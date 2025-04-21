SPECIAL: Zahlreiche Yamaha-Komponenten sind "Roon tested" - ein großer Überblick

Die Musikbibliothek-Organisationssoftware Roon (Roon wurde im Jahre 2023 von Harman International übernommen) wird immer beliebter - und da verwundert es kaum, dass auch der japanische Traditionshersteller Yamaha, im Jahre 2015 damals Trendsetter mit der eigenen MusicCast-Streamingplattform, auch zahlreiche Komponenten anbietet, die das "Roon tested" Logo tragen und somit in ein Roon-System eingebunden werden können.

Hier finden Sie die Übersicht über "Roon tested" Yamaha-Komponenten

"Roon tested"-Devices arbeiten beispielsweise mittels USB, HDMI, Apple AirPlay 2 und Google Cast. Einfaches Setup und problemloser Gebrauch im Alltag sind hier die Vorzüge.

Zuerst einige grundsätzliche Gedanken und Ausführungen: Was ist Roon und wozu braucht man diese Software?

Roon kann man auf dem PC (Windows und Linux) oder Mac nutzen, ebenso ist eine Roon App (Android, iOS) verfügbar. Hier kann man sich direkt bei Roon informieren. Im Zentrum eines Roon-Systems steht der Roon Server. Das kann ein PC/Notebook ebenso sein wie eine dedizierte Komponente.

Nucleus One (499,99 US-Dollar, hinten), Nucleus Titan (3.999 US-Dollar, im Vordergrund)

Roon selbst bietet die Nucleus-Server (Nucleus One, Nucleus Titan) an. Besagter Roon-Server stellt sozusagen "das Herz" des Systems dar. In Verbindung mit dem Roon-Server treten entsprechend zertifizierte Roon-Endpunkte. Das können zum Beispiel Stereo-Netzwerkreceiver, Mehrkanal-Netzwerkreceiver, aktive Lautsprecher mit Streaming-Modul, Netzwerkplayer, Netzwerkplayer mit DAC und Vorstufenfunktion oder sogar streamingfähige Soundbars sein.

Mittels Roon findet der versierte Musikliebhaber ein ideales Tool, um sämtliche Musik, die auf dem Smartphone, auf dem PC und auf Home Servern gespeichert itst, zusammenzuführen, und gleichzeitig wird auch noch die Musik, die man zum Beispiel im TIDAL oder Qobuz Account hinterlegt hat, hinzugefügt. Roon katalogisiert und kategorisiert sämtliche Musik des Userrs und fügt eine Vielzahl an Informationen aus der Datenbank hinzu: Zum Beispiel die präzise Ordnung nach Genres, Credits von Alben, Biografien zu den Künstlern, Rezensionen, Live-Konzerte und mehr. Roon ordnet alle Musikdateien übersichtlich an und ermöglicht den schnellen, geordneten Zugriff auf die gesuchten Titel. Musik kann zudem schnell & einfach in Roon importiert werden. Roon erkennt die jeweilige Musik, korrigiert etwaige Fehler und fügt viele Informationen hinzu. Roon überprüft alles regelmäßig, sodass man stets auf aktuellem Stand ist.

Mit Roon Focus kann man zudem besonders zielgerichtet suchen, und man kann die Bibliothek nach einer Vielzahl von Kritikern filtern, wie z.B. "Discomusik der 90er Jahre" oder "Klassikaufnahmen in 24-Bit". Auch sehr detailliert kann es zugehen, wenn man dann beispielsweise nach "Klassikaufnahmen, die von den Wiener Philharmonikern eingspielt wurden" sucht. Roon ist sehr exakt, wenn es um die musikalische Einordnung in Genres geht, und ist direkt kompatibel zu TIDAL, Qobuz und KKBOX. Mittels Soundiiz ist es zudem möglich, auch Titel von anderen Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Music in die Roon-Bibliothek zu importieren. Möglich ist es auch, Künstler, Alben, Komponisten und Wiedergabelisten mit Tags zu bestücken, die der User selbst bestimmen kann - beginnend mit "Partynight" bis zu "Griechenland 2024". Jede Person eines Haushalts kann sich zudem ein eigenes Roon-Profil anlegen.

Nun zu einer wichtigen Frage: Was kostet Roon?

Anschließend hat man die Wahl:

Monatliche Bezahlung für 14,99 US-Dollar im Monat

Jährliche Bezahlung für 12,49 US-Dollar im Monat

Lebenslanges Abo für 829,99 EUR

Hier geht es zur Übersicht über die Kosten-Modelle direkt bei Roon.

Nun führen wir die Yamaha-Komponenten auf, die "Roon tested" sind und verweisen gleich auf eine aktuelle, wichtige Aktion bei Yamaha:

Bis zu 400 EUR Cashback auf Yamahas voll ausgestattete, innovative R-N-Stereo-Netzwerkreceivher erhalten - gültig bis 01. Juni 2025

Da lohnt sich ein Neukauf gerade jetzt, denn alle vier Yamaha R-N-Stereo-Netzwerkreceiver sind auch "Roon tested" - und nicht nur "Roon tested", sondern auch von uns größtenteils getestet.

R-N600A

Yamaha R-N800A

Yamaha R-N1000A

Yamaha R-N2000A

Die vier Devices decken praktisch alle Bedürfnisse des anspruchsvollen, modern denkenden Stereo-Hörers ab und bewegen sich in einer Preis-Range (alle Preise ohne die Einrechnung von Cashback) von gut 600 EUR (Markpreis R-N600A) über rund 900 EUR (R-N800A) und rund 1.470 EUR (R-N1000A) bis hoch auf knapp 3.600 EUR (der ultraperformante R-N2000A).

Rückseite R-N600A

Rückseite R-N800A

Rückseite R-n1000A

Rückseite R-N2000A

Alle Yamaha Stereo-Netzwerkreceiver sind unter anderem mit Yamaha MusicCast, Apple AirPlay 2, einem DAB-/FM-Tuner, einem Phono-Plattenspieleranschluss, Yamahas hauseigenem ToP-ART-Konzept und mit exzellenten D/A-Wandlern (schon beim R-N600A mit bis zu 384 kHz/32 Bit, vom renommierten Hersteller ESS) ausgestattet.

Fernbedienung R-N2000A

Fernbedienung R-N1000A

Identische Fernbedienung beim R-N800A, und auch der R-N600A besitzt eine ähnliche Remote

Bis auf den R-N600A bieten alle anderen drei Stereo-Netzwerkreceiver das exzellent arbeitenden Lautsprecher-Einmesssystem YPAO, die beiden Topmodelle R-N1000A und R-N2000A sind darüber hinaus HDMI-beschaltet und nehmen so besonders komfortabel Kontakt mit dem Smart-TV auf.

Yamaha MusicCast

Hier unsere Tests und Specials zu den Yamaha R-N-Stereo-Netzwerkreceivern:

Hier geht es zu den detaillierten Informationen direkt bei Yamaha:

Neben diesen vier flexiblen Stereo-Netzwerkreceivern finden sich in Yamahas "Roon tested"-Kollektion noch weitere leistungsfähige Optionen. So ist das gesamte AV-Receiver-Sortiment von Yamaha "Roon tested". Diese Modelle stellen wir auf der zweiten Seite vor.

