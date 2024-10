XXL-SPECIAL: Monitor Audio Studio 89 - Ikonischer Kompaktlautsprecher mit Flaggschiff-Technologie in limitierter Edition

Die neue Studio 89 von Monitor Audio ist eine Hommage an die 80er Jahre. "An die verrückte, bunte und künstlerisch von einzigartiger Schaffenskraft geprägte Zeit", so der Hersteller. In dieser Zeit, genau genommen im Jahr 1989, wurde auch die inzwischen ikonische Monitor Audio Studio-Serie vorgestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens wurde die gesamte Serie mit einem Hochtöner aus Metall (C-CAM) und mit Tief- und Mitteltönern aus Metall bestückt. Seinerzeit nichts anderes als eine Revolution.

Die Studio 15 hatte nicht nur Treiber aus Metall, diese waren auch noch zusätzlich Gold eingefärbt und als einzige Komponente der Serie war das Gehäuse in Schwarz Hochglanz gehalten. Die neue Studio 89 ist so gesehen optisch durchaus ein Retro-Lautsprecher, aber auch eine Hommage an ihre geistige Vorgängerin. Allerdings in jeder Hinsicht optimiert, aufgwertet und mit den modernen technischen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts versehen.

Auch hier ist die Oberfläche in Schwarz Hochglanz gehalten. Kombiniert mit den sanft schimmernden, mattierten Treibern in Gold soll sie eine unvergleichliche, zeitlos elegante Optik bieten. An Bord sind der MPD III-Hochtöner und die RDT III Tief-/Mitteltöner - 1:1 übernommen aus der beeindruckenden Hyphn- und Platinum 3G-Serie. Zusammen mit der eigens entwickelten und aufeinander abgestimmten Frequenzweiche sind hier perfekte Voraussetzungen für eine authentische, eindrucksvolle Klangwiedergabe gegeben. Es handelt sich bei der Studio 89 um eine limitierte Auflage.

Monitor Audio Studio 89

Studio 89 - Technologie

Ein hochmoderner Lautsprecher also, inspiriert von der Zeit und Kultur der 80er Jahre und damit perfekt für akustisch anspruchsvolle, moderne Individualisten. Trotz ihrer kompakten Abmessungen sollen auch größere Räume souverän beschallt werden - Monitor Audio sieht in der Studio 89 eine vollständig "kompromisslose" Box. Ermöglicht durch den Technologietransfer der Innovationen, die auch im britischen Lautsprecherflaggschiff Hyphn stecken.

Einen wesentlichen Anteil an der hohen Performance der Studio 89 trägt das MTM (Mid-Tweeter-Mid)-Array. Dabei wird der neueste MPD (Micro-Pleated Diaphragm) III-Hochtöner zwischen den beiden RDT (Rigid-Diaphragm-Technology) III-Tief-/Mitteltönern platziert. Die Tiefmitteltöner weisen einen Durchmesser von 10,8cm auf. Hinter dieser leichten Membran sitzt ein leistungsstarkes Motorsystem mit 25mm-Schwingspulen. Mit einer verbesserten Belastbarkeit, Empfindlichkeit und Richtcharakteristik sollen die optimierten Treiber für einen sanfteren und harmonischeren Übergang zum MPD III-Hochtöner sorgen.

Frontansicht

Der MPD III-Hochtöner steht für einen präzisen, realistischen Hochton und agiert extrem reaktionsschnell. Das Design wurde stark von den Hochtönern der Hyphn und Platinum 3G-Serie beeinfluss. Die akkordeonartigen Falten sorgen laut Monitor Audio für eine gleichmäßige, breite und flinke Wiedergabe, das Micro Pleated Diaphragm (MPD) erweitert den Frequenzbereich des Hochtöners auf über 60kHz und mit der quadratischen Abstrahlfläche mit optimiertem Waveguide soll eine gleichmäßige Abstrahlung in der horizontalen und vertikalen Ebene für ein ausgewogenes und besonders präzises Klangbild erreicht werden.

Das MTM-Array profitiert von den Vorteilen der vertikalen Symmetrie. Die vergrößerte Membranfläche des Tief-/Mitteltöners und die größeren Schwingspulen garantieren ausgeprägte Dynamik und eine geringe Interaktion mit Boden und Decke. Das Abstrahlverhalten nähert sich dem einer Punktschallquelle an.

Hochtöner

Tief-/Mitteltöner

Zusammen mit der Frequenzweiche dritter Ordnung wird dann ein nahezu perfekter Frequenzgang und absolut perfektes Abstrahlverhalten erreicht. Dafür setzt Monitor Audio bei der Bestückung der Weiche auf eine strenge Auswahl an Bauteilen mit besonders hochwertigen und maßgefertigten Polypropylen- und Polyesterkondensatoren, sowie Luftkern- und verlustarmen laminierten Stahlkernspulen.

Die beiden Tiefmitteltontreiber sind aus drei unterschiedlichen, hauchdünnen Lagen für höchste Festigkeit und Belastbarkeit gefertigt. Frontal schimmert golden eine Schicht C-CAM (Ceramic-coated Aluminium/Magnesium). Dabei fungiert als Träger eine bienenwabenförmige Schicht aus Nomex und auf der Rückseite wird die Membran durch gewobene Karbonfasern entsprechend verstärkt und versteift. Das Ergebnis ist eine extrem leichte und gleichzeitig sehr harte und feste Membran.

Die genannten Eigenschaften der Studio 89 tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass der kompakte Lautsprecher in der Lage ist, deutlich erwachsener und "größer" zu klingen, als er eigentlich ist. Monitor Audio traut dem Kompaktlautsprecher zu, selbst größere Räumlichkeiten kompromisslos in hoher Qualität beschallen zu können.

Weitere Informationen zum Gehäusedesign und den neuen Standfüßen sowie Highlights in der Übersicht auf Seite 2 - zusätzliche Bilder und Statements aus den Design- und Entwicklungsteams auf Seite 3!

