SPECIAL: Teufel True Wireless In-Ears Airy TWS Pro - das ultrakompakte Universaltalent mit üppiger Ausstattung

Nach wie vor ist die Zuneigung der Kopfhörer-Fans zu TWS In-Ears nahezu unbremst. Das führt dazu, dass der Markt geradezu überschwemmt wird mit den in einem Lade-Case untergebrachten Miniatur-Akustikern. Wie kann man in Anbetracht dieser Auswahl seinen Favoriten finden? Wir wollen, passend zu Ostern, die Suche etwas erleichtern und geben, salopp gesagt, einen wertvollen Tipp bei der Suche einem besonders schönen Osternest: Auf TWS In-Ears übertragen, heißt dieses Teufel Airy TWS Pro - und anstatt von Schoko-Eiern findet man in diesem "Nest-Case" zwei sauber verarbeitete TWS-Stöpsel, die es in sich haben.

Farbauswahl

Schickes, kompaktes und an den Ecken abgerundetes Case

Ebenso wie beim klassischen Osterei, das man frei nach Belieben bemalen kann, ist auch beim Airy TWS Pro die Farbauswahl recht groß - klar, jede Eier-Farbe, die denkbar ist, gibt es nicht, aber mit Cosmic Teal, Misty Green, Night Black, Sivler White und Steel Blue ist die Auswahl sehr ansprechend. Das Ladecase ist im Übrigen extrem kompakt und durch die angenehme Abrundung an den Ecken lässt es sich besonders gut in der Hosen- oder Jackentasche versenken.

Modell in "Steel Blue". Der Airy TWS Pro glänzt mit einer umfangreichen Ausstattung

Die IPX 4-zertifizierten TWS-Kopfhörer sind mit Bluetooth 5.2 (inklusive SBC, aptX Adaptive, AAC) ausgestattet und bringen eine adaptive digitale Hybrid-Geräuschunerdrückung mit. Google Fast Pair und die Möglichkeit zur Herstellung einer Multipoint-Verbindung gehören selbstredend auch dazu. Die Akkulafzeiten sind gut: Bis zu 7:45 Stunden ohne ANC sind prima, noch etwas Optimierung nach oben vertragen könnten die 4:15 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. 10 Minuten Schnelladen reichen für 33 Minuten Spielzeit, inklusive Case sind bis zu 32 Stunden Gesamt-Spielzeit möglich.

ANC-Optionen in der App

Praktische Kurzanleitung

Natürlich kann man die Airy TWS Pro mittels der Teufel-App bedienen, und beispielsweise auch auf verschiedene Sound-Betriebsarten zugreifen. Die ANC-Modi "Transparenz" und "Aktive Geräuschunterdrückung" lassen sich ebenfalls per App anwählen, hinzu kommt noch die Option zur adaptiven Geräuschunterdrückung in Abhängigkeit vom aktuell herrschenden Geräuschkontext in der "Außenwelt". Man kann in der App zudem noch z.B. die Toch-Steuerung anpassen (Touch-Flächen außen an den Earbuds), einen Auto-Off-Timer festlegen und eine Multipoint-Verbindungs-Option aktivieren oder deaktivieren. Eine praktische Kurzanleitung, die schnell weiterhilft beim ersten Kennenlernen, beinhaltet die App auch.

Sehr guter Klang, sehr gute Freisprecheinrichtung

Technisch und akustisch legt der Teufel Airy TWS Pro die Messlatte hoch. Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet auch imm adaptiven Modus ausgezeichnet. Der Transparenzmodus geht seiner Aufgabe, wichtige Umgebungsgeräusche zum Hörer durchzulassen, ebenfalls sorgfältig nach. In dieses Bild passt die rauscharm und klar agierende Freisprecheinrichtung.

So viel Spaß können TWS machen!

Akustisch lässt sich der Berliner TWS In-Ear rein gar nichts vormachen: Ein überraschend detailreicher, dazu dynamischer und homogener Sound macht auch anspruchsvolle Anwender glücklich. Da der Tragekomfort, hat man den passenden Ohraufsatz ausgewählt, ebenfalls exzellent ist, steht auch stundenlangen mobilen Musik-, Film- oder Hörbuch-Sessions nichts im Wege.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 20. April 2025