TEST: ELAC 3,5-Wege-Standlautsprecher Vela FS 409.2 - optische und klangliche Ästhetik perfekt vereint

Mit dem beeindruckenden 3,5 Wege-Standlautsprecher Vela FS 409.2 haben wir das aktuelle Vela-Flaggschiff mit dem hochentwickelten JET 6-Bändchenhochtöner genauer unter die Lupe nehmen können. Der Paarpreis des in hochglänzendem Schwarz, hochglänzendem Weiß oder in hochglänzendem Nussbaum lieferbaren Edel-Schallwandlers beträgt 6.798 EUR, wobei die Nussbaum-Variante mit 6.998 EUR 200 EUR teurer ist.

Zum JET 6 Hochtöner

JET6

JET6 Modul

Struktur im Detail

Er ist das Resultat aus Elac-typischen, mittlerweile patentierten Ideen und größtmöglicher Liebe zum Detail bei der Suche nach feinsten musikalischen Details. So wird im JET 6 das Prinzip der ungleichen bewegten Massen angewendet, das Effekte, die aus Resonanzen resultieren und das akustische Vergnügen empfindlich schmälern können, auf ein absolutes Minimum reduziert. Die Wiedergabequalität steigt dadurch hörbar. Darüber hinaus setzt die für JET 6 neu entwickelte, charakteristische Geometrie der Frontplatte in dem Bereich an, in dem die Fähigkeiten des menschlichen Ohres zur Wahrnehmung diskreter Frequenzen im Grenzbereich liegen. Akustische Signale im Hörbereich mit exzellenter Präzision und in kompromisslos hoher Auflösung darzustellen, ist die Mission des JET 6. Das spezielle Merkmal des JET 6, einen bis in den Ultraschallbereich linearen Amplitudengang aufzuweisen, ist die elementar wichtige Eigenschaft fürs Erreichen der anspruchsvollen Ziele. ELAC lässt es sich nicht nehmen, dieses Aushängeschild norddeutscher Lautsprechertechnologie in Kiel zu fertigen.

Zur AS-XR-Konusmembran

AS-XR-Konus

Natürlich soll der Vela FS 409.2 Bassreflex-Standlautsprecher auch im Mittel- und Tieftonbeereich Akzente setzen. Für eine druckvolle und zugleich präzise Bass-Präsentation verantwortlich zeichnen sich zwei jeweils 180 mm messende Treiber mit der für ELAC tyüischen AS-XR-Konusmembran, die an ihrer diamantartigen Oberflächenstruktur sofort zu erkennen ist. Für eine saubere und facettenreiche Mitteltondarstellung setzt die Kieler Manufaktur auf einen 150 mm Mitteltöner mit AS-XR-Konus. Bei den AS-XR-Membranen wird schwarz eloxiertes Aluminium als Material verwendet, das leicht und zugleich steif sowie sehr belastbar ist. Dadurch ist die Vlea FS 409.2 in der Lage, auch bei hohen Pegeln souverän zu agieren. Die Membran kommt ohne die sonst übliche Dustcap aus und ist aus einem Stück gefertigt.

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Die Daten

Stattliche Abmessungen bei gleichzeitig maximaler Ästhetik: Das ist die Vela FS 409.2

Die größte Vela-Standbox liefert einen Frequenzgang von 28 Hz bis hoch auf 50 kHz und beweist einen guten, aber nicht überdurchschnittlichen Wirkungsgrad von 89 dB (1W/2,83V) auf. ELAC rät zu Verstärkerleistungen zwischen 40 und satten 450 Watt pro Kanal. Man kann den eleganten Lautsprecher an Verstärkern von 4 bis 8 Ohm verwenden.

Die Verarbeitung

Feinstes Finish

Alles wird extrem solide und zugleich elegant

Die Bi-Wiring-Terminals

Sockel von hinten

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was soll man dazu noch sagen - nahe an der Perfektion, wie wir es von ELACs Vela-Boxen her schon immer kennen. Herausragende Beschichtung mit schwarzem Hochglanzlack, keinerlei Einschlüsse im Lack, eine enorme Tiefenwirkung, auch an den Kanten des Gehäuses ist die Verarbeitung makellos. Extrem edel gestalteter Sockel, hinten finden sich langlebdige, große und nobel daherkommende Lautsprecherkabel-Anschlussterminals. Das Unibody-Gehäuse ist massiv verarbeitet, rund um den Gehäusedeckel ist eine Zierleiste eingelassen, die den Gesamteindruck noch positiv steigern kann. Die Membranen wurden ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand integriert.

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