TEST-Refresh: Teufel Cinebar 11 Dolby Atmos - enorme Klangstärke elegant verpackt

Zwar klingen die Soundsysteme vieler Smart-TVs immer besser - sind aber lange nicht so leistungsfähig wie die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos. Somit bietet sich das moderne System an, um bei Filmen, Serien oder Musik für einen atmosphärisch dichten und lebhaften Sound zu sorgen. Für exakt 449,99 EUR ist sie bei Teufel zu erwerben, und zwar wahlweise in weißer oder in schwarzer Variante.

Wir hatten die Cinebar 11 mit Dolby Atmos bereits im großen Test

Schwarze Version

Optisch bleibt auch die neueste Generation dem typischen Cinebar 11-Style treu - und das ist gut so, denn die minimalistisch, zeitlose Elegant, die dieses Design-Konzept auszeichnet, kommt nicht aus der Mode. 94,8 mm breit, nur 6 cm hoch und lediglich 8,3 cm tief: Optisch integriert sich die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos mustergültig ins Wohnambiente und tritt nie störend in Erscheinung.

Touch-Bedienelemente und Display

HDMI Eingang, HDMi Ausgang, Aux-In

Externes Netzteil, optischer Digitaleingang

Fernbedienung

Oben auf der Soundbar sitzen Touch-Bedienelemente, und im Gegensatz zu vielen Konkurrenten verfügt die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos auch über ein sehr gut ablesbares Display. Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich eine komfortabel zu handhabende Fernbedienung. Anschlussseitig steht selbstverständlich HDMI mit eARC für den schnellen Anschluss an den Smart-TV bereit, auch vorhanden ist ein HDMI-Eingang. Alternativ gibt es noch einen analogen 3,5mm Aux-In und einen optischen Digitalanschluss.

Treibereinheiten

Zwei jeweils 20 mm große Hochtöner sowie sechs 45 mm-Mitteltöner stellen die Bestückung der Soundbar dar. Sie werden von einem exakt eingepassten Metall-Abdeckgitter geschützt. Auch, wenn die Dimensionen der Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos so zurückhaltend sind, fand sich im Inneren Platz für einen Class D-Verstärker mit 65 Watt RMS- und 150 Watt Spitzenleistung. Dolby Atmos wurde als virtuelle Variante integriert, was auch kein Wunder ist: Die geringe Bautiefe würde das Montieren von Top Firing-Modulen auf der Oberseite unmöglich machen. In unseren umfangreichen Testreihen hat die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos aber eindrucksvoll bewiesen, dass auch mit virtuellem Dolby Atmos ein authentischer 3D-Sound möglich ist.

T6 Subwoofer

Der im Paket enthaltene T6 Wireless-Subwoofer lässt sich durch seinen flache Bauform nahzu perfekt integrieren. Er ist 43,5 cm hoch, 42 cm tief und nur 12 cm breit. Er bringt einen 6,5 Zoll-Tieftöner mit, und der eingebaute Class D-Verstärker leistet 60 Watt.

Akustisch ist in dieser Preisklasse "kein Kraut" gegen die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos im 2.1-Set gewachsen. Das Ensemble schiebt bei der Filmtonwiedergabe erstaunlich nachdrücklich an und liefert zudem eine eindrucksvolle Räumlichkeit. Man würde nie denken, eine so flache Soundbar und einen so kompakten Subwoofer vor sich zu haben - denn der Klang ist alles andere als flach und substanzlos. Auch die angenehme, tadellos herausmodellierte Darstellung von Stimmen ist ein großer Pluspunkt der Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos. Damit Stimmen immer hervorragend verständlich sind, gibt es übrigens einen eigenen DSP-Modus "Sprache", der über die Fernbedienung anwählbar ist. Im Sinne bestmöglicher Balance zwischen allen tonalen Elementen haben wir diesen für unsere Film-Checks aber nicht verwendet. Erstaunlich ist übrigens die ausgezeichnete Pegelfestigkeit des eleganten Sets.

Der kompakte T6 Subwoofer liefert einen rundherum überzeugenden Bass, präzise und mit überraschendem Nachdruck. Erfreulicherweise eignet sich die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos zusammen mit dem T6 Subwoofer auch für die Musikwiedergabe. Hier liegt oft der große Nachteil von Soundbar-/Subwoofer-Systemen: Musik wirkt emotionslos und detailarm, zudem fehlt es an der richtigen räumlichen Ausbreitung. Mit der Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos ist dies anders, eine überzeugende Lebendigkeit und eine klar definierte Räumlichkeit sorgen für Freude.

Insgesamt stellt die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos eine hervorragende Soundlösung dar, das gerade im kleineren bis mittelgroßen Hörraum für Furore sorgt. Hier wird nur selten der "Wunsch nach mehr" laut, im Gegenteil: Die umfassende, räumlich dichte, lebendige und klare Wiedergabe im Filmton- und sogar im Musikbetrieb machen die Teufel Cinebar 11 mit Dolby Atmos zu einem unverzichtbaren Sound-Partner, der auch beim Thema Gaming mit seinem dynamischen, impulstreuen Klang punkten kann.

Test-Refresh: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Teufel

Datum: 17. August 2025