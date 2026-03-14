SPECIAL: Sharps 2026er Smart-TV-Schwerpunkte: QLED, MiniLED und Harman Kardon-Sound zu erschwinglichen Preisen

Der japanische Traditionshersteller Sharp dreht 2026 richtig auf: QLED, MiniLED und Harman Kardon Sound - der Konzern möchte 2026 ästhetische, hochwertige, durchdachte und technisch moderne Fernseher zu fairen Preisen für eine breite Zielgruppe anbieten

Enorme Bildqualität

Die Technologieoffensive fokussiert die Erweiterung des MiniLED-Portfolios. Das Engagement der Japaner für die bildstarke Technologie, bei der Hunderte winziger Mini-LEDs für eine äußerst präzise Hintergrundbeleuchtung verantwortlich sind, gehört zum Fundament der Pläne für hochwertige Smart-TVs. Die 2026er Modelle sollen laut Hersteller mit exzellenten Schwarzwerten, enormer maximaler Helligkeit und einem breiten, authentischen Farbspektrum aufwarten können.

Hoch entwickelte Technologie

Hochentwickelte Technologie für bestes Bild

Gehen wir nochmals auf das Thema MiniLED-Backlight und Dimmung ein. Hunderte winziger Mini-LEDs und penibel angesteuerte Dimmzonen ermöglichen beeindruckende Kontraste und eine ausgezeichnete maximale Helligkeit, die selbst in hellen Wohnzimmern für einen umfassenden Bildeindruck sorgen kann.

Ergänzend dazu kommt Quantum Dot (QLED): In Kombination mit modernster QLED-Technologie ermöglicht dies für brillante, dynamische Farben und ein hohes Maß an Farbgenauigkeit.

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JP7000er Modell aus seitlicher Perspektive

Auch um eine flüssige Bewegungswiedergabe und eine überragende Präsentation von HDR-Inhalten kümmert man sich bei Sharp. Die AQUOS Smooth Motion 144-Technologie handhabt schnelle Bewegungen oder Kamerafahrten flüssig, stabil und bewegungsscharf. Darüber hinaus werden HDR10 und Dolby Vision IQ-Inhalte auf hohem Level dargestellt - hierbei ist die bereits erwähnte hohe maximale Helligkeit ebenso eine große Hilfe wie der tiefe Schwarzwert, denn dadurch kann man vom gestiegenen Dynamikumfang des HDR-Materials sofort profitieren.

Anschlussangebot (JP7000er-Serie)

KI spielt natürlich auch bei Sharp eine zentrale Rolle. Modelle wie die neue JT-Serie bieten außerdem 144Hz für Gamer und 4K-Ultra-HD-Auflösung für höchste Leistungsansprüche, wobei die Bildqualität mittels Künstlicher Intelligenz optimiert wird.

Zum hochklassigen Bild der passende Klang

Ein Bild auf hohem Niveau verlangt nach einem ebenso ausgezeichneten Klang. Sharp setzt hier auf die Kooperation mit den Sound-Experten von Harman/Kardon®, um klangstarke Audiosysteme für die TV-Modelle zu entwickeln, die selbstverständlich auch zu Dolby Atmos kompatibel sind. In den neuesten Modellen ermöglicht ein leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 2 x 12 Watt für einen ausgewogenen und zugleich lebendigen Klang.

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Von Google bis TiVo TV: Komfortable Bedienung, alle relevanten Apps, flexible Unterhaltung

Sharp verfolgt hinsichtlich der in den TVs verwendeten Smart-TV-Plattform eine maximal flexible Strategie. Kunden daher sollen selbst entscheiden können, welches Betriebssystem am besten zu ihren persönlichen Sehgewohnheiten passt. Aus diesem Grunde wird Sharp im Jahr 2026 eine breite Palette an Smart-TV-Plattformen anbieten:

Google TV

Google TV: Der Standard für nahtlose Integration. Inklusive Google Assistant und Google Home bietet Google TV komfortablen Zugriff auf eine enorme Auswahl an Apps und personalisierten Empfehlungen, die Inhalte verschiedener Streaming-Dienste zentral bündeln.

TiVo OS: Für alle, die ein möglichst großes Maß an passenden Inhalten lieben. Bei TiVo steht die Entdeckung von Filmen und Serien an erster Stelle („Content First“). Eine universelle Inhaltssuche über die beliebtesten Apps sowie eine im hohen Maße personalisierte Benutzeroberfläche machen langwierige Suchvorgänge überflüssig.

Roku TV: Hier könnte der Leitsatz lauten: Einfachheit gewinnt. Roku ist bekannt für seine überdurchschnittlich benutzerfreundliche, übersichtliche Oberfläche und die einfache Einrichtung. Das Betriebssystem offeriert eine der schnellsten Möglichkeiten, auf Ihre Lieblings-Streaming-Kanäle zuzugreifen (verfügbar in Deutschland und Großbritannien).

Mit diesem vielseitigen „Multi-OS“-Ansatz stellt Sharp sicher, dass jeder Nutzer, ganz gleich, ob Streaming-Profi oder traditionell veranlagter Fernsehzuschauer, die für ihn perfekt passende Benutzeroberfläche findet.

Sharp Fernseher 2026: Die J-Serie für jeden Anspruch

Die J-MiniLED-Serie ist die neueste Ergänzung der Premium-TV-Produktreihe von Sharp und ist zu Preisen ab 499 Euro (für 50 Zoll) zu haben.

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JQ8000

Mit Google TV

JQ8000 series (Premium TVs): Eine hochklassige Fernseher-Baureihe, beginnend mit dem JQ8000, der laut Sharp sämtliche Premium-Qualitäten vereint. 2.1 Harman/Kardon-Soundsystem und enorm helles Local Dimming (bis zu 750 Zonen) sorgen für Kinoatmosphäre, während 144 Hz und KI-Bildoptimierung flüssiges Gaming gewährleisten, um nur einige der wichtigsten Features aufzuzählen. Die Markteinführung ist für September 2026 geplant.

JT8000

Hier die Google TV-Benutzeroberfläche

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JT8000 (upper class): Nach der erfolgreichen Markteinführung der Einstiegsmodelle stehen nun die JT8000 AQUOS MiniLED-Fernseher der Mittelklasse an. Mit einem durchdachten Angebot an Bildschirmgrößen von 50 bis 75 Zoll passt diese Serie praktisch immer, ganz gleich, wie groß oder klein der Raum ist, in dem der Smart-TV aufgestellt wird. Mit bis zu 400 Zonen und einer Helligkeit von 1.000 Nits sieht jeder HDR-Inhalt tadellos aus. Die Markteinführung ist für Juni/Juli geplant.

JP7000

Auch hier ist Google TV an Bord

JP7000 models (mid-range): Die ersten Geräte der AQUOS MiniLED JP7000-Serie sind schon jetzt im Handel erhältlich, und zwar ab 499 Euro. Sie verbinden ein rahmenloses Design mit einem zentralen Standfuß aus Aluminium und bringen eine ausgezeichnete Bildqualität (bis zu 250 Zonen und 800 Nits) und den passenden Sound (Harman/Kardon) direkt ins Wohnzimmer.

Fazit

Bis zum Jahresende ist demnach ein umfangreiches, sinnvoll gestaffeltes Angebot an hochwertigen Smart-TVs der J-Baureihen verfügbar - zu absolut fairen Preisen. MiniLED-Technologie, Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen für ein erschwingliches Top-Unterhaltungserlebnis für jedermann, ganz im Sinne des Unternehmensmottos von Sharp: "Japanese Technology Everyone Can Afford."

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: RTFM/Sharp PR

Datum: 14. März 2026