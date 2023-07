SPECIAL: Sony präsentiert mit dem HT-AX7 ein komplett kabelloses, tragbares Surround-System

Einen neuen und sehr interessanten Ansatz, Mehrkanal-Ton in den heimischen vier Wänden zu genießen, hat vor kurzem der japanische Hersteller Sony vorgestellt. Das HT-AX7 ist ein portables Heimkinosystem, das fesselnde Surround-Klangerlebnisse ohne unkomplizierte Installation in jedem Raum des Hauses ermöglichen soll. Da das aktive Lautsprechersystem, bestehend aus drei Einzelkomponenten, mit Akku betrieben wird, ist ein vollständig kabelloser Aufbau möglich. Für die immersive Klangperformance sorgen unter anderem die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie sowie ein neuer, von Sony entwickelter Upmixer, der auch Stereo-Inhalte in Surround wiedergibt.

Sony HT-AX7

Mühelos mobil

Lediglich die drei Lautsprecher um sich herum aufstellen und überall zu Hause Entertainment mit räumlichem, raumfüllendem Klang genießen. So spricht zumindest die Pressemeldung über den innovativen Neuzugang im Sony-Portfolio. Der Hersteller sieht den Einsatz nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch im Schlafzimmer, auf dem Balkon oder jedem anderen Ort im Haus vor. Dafür muss natürlich der Aufbau und die Inbetriebnahme besonders problemlos und schnell erledigt sein.

Eine Voraussetzung dafür erfüllt das HT-AX7 schon mal. Die drei Einzelkomponenten kommunizieren untereinander per Bluetooth, es müssen also keine Lautsprecherkabel verlegt werden. Gut, das kennt man bereits von anderen Surround-Setups. Komplett kabellos geht es aber in der Regel nicht, denn in der Regel benötigen die Rears immer noch ein Stromkabel. Das ist beim neuen Sony HT-AX7 nicht der Fall. Hier sitzen Akkus in den Geräten, die eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden aufweisen sollen.

Frontansicht

Nicht nur untereinander setzen die Sony-Komponenten auf Bluetooth, auch die kabellose Verbindung mit einem Quellgerät erfolgt mit dem häufig genutzten Protokoll. Wer möchte, kann also seine Entertainment-Inhalte nicht nur auf dem Fernseher, sonder auch auf anderen Bluetooth-fähigen Geräten genießen und erhält trotzdem Mehrkanal-Sound mit dem Sony-System.

Der Mobilität zugute kommt laut Hersteller auch das schlanke und stilvolle Design. Die abnehmbaren Rear-Lautsprecher sind leicht, können mit einer Hand getragen werden und lassen sich praktisch überall aufstellen.

Immersiver Sound

Drei Lautsprecherkomponenten

Die Bluetooth-Verbindung zum Quellgerät schränkt die Bandbreite und auch die unterstützten Tonformate natürlich recht drastisch ein. Für immersiven und glaubwürdigen Surround-Sound setzt Sony daher verschiedene Technologien ein. Dazu gehört die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie. Ein bereits in anderen Sony Geräten erprobter Algorithmus, der mehrere Phantom-Lautsprecher erzeugt - vorne, hinten und oben - sodass der Sound aus allen Richtungen zu kommen scheint.

Ebenfalls an Bord ist ein von Sony entwickelter Upmixer Algorithmus, der Stereo-Inhalte in dreidimensionalen Surround Sound verwandeln soll. Dabei wird der Ton in Echtzeit analysiert, einzelne Klangobjekte extrahiert und neu zugeordnet. Aktiviert man den Klangfeldeffekt, soll eine Surround Sound-artige Wirkung entstehen. Auch bei Stereosignalen, wie z.B. gestreamter Musik.

Rear-Lautsprecher

Sony ist natürlich klar, dass man mit dem HT-AX7 kein dediziertes Mehrkanal-Setup ersetzen kann. Das Produkt ist nicht für cinephile Enthusiasten, die ein Maximum an Klangperformance erwarten. Hingegen sieht man das System als praktische, platzsparende und komfortable Möglichkeit, raumfüllenden Sound überall in Haus und Wohnung genießen zu können. Durch die Platzierung der drei Lautsprecher in den Ecken des Zimmers erklingt ein atmosphärisch dichter Sound, der sich auch hervorragend zur akustischen Begleitung täglicher Hausarbeiten oder der ein oder anderen Party eignet. Ist das HT-AX7 einmal eingerichtet, ist die Installation mit der Positionierung der Komponenten im Raum abgeschlossen.

Wenig Aufwand, großer Spaß

Ansicht von oben

Die Erstinstallation kann mit der Sony Home Entertainment Connect App erfolgen und soll völlig problemlos vonstatten gehen. Nach dem Download führt die App durch die Ersteinrichtung, hilft bei der Fehlerbehebung und ermöglicht es, die Lautstärke, das Klangfeld und andere Einstellungen zu steuern. Bluetooth ermöglicht die problemlose Verbindung mit allen BT-fähigen Geräten. Die kabellosen Rear-Lautsprecher werden automatisch mit dem Hauptgerät gekoppelt.

Nachhaltigkeit im Blick

Sony setzt stark auf Nachhaltigkeit und möchte dem Umweltschutz Rechnung tragen. Der Plastikanteil in Produkten und Verpackungen möchte man drastisch reduzieren. Für das Lautsprechergehäuse werden ein zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestelltes Gewebematerial und recycelte Kunststoff verwendet. Die Einzelverpackungen bestehen aus dem von Sony entwickelten Original Blended Material, das aus Bambus, Zuckerrohr und wiederverwertetem Altpapier gewonnen wird. Weitere Infos dazu gibt es hier: https://www.sony.de/electronics/nachhaltiges-audio

Preis und Verfügbarkeit

Das Sony HT-AX7 ist ab August 2023 zum Preis von 549 Euro erhältlich.

Weitere Bilder inklusive einer transparenten Ansicht der Lautsprecher finden Sie auf Seite 2

