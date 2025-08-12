SPECIAL: Perlisten Audio präsentiert die neue A-Lautsprecherserie

Neues vom ikonischen Lautsprecherhersteller Perlisten Audio, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg: Mit der als eigenständige Plattform konzipierten A-Serie öffnet die Marke jetzt ein neues Kapitel. Der Fokus liegt bei diesen neuen Modellen auf einem besonders gelungenen Einstieg in die Welt der Marke. Bei Entwicklung, Fertigung und akustischer Performance werden, typisch für die Brand, trotz der Preisliga hervorragende Ergebnisse produziert.

Charakteristisch für die A-Serie ist der vollständig neu entwickelte Hochtöner mit 38 Millimeter großer Teteron-Kalotte, der in einen speziell geformten Waveguide eingebettet wurde. Diese Kombination sorgt für eine breitbandige, kontrollierte Abstrahlung, die sowohl bei klassischen Stereo-Anwendungen als auch in komplexen Mehrkanalsystemen eine gleichmäßige und zugleich lebendige Klangverteilung ermöglicht.

Für die Basswiedergabe werden bei allen Modellen der Serie 215-Millimeter-Treiber mit Carbonfaser-Membranen verwendet. Das geringe Gewicht bei gleichzeitig hoher Steifigkeit dieser Membranen sorgt für hohe Impulstreue und ausgeprägte tonale Präzision.

Auch die Gehäusekonstruktionen der A-Serie zeigen den kompromisslosen Ansatz: Abhängig vom Modell kommen entweder Bassreflex- oder geschlossene Bauweisen zum Einsatz, wobei alle Gehäuse akustisch mit höchster Präzision abgestimmt wurden. Zusammen mit einer vollständigen Klippel NFS-Vermessung (unter anderem mit Direktivitätsanalyse, Power-Response und Verzerrungsmessung) ergibt sich eine herausragende Konsistenz sowie eine exzellente Linearität über das gesamte Wiedergabespektrum.

Die vier Modelle der A-Serie decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab. Topmodell ist der A4t, ein Standlautsprecher mit gleich drei Carbonfaser-Tieftönern in Bassreflex-Abstimmung. Er punktet mit einer beeindruckenden Dynamik, kontrollierten Tiefbass bis unter 20 Hertz und eignet sich hervorragend für große Hörräume oder anspruchsvolle Mehrkanal-Setups.

Eine kompaktere Option stellt der A3t dar, der auch auf die Kombination aus Carbonfaser-Treibern und Teteron-Hochtöner mit Waveguide setzt, allerdings mit zwei statt drei Tieftönern ausgestattet wurde. Trotz der kompakten Abmessungen erreicht auch dieses A-Serie-Derivat überraschend tiefe Frequenzbereiche und lässt sich aufgrund der Bauform sowohl in klassischen Stereo-Konfigurationen als auch als LCR-Speaker in Mehrkanalsystemen nutzen.

Der A3m präsentiert sich als geschlossener Kompaktmonitor, der sich perfekt für den Einsatz auf dem Desktop, im Regal oder auf entsprechenden Ständern/Stativen eignet. Durch seine geschlossene Bauweise liefert er eine äußerst straffe, exakte Basswiedergabe und empfiehlt sich als zentrales Element in akustisch starken 2.1-Systemen ebenso wie als Monitorlautsprecher für kleinere Räume.

Abgerundet wird die Serie durch den A2s für Surround-, Rear- oder Height-Anwendungen. Aufgrund des flachen, geschlossen arbeitenden Gehäuses und der optional erhältlichen V120-Halterung fokussiert dieser Perlisten-Lautsprecher die Wand- und Deckenmontage.

Perlisten sieht die A-Serie als mit größter Sorgfalt konstruierte Lautsprecherserie, die das Perlisten-Portfolio abrundet und durch eine Baureihe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis ergänzt. Alle Modelle profitieren von den gleichen Prinzipien, die bereits die Perlisten S- und R-Serie geprägt haben: Selbst entwickelte Treiber, klanglich optimierte Waveguide-Geometrien, präzise Gehäuseabstimmung und vollständige Klippel-Vermessung.

Preise und Verfügbarkeit:

Die Perlisten A-Serie steht ab sofort zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt pro Lautsprecher: Perlisten A4t: 3.495,00 Euro, Perlisten A3t: 2.495,00 Euro. Perlisten A3m: 1.495,00 Euro und Perlisten A2s: 995,00 Euro.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Perlisten Audio/Audio Reference/RTFM

Datum: 12. August 2025