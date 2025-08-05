SPECIAL: Reduktion aufs Wesentliche - Die Purist Statement Musikserver und DACs von AMI HIFI

Erst kürzlich haben wir über das HiFi Forum Baiersdorf von einer Firmware-Aktualisierung mit vollständig neuer Oberfläche und höherem Bedienkomfort für die Purist Musikserver erfahren, die auch eine neue Lautsprecher- und Raumeinmessung mit sich bringt. Und da wir über die hochwertig erscheinenden Komponenten von AMI HiFi bislang nur wenig berichten konnten, wollen wir uns ausgewählte Modelle in diesem Special mal ein wenig näher ansehen.

Wer möchte, kann das auch überspringen und direkt das Expertenteam im HiFi Forum Baiersdorf zur Leistungsfähigkeit und den Kompetenzen der Purist Musikserver befragen. Alle Modelle stehen - auf Anfrage - zum Probehören bereit:

Moderne Ansprüche audiophiler HiFi-Enthusiasten, die digitalem Musikstreaming positiv gegenüberstehen, haben meist zunehmend komplexe Geräte-Ökosysteme zur Folge. Bis zum technischen Overkill wird mit innovativer Technologie versucht, das Maximum an Performance herauszuholen. Das muss nichts schlechtes sein, dennoch setzt der südkoreanische Hersteller AMI (Analog Magik Inc.) eher auf die Reduktion aufs Wesentliche.

Die Purist Musikserver werden seit 2004 in Deutschland entwickelt und hergestellt. Die Qualitätskontrolle, die Software-Entwicklung und der Support erfolgen demnach komplett in der Bundesrepublik. AMI HiFi fungiert hier als Submarke speziell für die Hardware-Sparte von AMI.

Dem Namen "Purist" entsprechend gibt es hier eine Serie kompromisslos entwickelter Musikserver für höchste Klangansprüche, die sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. AMI ist vielleicht einigen Kennern durch Präzisionssoftware zur Justage von Plattenspielern bekannt, hat sich aber seit fast zwei Jahrzehnten auch als Hardware-Spezialist im digitalen High-End-Bereich etabliert. Das Unternehmen folgt einer konsequent puristischen Philosophie.

Anzeige



Hier wird jede Komponente und jedes Bauteil nach klanglichem Maßstab ausgewählt und das Gesamtergebnis auf maximale Signaltreue hin abgestimmt. Bei den Musikservern der Purist-Serie nimmt man Anwender ins Visier, die eine hohe akustische Leistungsfähigkeit wünschen, aber bewusst auf überflüssige Funktionen verzichten möchten. Aber auch ein einfaches Handling und hoher Bedienkomfort stehen, neben der authentischen und originalgetreuen Musikreproduktion, im Zentrum der Unternehmensphilosophie.

Exemplarisch betrachten wir den Purist Statement HDR und den Purist Statement DAC näher.

Purist Statement HDR

Purist Statement HDR

Der Purist Statement HDR (in verschiedenen Varianten verfügbar) ist Teil der vierten Generation der Purist-Musikserver, der für kompromisslosen Studiosound und konsequente Ingenieurskunst "Made in Germany" steht. Er ist entwickelt und gefertigt in Bayern und vereint moderne Hardware-Spezifikationen mit bitgenauer DSP-Verarbeitung für die hochauflösende Musikwiedergabe bis 384 kHz / 32-Bit. Dabei werden natürlich alle relevanten Dateiformate vollständig unterstützt.

Formate-Support (u.a.): FLAC, WAV, WMA, MP3, ACC, APE, DSF, ALAC, AAC+, AIFF

Der Purist Statement HDR setzt auf einen besonders großen Audio-Cache von bis zu 2,5 GB, was laut Hersteller einen großen Beitrag zum makellosen Streaming mit geringstmöglichem Jitter (kleiner 1ps) leistet. Das Design kommt vollständig ohne aktive Lüfter aus und ist so 100% geräuschlos. Insgesamt ist der innere Aufbau regelrecht erstaunlich: Der hochwertige Aufbau sitzt in zahlreichen separaten nicht-magnetischen Stahlkammern, die zusätzlich gedämmt sind. Jede soll elektrische Störeinflüsse effektiv minimieren. Für die Stromversorgung sind mehrere interne Präzisionsnetzteile verantwortlich.

Anzeige



Der Purist Statement HDR kann seinen Fokus aufs Wesentliche nicht verbergen, tritt aber trotzdem als vielseitige Plattform auf und ist nicht nur reiner Musikserver, sondern auch Multiroom-Streamer, NAS, High-End-CD-Transport und verfügt über eine CD-Ripping-Funktion (bis zu 30.000 CDs im unkomprimierten WAV-Format, optional ist FLAC möglich). Sogar Video-Ausgabe (maximal FullHD) ist möglich und optional kann man ihn auch als Roon Core nutzen.

Die Signalausgabe kann via AES/EBU, über USB oder über koaxial-elektrische und optische Ausgänge mit extrem geringem Jitter erfolgen - intern wird der Signaltransfer gar mit I2S realisiert.

Das modulare Gehäuse lässt sich mit der Integration von SSDs oder auch DAC-Karten oder Zusatzmodulen nachrüsten und gewährleistet langfristige Update-Fähigkeit. Multiroom ist mittels Purist-Streaming-Protokoll oder UPnP möglich, auch Sonos-Kompatibilität ist gegeben. Grundsätzlich ist eine 1 Gbit Ethernet-Schnittstelle an Bord, WiFi ist als Option verfügbar.

Die PerfectSound-Raumkorrektur optimiert mittels 64-Bit DSP akustische Unzulänglichkeiten der eigenen Räumlichkeiten und optimiert Klarheit, Fokus und Bühnenabbidlung. Hier gab es unlängst ein Update mit modernsten Algorithmen, die auf Profi-Studiotechnik basieren. Darunter auch eine exakte Laufzeitkorrektur, Frequenzganglinearisation und Raumresonanzunterdrückung. Der Eingriff erfolgt dabei spürbar, aber ohne den Sound - die musikalische Seele - der Originalaufnahme negativ zu beeinträchtigen. Das neue Messverfahren ist darüber hinaus flexibler und ist sowohl für typische Stereo-Aufbauten als auch für komplexe Lösungen mit Aktivlautsprechern geeignet.

Anzeige



Die Abmessungen betragen 10 x 43 x 43 cm (HxBxT).

Purist InTouch App

Komfortable Steuerung per Purist InTouch App

Bei der Steuerung setzt man auf die eigens entwickelte Purist-InTouch App. Hier kann die Bibliotheksverwaltung erfolgen, Metadaten werden gepflegt, auch ein Backup ist möglich und natürlich lassen sich alle Annehmlichkeiten eines Musik-Players nutzen.

Ähnlich zu anderen Lösungen am Markt vereint InTouch die persönliche Musikbibliothek mit Angeboten sämtlicher Musikstreaming-Dienstleister und Internetradio-Plattformen. Dazu gibt es sinnvolle Zusatzinformationen, wie z.B. zu Konzerten von Künstlern und man kann neue Titel und Interpreten auf Basis des persönlichen Hörgeschmacks entdecken.

Anzeige



An Diensten steht alles Relevante zur Verfügung, darunter Tidal, Qobuz und Amazon, auch AirPlay wird unterstützt.

Mit der "Purist SMART Search" Universalsuche lässt sich das eigene Musikarchiv sowie auch Streamingangebote durchsuchen. Die Musiksammlung wird zudem automatisch aktualisiert und mit neuen Infos versehen. Auch Playlisten lassen sich mit Musiktiteln füllen, die sowohl aus der eigenen Bibliothek als auch von Streamingdiensten stammen können.

Dank der hochwertigen Hardware-Konfiguration des Purist Statement HDR Musikservers arbeitet InTouch auch extrem schnell, sowohl bei Suchanfragen als auch bei sonstigen Prozessen. Auch individuelle Lautstärkeeinstellungen sind möglich.

Purist Statement DAC

Purist Statement DAC

Der Purist Statement DAC ist ein eigenständiger D/A-Wandler und kann als Referenzlösung mit kompromisslos audiophilem Aufbau gelten. Identisch zum Purist Statement HDR wird auch er in Bayern entwickelt und gefertigt und setzt auf innovative Technologien.

Dafür kommt im Gegensatz zu konventionellen Delta-Sigma-Chips für die Wandlung von digitalen in analoge Signale eine native R2R-Ladder-DAC-Architektur zum Einsatz. PCM-Signale werden hier mit maximaler Präzision ohne I/V-Stufe direkt gewandelt. Was bedeutet das? Ein typischer Delta-Sigma-Wandler gibt das analoge Signal nicht als Spannung, sondern als Stromsignal aus. Um dieses für die weitere Verstärkung nutzen zu können, muss es in Spannung umgewandelt werden. Dafür sorgt die I/V-Stufe. Die Qualität der I/V-Wandlung hat direkten Einfluss auf Verzerrungen, Rauschen und die Dynamik.

In aufwändigen und präzise konstruierten R2R-DACs (wie im Purist Statement DAC) ist diese zusätzliche I/V-Stufe nicht notwendig, da die analoge Ausgangsspannung direkt über ein laseroptimiertes Widerstandsnetzwerk erzeugt wird. Das Signal liegt also direkt als Spannung vor und mögliche negative Auswirkungen der I/V-Stufe entfallen.

Rückseite

Die Folge im Purist Statement DAC ist ein überdurchschnittlich homogener, dynamischer und authentischer Klang. Das Team des HiFi Forum Baiersdorf ist gar überzeugt, dass wer einmal den Sound eines derart aufwändig konstruierten Wandlers erlebt hat, wird dieses Klangerlebnis nicht vergessen.

Die hochwertigen inneren Komponenten werden von einem Premium-Gehäuse umschlossen. Das Chassis ist aus massivem Alu gefräst, innen kupferbedampft und beherbergt sechs elektrisch getrennte Kammern. Die einzelnen Bauteile sind nochmals geschirmt und auch das Netzteil wurde sorgfältig selektiert, um sämtliche Störeinflüsse so gering wie möglich zu halten. Ein eigenständiger Prozessor sorgt für Reclocking, der den Datenstrom hochskaliert, reclocked und jitterarm zum Ausgang leitet.

Der Purist Statement DAC ist auch mit einem Analog-Digital-Wandler ausgestattet, der Eingangssignale (z.B. Phono) in hoher Qualität digitalisiert. Eine Phono-Vorverstärker- oder Kopfhörer-Sektion steht optional zur Verfügung. Der Purist Statement DAC kann ebenfalls über die Purist InTouch App gesteuert werden.

Preislich geht es beim Purist Statement HDR bei 8.595 Euro los, beim Purist Statement DAC bei 17.995 Euro. Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Zusatzmodule optional.

Purist Kerntechnologien

Eine Übersicht findet man auf der Website des HiFi Forum Baiersdorf oder man lässt sich gleich vor Ort von der beeindruckenden Dynamik und feinen Auflösung der Purist Komponenten überzeugen. Alle PURIST-Modelle stehen auf Anfrage zum Probehören und ausprobieren im HiFi Forum Baiersdorf bereit:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

Special: Philipp Kind

Bilder: Purist / HiFi Forum Baiersdorf

Datum: 05.08.2025