SPECIAL: VTL Lohengrin - monumentaler Luxus-Monoblock mit Röhrentechnologie

Dank einzigartiger Modelle wie dem Siegfried Reference Monoblocks und dem VTL S-400 Reference Stereo-Verstärker gilt VTL als eine feste Größe bei extrem hochwertigen Endstufen mit Röhrentechnologie. In Deutschland kümmert sich der renommierte Hamburger Distributor Audio Reference um den Vertrieb von VTL, sodass der Fachhandel auf den perfekten Partner für den Verkauf der edlen US-amerikanischen Produkte setzen kann.

Als erste Röhrenverstärker mit echter Auto-Bias- und Fehlererkennung sowie präzisionsgeregelter Stromversorgungstechnologie haben VTLs Referenz-Verstärker einen entsprechend hohen Stellenwert bei Musikliebhabern und HiFi-Fans weltweit.

Nun steht der nächste hochklassige Verstärker in den Startlöchern - der neue Lohengrin Monoblock. VTL möchte mit dem neuen Produkt laut eigenen Aussagen neue Maßstäbe in Bezug auf die Musikalität und einen überaus authentischen Klang setzen. Darum haben sich die Ingenieure bei VTL auch entsprechend viel Zeit gelassen und den Lohengrin in fünf Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Serienreife gebracht. Musik soll nicht nur gehört werden, sondern "leben" - nur so kann man nach Ansicht von VTL die vollumfängliche Absicht des jeweiligen Künstlers beim Schaffen seiner Stücke erfassen.

VTLs in den USA von Hand gefertigte Verstärker besitzen einen enormen optischen Wiedererkennungswert, und technisch beeindrucken sie durch ihr hohes Leistungspotential. Wie wir auch aus eigener Erfahrungen wissen, bringen die VTL Röhrenverstärker ein ganz eigenes akustisches Profil mit. Sie sind schnell, agieren demnach impulstreu, und zugleich spielen sie ungemein detailreich. Die neue Lohengrin-Endstufe soll hier nochmals zugelegt haben und eine neue Meßlatte darstellen.

Das Innenleben aus seitlicher Perspektive

An Bord befindet sich eine Konfiguration aus acht Röhren, und die Ausgangsleistung beträgt 400 Watt - für einen Röhrenverstärker enorm viel. Die Treiberstufen sowie die Stromversorgung des noch leistungsstärkeren Siegfried-Verstärkers kommen übrigrens auch im neuen Monoblock zum Einsatz.

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Hier, bei der Ansicht von oben, kann man das Röhren Set-Up sehr gut erkennen

Durch den Einsatz von Röhren – die nach VTL-Angaben im Vergleich zu Transistoren einfacher anzusteuern und frei sind von den bei Parallelschaltungen üblichen Problemen mit der Stromaufnahme – besitzt der Lohengrin-Verstärker ein nahezu ideales Gleichgewicht zwischen maximaler Leistung und schnellstmöglichem Ansprechverhalten. Die zum Einsatz kommende Technologie ermöglicht eine niedrigere Ausgangsimpedanz, was die erforderliche Absenkung auf die Lautsprecherlase reduziert, und garantiert eine exzellente Zusammenarbeit mit dem hochleistungsfähigen Ausgangstransformator.

Lohengrin von hinten

VTLs außergewöhnlich exakt geregelten Netzteile sorgen dafür, dass die Ausgangsröhren auch unter anspruchsvollen Lastbedingungen stets auf dem optimalen Arbeitspunkt gehalten werden. Das Layout ohne globale Gegenkopplung, die enorme Audiobandbreite (–1 dB bei 100 kHz) und der einstellbare Dämpfungsfaktor des Lohengrin stehen für Leistungsfähigkeit und Flexibilität bei der Anpassung an die Lautsprecherlast und bezüglich der Vorlieben des Hörers.

Die Bedienkonzept des VTL Lohengrin machen die Handhabung sowie Kontrolle der Röhren intuitiv und komfortabel. Eine komplett automatische Bias-Steuerung sowie aufwändige, mehrschichtige Fehlererkennungssysteme steigern die Zuverlässigkeit und machen die Kontrolle der Ausgangsröhren einfach. Steuerungs- und Diagnoseinformationen kann man darüber hinaus über eine RS232-Schnittstelle abrufen.

Lohengrin von oben mit geschlossenem Gehäusedeckel

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Aus akustischer Sicht soll die neue Mono-Endstufe mit einem ausgewogenen, sehr sauber ausbalancierten Klang dienen können. Hinsichtlich der akustischen Bühne fällt diese, so versprechen die US-Amerikaner, ebenso weitläufig wie präzise aus. Stimmen sowie Instrumente sind exakt zu orten und werden äußerst realistisch in den Hörraum transportiert. Auch kleinste feindynamische Einzelheiten, so VTL weiter, erfasst der neue Monoblock souverän. Die Schönheit und die damit verbundenen Emotionen eines jedes Musikstücks können daher erstklassig vom Auditorium wahrgenommen werden. Auch im Bassbereich agiert der Luxus-Verstärker gekonnt - mit linearer Auslegung, zudem klar sowie kontrolliert, natürlich fehlt es auch nicht an Nachdruck.

Die wichtigsten Features des VTL Lohengrin im Überblick:

Monumentaler Monoblock

Vollständig symmetrische Differenzeingangs- und Treiberstufen für erhöhten Signalhub, Bandbreite und Stabilität.

Komplett symmetrische Differenzschaltung – Single-Ended-Signal erzeugt ein symmetrisches Signal am Ausgang.

Keine globale negative Rückkopplung.

Kürzere, schnellere Rückkopplungsschleife für erstklassige Klangsteuerung ohne Phasenverschiebung.

Einfache Handhabung von nahezu allen Lautsprecherlasten für höhere Signalstabilität.

Der Verstärker ist bedingungslos stabil, ohne dass ein Kondensatorausgleich erforderlich wäre.

Die niederohmige Ausgangsstufe steht für eine hervorragende Lautsprechersteuerung.

Deutlich verbesserte Interleaving- und Kopplungseigenschaften des symmetrischen, von VTL entwickelten Referenzausgangstransformators für eine größere Bandbreite ohne Klingeln.

Vom Benutzer einstellbare DF-Rückkopplungssteuerung zur Variation der Ausgangsimpedanz und des Dämpfungsfaktors für eine stimmige Anpassung an die jeweilige Lautsprecherlast.

Präzisionsgeregelte Anoden- und Schirmstromversorgung.

Software-Mikroprozessorsteuerung: Umschaltbar zwischen Tetrode und Triode; automatische Vorspannung, Fehlererkennung; Stromstoßbegrenzung; Standby-Stummschaltfunktion; mit reduziertem Röhrenstrom für längere Lebensdauer der Röhren; bidirektionale RS-232-Steuerung

400 Watt pro Kanal im Tetrodenmodus; 200 Watt pro Kanal im Triodenmodus

Verwendet acht 6550- oder KT-88-Röhren pro Monoblock

Einstellbare, präzisionsgeregelte Versorgungen für stabile Arbeitspunkte der Ausgangsröhren; diskret geregelte Eingangs- und Treiberversorgung für höhere Signalauflösung und maximale Klangtreue

Einstellbare, präzisionsgeregelte Vorspannungsversorgung für höhere Signalauflösung und Rauschunterdrückung sowie optimierte Isolierung gegenüber Schwankungen der Netzspannung; der Arbeitspunkt der Ausgangsröhren ändert sich bei normalen Wechselstromschwankungen nicht

Mikroprozessorgesteuertes automatisches Vorspannungssystem sowie mehrere redundante Ebenen umfassender Fehlererkennung dienen zum Schutz des Verstärkers vor Ausfällen der Ausgangsröhren.

Ausschließlich hochwertige Mundorf-Silberölkondensatoren im Signalweg

Film-Bypass der Netzkondensatoren für höhere HF-Auflösung

Die Frontplatte aus stranggepresstem Aluminium besitzt einen luxuriösem, neuem Look plus Sichtfenster für die Röhren. Wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich

stabile Konstruktion und verbesserte Belüftung für niedrigere Betriebstemperaturen

Fazit

Mit dem neuen Lohengrin-Monoblock beweist VTL ein weiteres Mal, dass der HiFi-Enthusiast, der extrem leistungsstarke und akustisch durch Klarheit, Schnelligkeit und Emotionalität beeindruckende Verstärker auf Röhren-Basis sucht, bei den US-Amerikanern optimal aufgehoben ist. Mit maximaler Mühe auch zum letzten Detail, mit enormer Langzeitstabilität und Belastbarkeit wird Lohengrin eine Maßstäbe setzende Röhren-Endstufe der Luxusklasse sein. Wir werden, sobald wir Gelegenheit dazu haben, von unseren eigenen klanglichen Eindrücken berichten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Audio Reference/VTL

Datum: 24. Januar 2026