen erwarten.

Kunststoffgeflecht trifft aus Akustikstoff

Befestigungsstifte in der Detailansicht

Aufnahme in der Schallwand für die Lautsprecherabdeckungen

Hochtöner im Detail

Das Zwei-Wege-System besteht aus einer 22 mm messenden Hochtonkalotte sowie einen 97 mm großen Tiefmitteltöner. Angetrieben werden die beiden Lautsprecher von einem 60 Watt-Verstärker.

Tiefmitteltöner in der Detailansicht

Empfänger im Detail

Am Hauptlautsprecher befindet sich an der Front der Empfänger für Signale der Fernbedienung. In der Empfängereinheit befeindeten sich zudem farbige LEDs, die über den gewählten Eingang informieren. Leuchtet die LED in einem hellen Blau, ist eine Bluetooth-Verbindung aktiv und leuchtet sie grün, ist der Aux-Eingang ausgewählt. Bei gelb wurde der optische Eingang ausgewählt und bei der Lila-Farbgebung ist der USB-Eingang in Aktion.

Status-LED im Empfangsteil des Hauptlautsprecher

Zentrales Bedienelement am Hauptlautsprecher

Auf der rechten Seite des Masterlautsprechers sitzt das zentrale Bedienelement für die Kombo. Für die Lautstärkeregulierung verfügt der Drehregler lediglich über eine grobe Rasterung. Wird das Multifunktionselement gedrückt, können die Lautsprecher ein- sowie ausgeschaltet werden. Sind die Lautsprecher bereits in Betrieb und es wird der Dreh-/Drück-Regler betätigt, kann man die verschiedenen Eingänge durchschalten. Farbige LEDs zeigen, wie erwähnt, den gewählten Eingang. Der Dreh-/Drück-Regler besteht aus Kunststoff, macht aber einen soliden Eindruck und besitzt einen guten Druckpunkt.

Im Lieferumfang enthaltene Remote

Um die Sharp CP-SS30 aus der Ferne bedienen zu können, befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung. Die Remote besteht aus Kunststoff und macht keinen besonders hochwertigen Eindruck. Auf ihr befinden sich Taster für das Ein- sowie Ausschalten der Lautsprecher, Taster für ein Skippen von Titeln, eine Play/Pause-Taste sowie eine Stummschaltung. Eine Etage tiefer befinden sich die Button für die Eingangswahl. Aber auch zahlreiche vorfertigte Equalizer-Klangkurven können dank der Remote abgerufen werden. So können durch betätigen der EQ-Taste auf der Remote folgende EQ-Kurven in Aktion treten: Classic (Grün), Pop (Gelb), Rock (Blau), Movie (Lila), Voice (Hellblau) sowie Custom (Custom). Die LED im Empfangsteil des Hauptlautsprecher zeigt kurz an, welche Klangkurve aktiv wird.

Beim Unterpunkt "Custom" ist es möglich, eine eigene Klangkurve nach den eigenen Vorlieben zu erstellen. Dafür können die Taster auf der Remote für Bass und Höhen benutzt werden, und auch hier gibt die LED an der Front des Hauptlautsprechers Auskunft darüber, welche Einstellung vorgenommen wurde. Leuchtet die LED langsam blinkend und rot, ist der EQ-Pegel um eins erhöht. Ein mittel schnelles und rotes Blinken gibt Auskunft darüber, dass der EQ-Pegel um +2 erhöht wurde und ein schnelles Blinken bedeutet eine Erhöhung von +3. Leuchtet die LED weiß, ist der Bereich wieder ausgeglichen und auf 0. Die Pegel können aber auch abgesenkt werden, dies signalisiert eine grün leuchtende LED. Blinkt diese langsam, ist der Bereich auf -1 herabgesetzt, ein mittleres Blinken -2 und blinkt diese schnell, ist der auswählte Bereich auf -3 herabgesetzt.

Die Rückseite des Hauptlautsprechers

Wenden wir uns nun der Rückseite des Hauptlautsprechers zu. Die Rückseite des Lautsprechers ist mit den gleichen Material beschichtet, wie es sich umlaufend auf dem Lautsprecher befindet. Im oberen Teil befindet sich zudem ein aufgesetztes Bassreflexrohr und eine Etage tiefer sitzt die Anschlusssektion des Aktivlautsprechers. Hier befinden sich der USB-Eingang, dieser unterstützt die Wiedergabe von MP3 Dateien. Darauf folgt der optische Eingang, die RCA-Eingänge für Plattenspieler sowie der Aux-Eingang.

Eine Etage tiefer befindet sich der Stromanschluss sowie die beiden Lautsprecherklemmen, für die Verbindung zum passiven Lautsprecher.

Anschlüsse in der Detailansicht

Die Rückseite des passiven Lautsprechers

