SPECIAL: Neuer Canton Flach-Subwoofer Smart Sub 10 ab sofort verfügbar

Canton hat nahezu klammheimlich einen neuen Aktiv-Subwoofer ins Portfolio aufgenommen. Dazu ist der neue Smart Sub 10 nicht irgendeiner, sondern ein waschechter Flach-Subwoofer mit lediglich 155 mm Höhe! Er erweitert also, das lässt sich an der Namensgebung leicht erkennen, mit unauffälliger Formensprache, aber sehr elegantem und schickem Design, die Smart-Serie von Canton und eignet sich zur kabellosen Einbindung in einen derartigen Lautsprecherverbund. Der Baureihe entsprechend kommt der Neuzugang in Weiß und Schwarz "Seidenmatt" daher und setzt auf eine Glasoberfläche, wie man sie z.B. auch von der Smart Soundbar 10 kennt. Das gute Stück kostet 749 Euro und ist in beiden Farbvarianten sofort lieferbar (Stand 05. August 2022).

Seitliche Ansicht Smart Sub 10

Unterseite

Ausführung Weiß "seidenmatt"

Lediglich 15,5 cm beträgt die Bauhöhe des neuen Canton Smart Sub 10. Wer möchte, kann den Flach-Subwoofer also recht gut verstecken. Notwendig ist das allerdings nicht, denn er wirkt optisch durchaus edel und wird, sofern uns unsere Erfahrung mit bisherigen Smart-Komponenten nicht täuscht, mit einer hohen Verarbeitungs- und Materialqualität aufwarten. Die seidenmatte Lackierung wurde laut Canton in mehreren Schichten sauber aufgetragen und auch die Glasoberfläche ist geschliffen, gehärtet und somit kratzresistent. Stolz präsentieren kann man den Sub auf Wunsch auch, denn er kann auch an der Wand montiert werden, notwendiges Montagematerial liegt laut Hersteller bei. Der Woofer strahlt nach unten ab und das Gehäuse ist geschlossen.

Canton Smart Sub 10 in Schwarz

Anzeige



Detailansicht

Gesamtansicht Unterseite

Prädestiniert ist die Komponente natürlich für die Verwendung mit weiteren Smart-Komponenten von Canton. Hier bieten sich die Smart Soundbar 10, Smart Soundbar 9 oder Smart Soundbox 3 besonders an, um die kompakten Produkte mit einem satten Tieftonfundament auszustatten. Allerdings verrichtert der Smart Sub 10 auch mit jeglichen anderen Lautsprechern zuverlässig seinen Dienst, muss dann aber per Kabel angeschlossen werden.

Der integrierte Class-D-Verstärker realisiert 200 Watt Musikleistung und treibt damit das 220 mm große Chassis an. Der Treiber verfügt über eine Cellulose-/Graphitmembran. Dank Cantons eigener SC-Technologie ist er vor Überlastung geschützt und soll hohe Pegelfestigkeit und ein sehr tiefes Fundament bieten. Die untere Grenzfrequenz gibt Canton mit 27 Hz an. Lautstärke, Phase und Kanalpegel werden über das kompatible Canton Smart Produkt festgelegt. Das kann natürlich neben den oben genannten Geräten auch ein Smart Amp 5.1 sein. Abgerundet wird die Funktionalität mit Auto-On- und Auto-Off-Funktion. Der Smart Sub 10 schaltet sich also automatisch ein, sobald ein Audiosignal anliegt und auch wieder aus, sobald Musik oder Filmgenuss ein Ende haben.

Produkteigenschaften:

Verwendung: Aktives Wireless Subwoofersystem

Prinzip: geschlossen

Musikleistung: 200 Watt

Übertragungsbereich: 27...150 Hz (Regelbar über ein Smart Produkt)

Übergangsfrequenz: 50...200 Hz (Regelbar über ein Smart Produkt)

Tieftonchassis: 1 x 219 mm, Cellulose/Graphit (Downfire)

Abmessungen (BxHxT): 42 x 16 x 42 cm

Gewicht: 11,8 kg

Anschluss: 1 x Low-Level-Eingänge (cinch)

Leistungsaufnahme (Standby): 0,32 Watt

Ausstattung: Ein- und Ausschaltautomatik

Regelbare Lautstärke (einstellbar über ein Smart Produkt, wie z.B. Smart Soundbar 10)

Regelbare Phasenanpassung (einstellbar über ein Smart Produkt, wie z.B. Smart Soundbar 10)

Besonderheiten: SC-Technologie

Geeignet für:

Smart Soundbox 3

Smart Soundbar 9

Smart Soundbar 10

Smart Sounddeck 100

Sound M

Sound L

Smart Connect 5.1

Smart Amp 5.1

Smart Reference 5 K

Smart Vento 3 S2

Smart Vento 9 S2

Smart GLE 3 S2

Smart GLE 9 S2

Smart Townus 8

Smart Townus 2

Smart Soundbox 3 Smart Soundbar 9 Smart Soundbar 10 Smart Sounddeck 100 Sound M Sound L Smart Connect 5.1 Smart Amp 5.1 Smart Reference 5 K Smart Vento 3 S2 Smart Vento 9 S2 Smart GLE 3 S2 Smart GLE 9 S2 Smart Townus 8 Smart Townus 2 Garantie: 2 Jahre

Kartoninhalt: Smart SUB 10, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Special: Philipp Kind

Fotos: Canton

Datum: 12.08.2022

Anzeige

Anzeige



Tags: Canton