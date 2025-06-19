SPECIAL: Philips nennt die Starttermine der neuen Ambilight-TV-Serien des Jahres 2025

Und es wird gleich zu Anfang historisch: TP Vision feiert einen Meilenstein in der Geschichte der europäischen Unterhaltungselektronik, und zwar das 75. Jubiläum des ersten im Handel erhältlichen Fernseher von Philips, das vor kurzem stattfand.

Und 75 Jahre später stehen jetzt die Starttermine und die unverbindlichen Preisempfehlungen für viele der kommenden Philips Ambilight TV 2025s fest. Im Portfolio enthalten sind hochentwickelte Premium-Modelle mit OLED-, MiniLED- (MLED) und QLED-Technologie.

Philips OLED+ 950 (2025)

Aber beginnen wir von vorn. Seit den Anfängen des Mediums spielte Philips eine Vorreiterrolle in der Entwicklung des Fernsehens. Das Unternehmen stellte bereits 1935 auf der IFA in Berlin den ersten Fernseher der Öffentlichkeit vor. Für Endkunden brachte Philips 1950 dann das erste Seriengerät auf den Markt: Das 8,6-Zoll-Modell bekam den liebevollen Spitznamen „Die Hundehütte“. Es war der weltweit erste Fernseher, der den 625-Zeilen-Standard verwendete, der sich bald in ganz Europa durchsetzen sollte.

Philips PUS9000 "The One"

Heute, rund 75 Jahre später, stellen Philips Ambilight-TVs – ob OLED, MiniLED oder QLED – weiterhin eine hervorragende Option für ein überragendes TV- und Smart TV-Eelebnis dar. Auch dank Ambilight sind die Philips-Fernseher auf ihre Art und Weise einzigartig.

Hier nun der Überblick über die neuen Philips Ambilight OLED TV Serien 2025:

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Philips OLED810

Philips OLED810

Das erneut aufgewertete OLED_EX Panel mit 1.500 Nits Spitzenhelligkeit (42“ und 48“ 1.000 Nits) isr mit der mittlerweile 9. Generation des äußerst leistungsfähigen P5 Processings mit AI und Adaptive Intelligence ausgestattet. Weitere Merkmale umfassen ein 2.1-Soundsystem mit 70 Watt und integriertem Subwoofer. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehört zudem dreiseitiges Ambilight. Die Modelle bis 65“ verfügen über einen schwenkbaren Standfuß.

Verfügbarkeit: ab Ende Juni – 42”, 48”, 55”, 65”, 77”

UVPs: 1.599€, 1.699€, 1.999€, 2.799€, 4.499€

Philips OLED760

Philips OLED760

Mit einem hochwertigen OLED_EX-Panel mit einer Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits, einem P5-AI-Prozessor der 7. Generation, dem weiterentwickeltem Titan OS mit Game Bar 2.0 und einer dreiseitigen Version von Ambilight sind diese 4K oLED-Fernseher sehr ansprechend ausgestattet.

Verfügbarkeit: ab Juni – 48”, 55”, 65”, 77”

UVPs: 1.499€, 1.799€, 2.499€, 3.999€

Philips Ambilight OLED+ Serien 2025:

Philips OLED+ 910

Absolute Top-Technologie: Diese Serie kombiniert die META 3.0 OLED-Technologie mit einem RGB-Tandem-Panel mit der beeindruckender Spitzenhelligkeit von 3700 Nits. Hinzu kommt ein P5-AI-Prozessor der 9. Generation, ein vierseitiges Ambilight und ein leistungsstarkes 3.1-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 81 Watt.

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Verfügbarkeit: ab Juli – 55”, 65”, 77”

UVPs noch nicht veröffentlicht

OLED+ 950

Hier kommt das kompromisslose Flaggschiff der Range mit Dual Engine für die 9. Generation P5 AI, META 3.0 OLED-Technologie und einem RGB-Tandem-Panel mit einer extremen Spitzenhelligkeit von 3700 Nits sowie vierseitigem Ambilight. Weiter an Bord ist ein verfeinertes 70-Watt-2.1-Soundsystem mit digitaler Frequenzweiche und integriertem Subwoofer.

Verfügbarkeit: Oktober – 65”, 77”

UVPs noch nicht veröffentlicht

Philips Ambilight QD MLED Serien (MiniLED) 2025:

Philips MLED910

MLED910

Der QD MLED910 verbindet hohe Bildqualität mit einer außergewöhnlich umfangreichen Performance fürs Gaming: 4K und 144Hz, FreeSync Premium und vier 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge mit VRR. Das europäische Titan OS ist das Betriebssystem.

Verfügbarkeit: ab Juli – 55”, 65”, 75”, 85”

UVPs: 1.199€, 1.599€, 2.099€, 3.299€

Philips MLED950 "The Xtra"mit Ambilight Plus

MLED950 "The Xtra"

Das leistungsfähigste Philips MiniLED-Modell verfügt über ein 144-Hz-QD-Panel (98 % DCI-P3), einen P5-AI-Prozessor der 7. Generation, AI Adaptive Intelligence und über Ambilight plus – mit einer jetzt noch höheren Anzahl an LED-Zonen. Mit 192 verschiedenen Zonen und jeweils vier Linsen werden bis zu vier verschiedene Bildebenen in unterschiedlichen Tiefen projiziert und so ein mehrdimensionaler Ambilight-Effekt erzielt. Hinzu kommen das aktuelle Titan OS, die Game Bar 2.0, FreeSync Premium Pro und vier Full-Speed-HDMI-2.1-Anschlüsse sowie ein 60-Watt-4.1-Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Das Modell mit 65“ verfügt über einen schwenkbaren Standfuß.

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Verfügbarkeit: voraussichtlich ab September – 65”, 75”

UVPs: Noch nicht bekannt.

UVPs: Noch nicht bekannt. Philips Ambilight QLED Serien 2025

Philips QLED PUS9000 "The One"

Top-Ausstattung, Top-Qualität, Top-Preis: Ein QLED-Display mit 144 Hz VRR und Direct LED Backlight, dreiseitigem Ambilight, dem weiterentwickeltem Titan OS mit Game Bar 2.0 sowie vier Full-Speed HDMI 2.1 Schnittstellen. “The One” überzeugt beim Bild genau wie mit seinem Sound dank der Intellisound Engine. Das 43-Zoll-Modell bietet ein 2.0-System mit 20 Watt, die 50-, 55- & 65-Zoll-Modelle 40 Watt mit 4.0- sowie die 75- und 85-Zoll-Modelle mit 50 Watt und 2.1-Lautsprechern mit integriertem Subwoofer. Die Modelle bis 65“ verfügen über einen schwenkbaren Standfuß.

Verfügbarkeit: ab Juni – 43”, 50”, 55”, 65”, 75”, 85”

UVPs: 999€, 1.099€, 1.199€, 1.599€, 2.299€, 2.999

Philips QLED PUS8600

PUS8600

Komfortables TV-Feeling mit: Dreiseitigem Ambilight, P5 Bildprocessing, Titan OS, und der Kompatibilität zu allen wichtigen HDR-Formaten, zudem Alexa built-in, Works with Google Assistant.

Verfügbarkeit: ab sofort – 43”, 55”, 65”

UVPs: 899€, 1.099€, 1.399€

Einschätzung: Philips hat 2025 wieder ein starkes Portfolio. Hochklassige Panel-Technologien treffen auf leistungsstarke, KI-gestützte Prozessoren, hinzu kommen ausgezeichnete Soundsysteme und das stetig weiterentwickelte Ambilight für ein noch umfangreicheres TV-Erlebnis. Zudem hat Philips auch für äußerst faire Kaufpreise sehr interessante Modelle im Angebot. Wir freuen uns auf erste Testmuster.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philips

Datum: 19. Juni 2025

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