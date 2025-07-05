SPECIAL: Sommer, Sonne, Surround-Sound – Heimkinoideen von Nubert

Es ist extrem warm draußen - und beiliebe nicht jeder verspürt die Lust, bei glühenden Temperaturen, die auch in den Abendstunden anhalten, draußen überhitzt vor sich hinzuvegetieren. Da passt es perfekt, dass Lautsprecher-Spezialist Nubert aus Schwäbisch-Gmünd wichtige, "klangfreudige" Maßnahmen ergreift, um im Jahr des 50-jährigen Firmenjubiläums dafür zu sorgen, dass es zwar akustisch heiß hergeht, man das Ganze aber ansonsten wohltemperiert im Innenraum genießen kann. Hier unser großer Überblick zu "Sommer, Sonne, Surround-Sound".

Kraftvoller Sound auf einfachem Wege

Unter dieser interessanten Firmierung läuft definitiv die von uns auch getestete nuBoxx AS-425 max, die es gerade zum absoluten Spezialpreis von lediglich 450 EUR gibt, das entspricht einer Ersparnis von satten 33 Prozent (Normalpreis: 669 EUR). Sie ist rasend schnell ausgepackt und aufgestellt, sodass das akusgtisch dünne Soundsystem des Smart-TVs innerhalb von Minuten ausgedient hat.

nuBoxx AS-425 max

Rückseite

Fernbedienung

Anzeige

Das Sounddeck verfügt über integrierte Decoder für die Tonformate Dolby Digital sowie DTS Digital Surround und eignet sich dadurch bestens für die Wiedergabe von Blu-rays oder Streaming-Inhalten, beispielsweise von Netflix, Apple TV, Disney+ oder Amazon Prime Video. Zudem besitzt die Konstruktion einen digitalen Aufpolierer, der bei der Musikwiedergabe ein plastischeres Bühnenbild erzeugt - Nubert nennt diese EQ-Kurve "Hörizonterweiterung". Die Funktion kann mittels Knopfdruck auf der Fernbedienung aktiviert werden. Speziell für Filme und Fernsehsendungen gibt es den Klangmodus „Voice+“, der die Sprachwiedergabe in den Vordergrund stellt und Dialoge besonders verständlich herausarbeitet. Zudem ist bei dem nuBoxx AS-425 max Sounddeck auch eine Loudness-Funktion dabei, die die Bass- und Höhenwiedergabe so verstärkt, dass man auch bereits bei niedrigeren Lautstärken mit "vollem Klangaroma" hören kann. Die vollaktive Zwei-Wege-Konstruktion beherbergt eine aktive Weiche sowie insgesamt vier leistungsfähige Digitalverstärker mit jeweils 40 Watt Dauerleistung. Das Resultat drückt sich in schmucken 160 Watt mit Nachdruck aus.

nuPro AS-3500

Anschlüsse

Bedienelement

Fernbedienung

Wer es etwas größer mag, kann sich beim Nubert "Gute Laune-Sommerkauf" gleich anschließen und greifr zur bei uns getesteten nuPro AS-3500, die für klangstarke 750 EUR (anstatt 895 EUR) auf die Liebhaber eines kräftigen Filmtons wartet. HDMI eARC, Dolby Digital- und DTS-Decoder sowie "Voice+" und 160 Watt-Verstärker gehören hier ebenfalls dazu. Weiterhin gibt es die "Hörizonterweiterung", der für ein deutlich gewachsenes Bühnenbild sorgt. Zusätzlich besitzt der Lautsprecher eine Klangregelung für Bässe und Mitten/Höhen, die auch bequem mit der mitgelieferten Fernbedienung justiert werden können. Auch eine wirksame adaptive Loudnessschaltung befindet sich im Ausstattungsumfang. Mit besonders hochwertigen, die Akustik präzise abbildenden Chassis und dem sehr steifen, überaus soliden Gehäuse ist das nuPro AS-3500 Sounddeck ein echtes Qualitätsprodukt.

Anzeige



Anzeige

