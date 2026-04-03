SPECIAL: ROSE One - Neue plattformübergreifende App wird zentrale Steuerungsplattform für HiFi-Rose-Audiokomponenten

ROSE One heißt die neue, plattformübergreifende App von HiFi ROSE, mit der man zukünftig alle Netzwerk-Player und Streaming-Komponenten des Herstellers komfortabel und übersichtlich steuern können soll. Mit der neuen Software-Plattform möchte Rose die bisher verfügbaren, separaten Apps für verschiedene Geräte vollständig ersetzen und darüber hinaus Software-Updates über verschiedene Betriebssysteme hinweg schneller und zuverlässiger bereitstellen können.

Optimierungen der Nutzung im Alltag standen bei der Neuentwicklung ebenfalls im Fokus. Ganze 50 Verbesserungen, sowohl was Features als auch was die graphische Benutzeroberfläche betrifft, soll es geben. Die App steht für Android, iOS, Windows und macOS zur Verfügung.

Vorteile einer App für alle Plattformen

Die bisherige Rose Connect Premium App war ebenfalls schon für Android, iOS und PC verfügbar, musste allerdings stets plattformspezifisch weiterentwickelt werden. Konkret hieß das, dass in der Regel neue Funktionen zuerst für Android ausgerollt wurden und erst im späteren Verlauf für Geräte mit iOS, Windows oder macOS verfügbar waren. Zudem gab es auch, wenngleich auch eher kleinere, Unterschiede zwischen den Versionen für verschiedene Betriebssysteme.

Mit der neuen Hybrid-Architektur mit einheitlichem Code möchte Rose damit nun aufräumen und erreicht damit auch einen gleichzeitigen Rollout sämtlicher Updates und Funktionen für alle Plattformen gleichzeitig. Auch Sicherheitsupdates oder Bug-Fixes kann man nun schneller ausspielen und es herrscht keine Verwirrung mehr. So müssen sich z.B. beim Support der Anwender und Service-Mitarbeiter nicht mehr erst darauf verständigen, welches Betriebssystem überhaupt genutzt wird.

Der "Rose One Hybrid Core" basiert auf einer einzigen Quellcodebasis. Optimierungen und Fehlerkorrekturen müssen so nur einmal vorgenommen werden und können dann auf allen Plattformen gleichzeitig ausgespielt werden.

Lock-Screen-Steuerung, Lautstärke-Popup und schnelles Umschalten auf die Einzelansicht nach der Auswahl des Musikstreamingsdienstes

Anzeige



Modernisierte App-Struktur und verbesserte Nutzerführung

Mit der Veröffentlichung von Rose One gehen aber auch direkte Verbesserungen für den Anwender bereits jetzt einher. Gegenüber der, zugegebenermaßen etwas komplexen bisherigen App, wurde die Navigationsstruktur neu designt. Der Fokus: Musik, die man hören möchte, schneller finden. Wir haben zwar leider aktuell keinen Streamer von Rose in der Redaktion, listen aber bereits einmal die vom Hersteller kommunizierten Verbesserungen auf.

Dabei wurden Menü-Verschachtelungen und Dopplungen konsolidiert, die Optik im Detail verfeinert (größere Thumbnails, verbesserte Lesbarkeit), ein Klassik-Abschnitt hinzugefügt und eine einheitliche Bibliothek (Favoriten, Playlists, Feed) vorgestellt.

Hinsichtlich des Bedienkomforts verfügt die App nun über die Möglichkeit, die Musik-Steuerung direkt aus dem Lock-Screen des Smartphones durchführen zu können. Der Touch-Control-Bereich für die Wiedergabe-Anzeige, den Titel-Fortschritt und die Lautstärke wurde vergrößert und generell die Lesbarkeit für einen übersichtlichen Eindruck verbessert. In den Auto-Play-Einstellungen kann man nun auswählen, ob empfohlene Tracks nach Ablauf der aktuellen Wiedergabeliste automatisch wiedergegeben werden sollen. Zudem soll die automatische IP-Erkennung von Rose-Geräten stabil und schnell erfolgen.

Auch was die Entertainment-Inhalte betrifft, gibt es Neuerungen: TIDAL Videos sind nun integriert, die Qobuz-Kuration und Label-Suche wurde verbessert und es gibt Empfehlungen auf Basis des eigenen Musikgeschmacks sowie Hinweise auf vergleichbare Musikalben und Künstler. RoseTube erfährt laut Hersteller eine noch bessere Integration und das Managment der eigenen lokalen Musikbibliothek ist nun Ordner-basiert, man kann mehrere Titel gleichzeitig bewegen oder löschen

Zusammenfassend also eine überarbeitete Benutzeroberfläche, zentrale Bibliotheksverwaltung, automatische Musikempfehlungen sowie verbesserte Player- und Steuerfunktionen inklusive Lock-Screen-Control und automatischer Geräteverbindung.

Anzeige



Mehr Komfort und smarte Funktionen für den Streaming-Alltag

Sehen wir uns nun die Optimierungen in der Praxis auf Basis von Screenshots der neuen Rose One App an:

Die "IP Search Bar" wird nun automatisch angezeigt

Größere, besser unterscheidbare Thumbnails

Geräte werden automatisch wiedererkannt und verbunden - laut Rose selbst bei unterschiedlichen WLAN-Verbindungen

Überarbeitete Wiedergabe-Anzeige mit animierten visuellen Effekten

Anzeige



Favoriten, eigene Playlisten, etc. werden alle in einer Bibliothek übersichtlicher gelistet

Optimierte individuelle Anpassung: Ordner-Thumbnails geändert, schnelleres und einfacheres Hinzufügen und Löschen

Verschieben und Löschen mehrerer Titel gleichzeitig

"Playback Availability Check" - Der Status von Titeln aus dem Netzwerk (DLNA) ist direkt aus der Liste sofort ersichtlich

Der neue Wiedergabe-Screen mit wechselndem Thumbnail und vergrößerten Steuerungselementen

Anzeige



Übersichtliche Playlist mit weniger unnötigen Icons

Automatische Empfehlung ähnlicher Alben und Inhalte auf Basis der Nutzerpräferenzen (hier TIDAL)

Hier die Ansicht bei Qobuz

Unterstützung von Tidal Videoinhalten und persönlichen Video-Playlisten

Erweiterte Genre-basierte Playlisten sowie Alben unsd Künstler eines identischen Labels durchsuchen bei Qobuz

Verbesserte Suche nach klassischer Musik bei TIDAL, Qobuz und Apple Music

Die "Rose Curation" bietet empfohlene Klassik-Sammlungen über verschiedene Kategorien hinweg

Auch beim "Social"-Aspekt der App gibt es Verbesserungen

Globaler Launch und klare Zukunft als zentrale Steuerungsplattform

Am 01. April 2026 - kein Aprilscherz - wurde die neue Rose One App weltweit gelauncht. Momentan laufen die bereits vorher verfügbaren Apps noch parallel, im Laufe des Jahres 2026 aber soll die Rose One App alle vorherigen Varianten ablösen und zum Standard für alle Audiokomponenten von HiFi Rose werden. Die Rose One App kann bereits jetzt in den entsprechenden App Stores (iOS: RoseConnect One) kostenlos heruntergeladen werden. Ist die neue App als einheitliche Steuerungsplattform etabliert, werden neue Funktionen ausschließlich darüber verfügbar werden.

Laut HiFi Rose gab es bereits einen längeren Beta-Test. 87% aller Nutzer haben die neue Oberfläche und Bedienstruktur als positiv empfunden. Wir sind gespannt, wie sich Rose One in der Praxis schlagen wird. Ein Wermutstropfen bleibt: Die App ist weiterhin nur in englischer Sprache verfügbar.

Special: Philipp Kind

Screenshots: HiFi Rose

Datum: 03.04.2026