SPECIAL: Über 20 Jahre Philips Ambilight - eine Erfolgsstory

Fernseher stehen im Zentrum der Unterhaltung zuhause – so kann man zum Beispiel 24 Stunden pro Tag die Inhalte auswählen, die man sehen möchte. Mit dem Smart TV sieht man Live-TV, streamt Videoinhalte aller Art, und auch als Gaming- und Sportereignis-Zentrale wird er verwendet. Philips aber ist das nicht genug. Mit der hauseigenen Entwicklung von Ambilight wird eine Erlebnis-Erweiterung angeboten, die Kunden dazu bewegen, einen Philips Smart TV zu kaufen. Seit mehr als 20 Jahren (im September 2024 feierte Philips das 20-jährige Ambilight-Jubiläum) stellt Philips die einzigen Fernseher her, die Ambilight bieten. Aber was genau ist Ambilight TV und wie verändert es das Seherlebnis und die Verwendung des Smart-TVs?

Was ist Ambilight TV?

Im Gerät integrierte, an der Rückseite angebrachte RGB-LEDs

Hier im ausgeschalteten Zustand am Philips OLED+959

Ambilight TV ist eine hochentwickelte Technologie von Philips, die das Seherlebnis entscheidend verändert und optimiert. Das System funktioniert folgendermaßen: Das Licht von LEDs, die auf der Rückseite des Fernsehers angebracht sind, wird auf die dahinterliegenden Wände projiziert. Die dynamischen Lichter verändern ihre Farbe und Intensität exakt in der Weise, dass sie das Geschehen auf dem Bildschirm in Echtzeit darstellen. Das Resultat stellt sich in Form eines immersives Lichts dar, das den Bildschirm umgibt, ihn dadurch größer erscheinen lässt und das visuelle Erlebnis mitreißender, intensiver macht. Der Zuschauer wird durch das Wirken von Ambilight voll in das Geschehen auf dem Bildschirm hineingezogen.

Wie wirkt sich Ambilight in der Praxis aus?

Der Philips OLED+950 mit vierseitigem Ambilight

Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Szenerie: Ein gemütlicher Filmabend, gerade jetzt zur Herbst-/Winterzeit sehr beliebt. Aber noch fesselnder wird alles mit Ambilight: Wechselt das Bild auf dem Display von hellen, farbenfrohen Landschaften zu dunklen, intensiven Momenten, reagiert das System umgehend und projiziert entsprechende Farbtöne an die rückwärtige Wand. Aufgrund dieser Echtzeit-Farbsynchronisierung wird der komplette Raum Teil der Szene und der oder die Zuschauer tauchen richtig in die Story ein.

Ambilight ist komplett konfigurierbar

Ambilight-Einstellungen (hier OLED+959)

Weitreichende Anpassungsmöglichkeiten

Ambilight-"Presets"

Präzise Einstellungsmöglichkeiten

Ambilight ist auch konfigurierbar. Die damit ausgestatteten Smart-TVs verfügen über verschiedene Modi, je nachdem, was der Anwender gerade sehen oder tun möchte. Ganz gleich, ob man einen Film schaut, ein Spiel spielt oder Musik hört, es gibt stets einen passenden Modus, der für noch mehr Freude am Betrachten oder am Hören sorgt. Für Gamer ist der Spielmodus optimal, der die Farben besonders intensiv darstellt und eine besonders reaktionsschnelle Atmosphäre erzeugt – da wird das Adrenalin von ganz alleine freigesetzt. Für Filmliebhaber verleiht der Videomodus jeder Szene einen ganzheitlichen Erlebnisfaktor, generiert mehr Tiefe und stellt auch einen cineastischen Spannungsbogen bis hin zum großen Finale treffsicher dar. Und wenn man Musik liebt, verwandelt der Musikmodus jeden Titel in eine perfekt synchronisierte Lightshow. Zudem kann man die Farbe der Wand bestimmen, auf die das Ambilight projiziert wird.

Ambilight als Bestandteil des eigenen Stils

Doch Ambilight kann noch mehr – nämlich zu einem Bestandteil des eigenen Stils im Wohnzimmer werden. Der Anwender ist in der Lage, die Intensität und Farbgebung zu ändern, um die am besten passende Atmosphäre für jede Aktivität zu generieren, sei es ein entspannter Abend zu Hause oder eine intensive Gaming-Session mit Freunden. Das System passt sich auch der Raumbeleuchtung an und reguliert Helligkeit und Farbtiefe präzise in einer Weise, dass man ein besonders angenehmes Seherlebnis genießen kann. Daher spielt es keine Rolle, ob man in einem dunklen Raum oder bei voller Beleuchtung den Lieblingsinhalt verfolgt, Ambilight schafft stets die passende Licht-Stimmung.

Ambilight Suite (Philips OLED+959)

Darüber hinaus offeriert die Ambilight-Suite Funktionen, welche die jeweilige Location auch dann bereichern, wenn der Fernseher nicht in Betrieb ist. Der Lounge-Modus steht mit seiner Stimmungsbeleuchtung ein entspanntes Ambiente. Im Sunrise-Modus startet der TV mit einem personalisierten Weckruf und bringt dank Sonnenaufgangseffekt ganz allmählich Licht in den Raum. Um nach einem stressigen Tag am Abend zur Ruhe zu kommen, kombiniert der Ambisleep-Modus ein beruhigendes weißes Rauschen, das an ein Lagerfeuer erinnert, mit einem Sonnenuntergangs-Ambilight. Mit den verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten begleitet der Ambilight-TV den Anwender durch den Tag und sorgt für die passenden Morgen- und Abendroutinen.

Ambilight lässt sich einfach deaktivieren

Natürlich kann Ambilight, sollte man einmal „pur“ Inhalte betrachten wollen, einfach ausgeschaltet werden. Dazu drückt man die Ambilight-Taste auf der Fernbedienung und wählt „Aus“. Im selben Menü ist es zudem möglich, die Ambilight-Einstellungen anpassen, um Effekte je nach Wunsch mehr oder weniger intensiv auszulegen.

Überblick über die Pluspunkte von Ambilight

Philips OLED+959 und OLED+909

Wie wir bereits erfahren haben, besteht ein wesentlicher Vorteil von Ambilight im optimierten Seherlebnis. Durch das projizierte Licht über den Rand des Displays hinaus wird die Illusion eines größeren Bildschirms lebendig, was Filme, Sportübertragungen und Spiele zu besonders eindrucksvollen Erlebnissen macht. Stellt man sich vor, ein Fußballspiel mit Ambilight anzusehen, so spürt man die Atmosphäre im Stadion viel deutlicher. Die Technologie optimiert nicht nur den wahrgenommenen Kontrast und die Farben, sie verleiht dem Ambiente dank der Umgebungsbeleuchtung auch eine attraktive, noble Optik.

Ambilight TVs sind natürlich auch mit Blick auf maximale Energieeffizienz konzipiert. Die verwendeten LEDs benötigen extrem wenig elektrische Energie, sodass man alle Vorteile der dynamischen Beleuchtung verwenden kann, ohne sich Gedanken über steigende Stromrechnungen machen zu müssen. Mit aktiviertem Ambilight ist es zudem nicht nötig, weitere Lichtquellen im Raum anzuschalten, was ebenfalls zum Energiesparen beiträgt.

Und es gibt noch weitere Vorzüge: Ambilight kann dazu beitragen, die Belastung unserer Augen deutlich zu verringern, denn das Umgebungslicht mildert den Kontrast zwischen dem hellen Fernsehbildschirm und dem dunklen Raum, was dann die Augen schont – insbesondere, wenn zum Beispiel ein Serienmarathon ansteht.

Ambilight in Philips Smart-TVs - auch mit KI

Auch im Philips OLED810 steckt Ambilight-Technologie und KI

Ambilight ist übrigens keinesfalls nur in den absoluten Topmodellen von Philips zu finden, sondern gehört zur Ausstattung vieler Philips Smart-TVs. Je nach Fernseher, ist Ambilight in verschiedenen Konfigurationen zu haben, etwa in Form von dreiseitigem oder in Form von vierseitigem Ambilight.

Sehr viele Philips Ambilight TVs sind inzwischen (Stand November 2025) mit leistungsstarker Künstlicher Intelligenz ausgestattet, die sich natürlich auch auf die Ambilight-Funktion auswirkt. In zahlreichen TVs setzt Philips auf rechenstarke Versionen des P5-Bildprozessors, dessen KI-Engine natürlich nicht nur für Ambilight, sondern auch für ein optimiertes Bild und einen verbesserten Klang zuständig ist. Ein Ambilight-TV mit KI ist daher in der Lage, ein exzellentes, scharfes sowie natürliches Bild, einen klaren, räumlichen Ton, eine intensive, vollumfängliche Atmosphäre und natürlich auch eine gute Energiebilanz zu bieten.

Philips OLED810

Philips OLED+910

Die KI optimiert beispielsweise das Bild Szene für Szene und kann den Bildinhalt festlegen, also z.B. Landschaft, Gesicht, Action, Nacht, Sport, Zeichentrick oder auch Gaming. Mittels hochentwickelter Umgebungslichtsensorik wird das Bild – und auch Ambilight – optimal an die im Raum herrschenden Lichtverhältnisse angepasst. Bei der Ambilight-Funktion selbst kann der TV mittels KI das Genre des Inhalts erkennen und dazu den passenden Ambilight-Stil wählen. Und auch, wie schon erwähnt, bei der KI-gestützten Erkennung und Analyse des Umgebungslichts kommt die optimale Nutzung von Ambilight ins Spiel.

Sehr gute Bilanz

Philips stellt bereits seit zwei Jahrzehnten Ambilight-Fernseher her, und das System ist bei den Besitzern der Smart TVs äußerst beliebt: Studien zeigen, dass 98 % der Personen, die Ambilight TV ausprobieren, 4- und 5-Sterne-Bewertungen vergeben.

Kann man Ambilight-Effekte auch bei anderen TVs genießen?

Eine perfekte Geräte-Integration gibt es nur im Philips Ambilight TV

Ambilight-Fernseher unterscheiden sich mit ihren rückwärtig platzierten LEDs deutlich von konventionellen Fernsehern. Ambilight ist komplett in den Smart-TV integriert, was eine optimal passende Echtzeit-Synchronisierung mit dem Geschehen auf dem Bildschirm garantiert. Weiterhin ermöglicht der Ambilight-Ansatz eine schlanke, elegante Optik, sichtbare Kabel oder externe Geräte gibt es nicht.

Im Gegensatz dazu stehen separat erhältliche LED-Streifen als Zubehör von Drittanbietern, das man an der Rückseite oder an den Seiten des Smart-TVs befestigt. Das kann von der Handhabung her etwas umständlich sein, und das Ergebnis tritt oftmals als wenig überzeugend in Erscheinung, da zusätzliche Kabel sowie externe Geräte verwendet werden müssen. Damit sich die LEDs auch tatsächlich mit dem Bildschirm synchronisieren können, sind meist externe Apps oder Fernbedienungen nötig. Aus diesem Grund agieren sie in der Regel weniger reaktionsschnell und farbgenau als das direkt in den TV integrierte Ambilight mit einem besonders benutzerfreundlichen Handling.

Neu: AmbiScape für Philips TVs mit Titan OS

Philips 65MLED910 mit Titan OS

Philips MLED950 "The Xtra"

AmbiScape ist eine neue Funktion in Philips Smart TVs, die das bekannte Ambilight-Erlebnis auf smarte Leuchtmittel im gesamten Raum erweitert. Die Kommunikation zwischen Fernseher sowie den Leuchtmitteln erfolgt gemäß dem Matter-Protokoll, wodurch nicht nur Philips HUE, sondern auch Thread-kompatible Lampen von Drittanbietern integriert werden können. Die Einrichtung wird direkt über die TV-Einstellungen vorgenommen, indem ein Matter-Kopplungscode eingegeben wird. Besagter Code kann beispielsweise in der Hue-App unter den Smart-Home-Einstellungen generiert werden. Über AmbiScape lassen sich auf diese Art verschiedene smarte Lichtsysteme nahtlos mit dem Ambilight des Fernsehers synchronisieren und ins Licht-Setup zuhause integrieren.

Momentan steht AmbiScape als Beta-Version auf ausgewählten Philips-Fernsehern mit Titan OS zur Verfügung – unter anderem auf den Modellen PUS90x0, MLED910, MLED950 und OLED760. Der offizielle Start ist für eine spätere Phase vorgesehen.

Fazit

Philips OLED+950

Philips Amblight TV offeriert eine vollumfängliche Erweiterung des Seherlebnisses, das man komfortabel über TV-Menü und Fernbedienung an den jeweiligen Inhalt und an die eigenen Präferenzen anpassen kann. Durch verschiedene Zusatzfunktionen können Ambilight-Funktionen auch dann verwendet werden, wenn der TV nicht in Betrieb ist. Zudem ist es möglich, Ambilight für morgendliche oder abendliche Routinen einzusetzen. Damit ergibt sich insgesamt ein klarer Mehrwert bei einem Ambilight-TV, und zwar in nahezu allen Situationen des Alltags: Ob beim Aufstehen oder beim zur Ruhe kommen am Abend, beim Serienmarathon, Filmnacht oder bei Sport-Großereignissen und beim Gaming. Positiv ist auch, dass sich Ambilight in einer Vielzahl von Philips Smart-TV-Modellen findet und keinesfalls nur in den teuersten Optionen des Portfolios Präsenz zeigt. Darüber hinaus sind viele Philips TVs mit Ambilight auch mit leistungsstarken KI-Funktionen ausgestattet.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Philips, AREA DVD

Datum: 20.11.2025