SPECIAL: Roksan erweitert die Caspian 4G-Serie um leistungsstarke Vor-/Endstufenkombination

Die Roksan Caspian 4G-Serie bekommt Zuwachs - und zwar in Form des Caspian 4G Streaming Pre-Amplifiers (4.000 EUR UVP) und des perfekt dazu passenden Power Amplifiers (3.500 EUR) - und erfüllt damit konsequent den Wunsch nach einem Plus an Kontrolle und Stabilität, gleichzeitig finden sich noch mehr akustische Eleganz und feine Details im Klangbild.

Caspian 4G Pre-Amplifier und Caspian 4G Power Amplifier

Caspian 4G Power Amplifier

Der neue Caspian 4G Power Amplifier besitzt die identischen Leistungsdaten wie die beiden Caspian 4G-Verstärker (Integrated und Streaming Amplifier), die bereits bekannt und in Fachkreisen sehr geschätzt sind. Die Endstufe liefert daher 105 Watt Dauerleistung pro Kanal an 8 Ohm und 200 Watt pro Kanal an 4 Ohm.

Hier geht es zur Caspian-Endstufe direkt bei Roksan

Selbstverständlich setzt der Hersteller auch bei der Endstufe auf ein analoges Class A/B-Layout mit Euphoria-Technologie im symmetrischen Dual-Mono-Aufbau.

Die Endstufe begeistert mit hochwertigem Aufbau Innen

Aufgrund der gleichen Leistungsdaten kann man die Endstufe perfekt zum Caspian 4G Integrated Amplifier oder Streaming Amplifier ergänzen, um überdurchschnittlich anspruchsvolle Lautsprecher mittels Bi-Amping anzusteuern. Bei dieser Konfiguration übernimmt die Endstufe den Tieftonbereich und der Verstärker den Mittel-/Hochtonbereich oder umgekehrt; je nachdem, was im Ohr des Hörers besser klingt.

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Äußerst potenter Verstärker mit verschiedenen Konfigurationsoptionen

Besonders interessant wird es dann bei der Kombination des Power Amplifiers mit dem dazu passenden Streaming Pre-Amplifiier. Bei dieser Zusammenstellung ist es auch möglich, den Power Amplifier in den Mono-Betrieb zu schalten. Dann stehen mächtige 420 Watt Dauerleistung (an 8 Ohm) bzw. 630 Watt (an 4 Ohm) pro Endstufe an-

Wer sich immer noch nach einem höheren Leistungspotential sehnt, der betreibt seine Lautsprecher einfach per Bi-Amping mit jeweils zwei Mono-gebrückten Endstufen pro Seite, indem er die Endstufen via Pre-Out bzw. Line-In miteinander verbindet. Wie schreibt ROKSAN in der Pressemitteilung so schön: "Das sollte selbst dem zickigsten Lautsprecher Manieren beibringen."

Caspian Streaming Pre-Amplifier

Der Vorverstärker in silberner Variante

Der Vorverstärker erweist sich ebenfalls als äußerst flexibel und leistungsstark. Auch wenn die Vorstufe im Wesentlichen auf dem Design des Caspian 4G Streaming-Amplifiers basiert - und dementsprechend auch über wichtige Ausstattungsmerkmale wie die Rapture DAC-Architektur, BluOS als Streaming-Plattform und einen üppig dimensionierten Ringkentrafo zur Energieversorgung verfügt - hat man bei Roksan den durch den Wegfall der Endstufen im Gehäuse freigewordenen Platz optimal genutzt, um den Aufbau für maximale Störungsfreiheit und Signalreinheit zu perfektionieren.

Beide Komponenten in schwarzer Variante

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Schallplattenliebhaber müssen jetzt ganz aufmerksam lesen: Im Streaming Pre-Amplifier kommt nicht lediglich die bereits aus dem Streaming Amplifier und Integrated Amplifier bekannte Moving Magnet-Phonostufe zum Einsatz, sondern durch die deutliche Reduktion an Störeinflüssen findet jetzt auch eine Moving-Coil-Stufe ihren Platz im Gehäuse.

Hier geht es zum Caspian 4G Pre-Amplifier direkt bei Roksan

So können auch Besitzer eines Vinylexperten mit aufwändigem und sensiblem MC-Tonabnehmersystem den "richtigen Fang" mit dem Roksan Vorverstärker tätigen.

Die Roksan Caspian-Serie ist nun komplett

Viele HiFi-Fans, die hinsichtlich akustischer Reinheit und maximaler Gesamtperformance besonders anspruchsvoll sind, greifen nach wie vor besonders gern zu Vor-/Endstufenkombinationen. Dass Vorverstärker und Endverstärker jeweils im eigenen Gehäuse untergebracht sind, eliminiert elegant die Möglichkeit, dass sich diese Baugruppen, wie es bei einem Vollverstärker möglich ist, gegenseitig negativ beeinflussen.

Zudem ist die Roksan Caspian 4G-Baureihe nun vollständig, und jeder Anwender findet sein Traumgerät. Vom puristischen Integrated Amplifier über den flexiblen Streaming Amplifier über die Vor-/Endstufen-Kombination mit Streaming bis hin zu individuellen Hochleistungs-Kombinationen mit horizontalem und vertikalem Bi-Amping oder sogar Mono-gebrückten Endstufen kann jetzt nahezu jeder Wunsch erfüllt werden.

Unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten ist die Kombination aus Integrated oder Streaming Amplifier mit dem Power Amplifier ganz klar eine besonders attraktive Lösung. Denn hier ist alles geboten, was der Klangliebhaber schätzt, und treibt insbesondere in der Kombination mit dem Power Amplifier praktisch jeden Lautsprecher mit stabiler Souveränität an.

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Layout mit zwei Endstufen

Wer jedoch höchste Ansprüche stellt und ohne Kompromisse nach dem besten Klang in diesem Segment verlangt, der greift zur neuen Vor-/Endstufenkombination. Besondere Beachtung findet dabei der Gedanke, dass mit der Kombination aus eben dieser gestartet werden kann, und später nimmt man eine zweite Endstufe dazu: Für maximale Kanaltrennung, Kontrolle und Leistung satt.

Schlüsseltechnologien im Überblick

Rapture DAC

Die Caspian 4G-Serie setzt auf die leistungsstarke Rapture DAC-Technologie von Roksan, eine differenzielle Stromübertragungstopologie, die es möglich macht, mehr Informationen für die bestmögliche analoge Wiedergabe zu extrahieren. Dieser Aufbau besitzt mehrere messbare Vorteile im Vergleich zum traditionellen Ansatz der Digital-Analog-Rekonstruktion mit Operationsverstärkern.

Rapture DAC

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Der Stromkonverter besitzt eine exzellente Verstärkungsbandbreite, die elementar für eine originalgetreue hochauflösende Audiowiedergabe ist. Darüber hinaus braucht der Rapture DAC trotz seines diskreten Aufbaus (es gibt keine „Standard-Ein-Chip-Lösung aus dem Regal“) nur ein einziges Schaltungselement zur Gain-Anpassung. Aus diesem Grund kann der Rapture DAC effektiv in einer Lösung mit diskreten Bauteilen eingesetzt werden.

Euphoria-Verstärkung

Euphoria-Verstärkermodul

Die Caspian 4G-Serie verwendet Roksans leistungsfähige und clevere Class-AB-Verstärkerarchitektur „Euphoria“, die sich durch enorme Kraftreserven und ein raffiniertes Grundkonzept auszeichnet. Roksan hat das klassische A/B-Layout mit individuellen Stromversorgungen für die Strom- und Spannungsverstärker optimiert. Diese reduziert eine Interaktion zwischen den einzelnen Verstärkerschienen und steht dadurch für einen sauberen, facettenreichen und exakten Klang.

Lautstärkeregelung

Lautstärkeregelung

Der spezielle Lautstärkeregler der Caspian 4G-Serie trägt das Beste aus der digitalen und der analogen Welt in sich. Ein hybrider digital-analoger Lautstärkeregelungsalgorithmus verwendet eine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung, um Klangregelung und Systemanpassung zu erleichtern.

Hochauflösendes Display

Das neue monochrome, OLED-Display der Caspian 4G-Serie offeriert einen exzellenten Kontrast und rahmt die intuitive Benutzeroberfläche des zentralen Bedienelements auf der Front besonders klar und deutlich ein. Anpassbare Eingangssymbole garantieren eine komfortable Auswahl der Quelle, während eine neue Fortschrittsanzeige Informationen wie die Länge des Tracks anzeigt (ausschließlich beim Streaming Amplifier und dem Streaming Pre-Amplifier).

Vollsymmetrischer Vorverstärker

Vorverstärker und Phono-Unit

Die Caspian 4G-Serie ist mit einer neuen analogen Vorverstärkersektion ausgestattet, deren Ziel es ist, das Signal so rein wie irgend möglich zu halten. Das mit Sorgfalt aufgebaute und komplett symmetrisch ausgelegte Design offeriert ein Höchstmaß an Rauschunterdrückung und besitzt ein neuartiges, auf Masse schaltendes Eingangsdesign, das das Übersprechen zwischen angeschlossenen Geräten reduziert.

MM-und MC-Phonostufe (MC nur beim Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier)

Die Phonostufe der Caspian 4G-Serie beeindruckt durch eine äußerst präzise Wiedergabe von Schallplatten - und Vinyl liegt bekanntermaßne nicht erst seit heute voll im Trend. Die Rokan Phonovorstufe verfügt über einen dedizierten Eingang für MM-Tonabnehmer, und der RIAA-Filter (Recording Industry Association of America) und die Entzerrung jedes Produkts sind mit einer Toleranz von maximal 0,5 dB Abweichung kalibriert, um den bestmöglichen Klang von Vinyl zu ermöglichen.

BluOS (nur Roksan Caspian 4G Streaming Amplifier und Streaming Pre-Amplifier)

BluOS bleibt Roksans Streaming-Partner der Wahl für die Caspian 4G Streaming-Produkte- auch wir schätzen die Streamingplattform enorm. BluOS lässt eine unkomplizierte Erstinstallation neuer Devices zu und unterstützt die weltweit beliebtesten Streaming-Dienste sowie Hi-Res-Audio Die Musikhörer können bis zu 64 Zonen mit hochauflösendem Audio mit bis zu 24 Bit und 192 kHz streamen. Die Integration von BluOS bedeutet den problemlosen Zugriff auf lokal gespeicherte Musiksammlungen. Zudem ist es einfach, ein Multiroom-Setup mit mehreren Hörzonen und darin arbeitenden BluOS-Komponenten zu erstellen.

MaestroUnite-App

Maestro Unite-App

Die Caspian 4G-Serie setzt auf die von der Monitor Audio Group entwickelten MaestroUnite-App. Die einfach zu handhabende App ermöglicht eine schnelle Einrichtung der Verstärker sowie den Zugriff auf weitere Funktionen wie beispielsweise die Eingangskonfiguration, analoge Eingangsverstärkung, Balance, stromsparende Standby-Funktion zur komfortablen Steuerung und Kontrolle.

Design & Aufbau

Die Caspian 4G-Serie basiert auf den Grundlagen der Roksan Attessa-Elektronik, erweitert jedoch die Performance, die intuitive Bedienbarkeit und das physische Design deutlich, das heißt hörbar und spürbar. Die Designidentität ist auch hier von schlanker Eleganz geprägt, während clevere Designelemente wie die eingelassenen Kühlkörper, die internen Antennen und die abgeschrägten, maschinell gefrästen Kanten zur Roksan-DNA gehören.

Transparent Design Philosophy

Die Caspian Serie der 4. Generation verinnerlicht die Transparent Design Philosophy der Monitor Audio Group, einer Forschungs- und Entwicklungsphilosophie, die auf ein Gleichgewicht zwischen Design und Technologie ausgerichtet ist. Das eine darf das andere nie überlagern, und beide spielen eine wichtige Rolle bei der Erfüllung des Versprechens von musikalischer Neutralität und akustischer Transparenz in Verbindung mit einer intuitiven Bedienbarkeit des Produkts.

Zusammenfassung der Key-Features

Elegant in jedem Raum: Die neue Vor-/Endstufenkombinanation begeistert aber auch durch feine Technik

Handgefertigt in Großbritannien

Im Monitor Audio Group Hauptquartier in Rayleigh, Essex in Großbritannien, handgefertigt

Dank der Rapture DAC-Architektur wird ein Höchstmaß an Informationen aus dem Rohsignal extrahiert

Die Euphoria-Verstärkung stehtu nabhängig von der Last für einen reinen, detaillierteren Klang

Die Ultra-High-Res-Lautstärkeregelung garantiert ein niedriges Grundrauschen und nahtlose Lautstärkeübergänge bei jedem Material und bei jeder Quelle

Drahtlose Musikwiedergabe via Bluetooth mit AAC und aptX™

BluOS-fähig, Streaming bis zu 24 Bit/192 kHz (nur Roksan Caspian 4G Streaming Amplifier & Streaming Pre-Amplifier)

HDMI eARC für die schnelle und einfache Übertragung vom Fernsehton zum Verstärker (nur Roksan Caspian 4G Streaming Amplifier & Streaming Pre-Amplifier)

Die MaestroUnite-App offeriert vollständige Kontrolle und ein unkompliziertes Benutzererlebnis

Preise

Caspian 4G Integrated Amplifier - 3.499 EUR pro Stück

Caspian 4G Streaming Amplifier - 4.499 EUR pro Stück

Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier - 4.000 EUR Stück

Caspian 4G Power Amplifier - 3.500 EUR pro Stück

Verfügbarkeit

Die Verstärker der Caspian 4G-Serie sind bereits beim autorisierten Fachhändler erhältlich, der Streaming Pre-Amplifier und der Power Amplifier sind ab Februar 2026 verfügbar.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Roksan

Datum: 30. Januar 2026