SPECIAL: Piega Premium 801 - neuer edler Standlautsprecher mit hochentwickelten Treibern

PIEGA erweitert die Premium Gen2-Lautsprecherbaureihe um die neue Premium 801. Der Standlautsprecher hat eine wichtige erste Aufgabe, denn er schliesst die Lücke zwischen der Premium 701 Gen2 und der Coax 611. Seine zweite Aufgabe ist nicht minder anspruchsvoll: Er verbindet klassische PIEGA-Stärken mit einer innovativen Hochtonlösung: einem neu entwickelten SSD-Bändchen inklusive Hornvorsatz. Die Produktion läuft schon jetzt auf Hochtouren und die ersten Modelle werden in den kommenden Tagen an ausgewählte PIEGA Fachhändler. ausgeliefert.

Aufwändiges Gehäusekonzept

Die Premium 801 basiert auf dem stabilen Aluminium-Strangpressprofil der Coax 611. Das Gehäuse wird unter dem massiven Druck von mehr als 5.000 Tonnen geformt – ein im Lautsprecherbau praktisch einzigartiges Verfahren. Die Pluspunkte manifestieren sich in einer extrem steifen und resonanzarmen Konstruktion - und das Ganze in einer Noblesse ausstrahlenden, schlanken, säulenartigen Formgebung.

Im Inneren stehen Längsverstrebungen, eine Dämpfungsschicht und eine neu entwickelte Holzmatrix-Versteifung für größtmögliche akustische Ruhe. Der Mitteltöner wurde in einem eigenen geschlossenen Volumen untergebracht, während vier Tieftöner in ein Bassreflexsystem integriert wurden. Der Premium 801 Standlautsprecher ist das größte und akustisch leistungsstärkste Modell der Premium-Linie.

Technologisch hoch entwickeltes SSD-Bändchen-Horn

Neuer Hochtöner mit Hornvorsatz

Im Fokus der Premium 801 steht das neu entwickelte SSD-Bändchen (Super Symmetric Drive) mit dem Namen RM 01-24. Die bewegte Masse der Folie beträgt minimale 0,03 Gramm, was eine enorm hohe Impulstreue und eine feine Detailauflösung garantiert.

Ein speziell entwickelter Hornvorsatz feiert ebenfalls seine Premiere in der Premium-Baureihe der Schweizer. Er erhöht den Wirkungsgrad nahezu um das Doppelte, ermöglicht eine tiefere Trennfrequenz von circa 2,7 kHz und erweitert den Präsenzbereich. Das Horn bündelt den Schall in exakter Form und reduziert störende Boden- sowie Deckenreflexionen. Zudem wird das akustische Zentrum des Hochtons nahezu auf die Ebene des Mitteltöners gerückt.

„Die optimierte Abstrahlung, die tiefere Trennfrequenz sowie die zurückversetzte Position des SSD-Hochtöners ermöglichen einen aussergewöhnlich kohärenten Übergang zum Mitteltöner – für ein besonders geschlossenes und natürliches Klangbild“, erklärt Roger Kessler, Chefentwickler von PIEGA.

FSD-Mitteltöner und vier FSD-Tieftöner

Der Mitteltöner wurde aus der Premium-Serie übernommen, jedoch mit einer präzise auf das neue Modell abgestimmten Frequenzweiche optimiert. Er arbeitet mit FSD-Technologie (Full Symmetric Drive), bei der sich die Schwingspule optimal symmetrisch im Magnetfeld befindet – für eine absolut lineare Bewegung und eine natürliche, klare und homogene Wiedergabe.

Vier Tieftöner mit jeweils eigener Bassreflexöffnung

Für den Tieftonbereich sind vier ebenfalls FSD-basierte Chassis zuständig. Sie sorgen für eine ausgezeichnete Pegelfestigkeit, ein hohes Maß an Basskontrolle und für einen um rund sechseinhalb Dezibel gesteigerten Maximalpegel gegenüber der Premium 701 Gen2.

Klang und Abstrahlverhalten

Klanglich dynamisch und homogen aufspielend

Die Premium 801 kombiniert eine hohe Auflösung mit lebendig vorgetragener Kraft und einer fokussierten Bühnendarstellung. Aufgrund der geringen Masse des SSD-Bändchens realisiert der Schallwandler eine exzellente Impulstreue bei der Wiedergabe hoher und höchster Frequenzen. Zugleich wird, bedingt durch den schon beschriebenen Hornvorsatz, eine homogen verlaufende horizontale Abstrahlung garantiert.

Die Kombination aus SSD-Hochtöner, geschlossenem FSD-Mitteltöner und vier kraftvollen Tieftönern ist für ein beeindruckend natürliches, zugleich räumlich authentisches akustisches Bild zuständig. Dynamische Dofferenzen, so verspricht der Hersteller, kommen realistisch zum Ausdruck, und der Lautsprecher begeistert durch seine präzise, zugleich charismatische Wiedergabe in leisen wie auch in sehr nachdrücklichen Passagen. Exakt und akustisch neutral, so umschreibt PIEGA den Klang der Neukonstruktion, allerdings nicht im Sinne einer vielleicht etwas langweiligen, sehr analytischen Vorstellung, sondern im Sinne maximaler Musikalität. Musik soll leben und nicht nur gehört werden - die PIEGA Premium 801 macht genau diesen wichtigen Schritt und wird dadurch für viele anspruchsvolle Hörer eine sehr interessante Option sein.

Verstärkerfreundliche Konstruktion

Die eingebaute Frequenzweiche haben die PIEGA Ingenieure auf einen gutmütigen Impedanzverlauf abgestimmt - daher präsentiert sich die Neukonstruktion als verstärkerfreundlich. Die Premium 801 ist durch diese Auslegung nicht nur geeignet für leistungsstarke Transistorverstärker und moderne Class-D-Verstärker, sondern auch für hochwertige Röhrengeräte. Über das Terminal ist Bi-Wiring und Bi-Amping möglich.

Technische Daten

Bauprinzip: 3-Wege-System Standlautsprecher

Empfohlene Verstärkerleistung: 50 – 250 W

Empfindlichkeit: 90 db/W/m

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 32 Hz – 50 kHz

Bestückung: RM 01-24 Hochtonbändchen mit Horn, 1 × 140 mm FSD-M Mitteltöner, 4 × 140 mm FSD-W Tieftöner

Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi Connectors II

Abmessungen (H×B×T): 116 × 21 × 31 cm (Fuss Durchmesser 35 cm)

Gewicht: 39,6 kg

Ausführung

Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, silber eloxiert | Abdeckung Stoff Grau

Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, schwarz eloxiert | Abdeckung Stoff Schwarz

Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) | Abdeckung Stoff Weiss

Lieferumfang: Bodenplatte rund, Möbelgleiter, Stoffabdeckung

Preise und Verfügbarkeit

Die ersten Serienmodelle werden in den kommenden Tagen an die ausgewählten PIEGA Fachhändler ausgeliefert.

Unverbindliche Preisempfehlung pro Stück (inklusive dem für die Premium-Serie charakteristischen elegantem Rundfuss):

Aluminium sandgestrahlt, silber eloxiert, Stoffabdeckung grau: CHF 4’450.- / EUR 4’950.-

Aluminium sandgestrahlt, schwarz eloxiert, Stoffabdeckung schwarz: CHF 4’650.- / EUR 5’250.-

Aluminium, weiss lackiert (RAL 9016), Stoffabdeckung weiss: CHF 4’650.- / EUR 5’250.-

Optional ist die Bodenplatte LTD aus geschliffenem Aluminium mit höhenverstellbaren Spikes, silber oder schwarz eloxiert, zum Preis von CHF 495.- / EUR 525.- pro Stück erhältlich.

Fazit

PIEGA bringt die Premium 801 in eine hart umkämpfte Preisklasse. Um die 10.000 EUR, das ist genau der Betrag, den zahlreiche HiFi-Fans bereit sind, für einen hochklassigen Standlautsprecher auszugeben. Mit neu entwickeltem Hightech-Bändchenhochtöner und belastbaren, klangstarken Treibern für die Mittel- und Tieftonwiedergabe sowie dem hochfesten und eleganten Gehäuse zeigt sich die Premium 801 aber optimal gerüstet, um es mit den Besten aufzunehmen. Ein Test bei uns folgt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: PIEGA

Datum: 26. November 2025

