SPECIAL: Mission 778 - neue kompakte HiFi-Serie, bestehend aus Streamer, CD-Transport und Verstärker

Mission möchte mit der Serie 778 nach eigenen Angaben eine Interpretation von "modernem HiFi" abgeben. Die Serie besteht aus drei Komponenten – dem Streamer 778S, dem CD-Transport 778CDT sowie dem Verstärker 778X. Alle drei einzelnen Geräte sind natürlich genau aufeinander abgestimmt.

Die Zahlenkombination "778" ist zudem keinesfalls neu. Wie bereits der historische Mission 778 Verstärker aus den 1980er Jahren basieren die neuen Modelle auf dem klaren Prinzip, exzellente musikalische Leistungsfähigkeit mit minimalem Platzbedarf zu kombinieren. Das soll durch ausgeklügelte Technik, hochwertige Bauteile und einem schicken, retro-inspirierten Design gelingen.

Direkt zur Website des Herstellers:

Mission 778S: Wireless Music Streamer mit Silent-Angel-Technologie

Mission 778S Lifestyle-Aufnahme

Mission 778S

Mit dem 778S präsentiert Mission den ersten eigenen Wireless-Musikstreamer, der sich als perfekter Partner für den 778X sowie andere moderen HiFi-Systeme etablieren möchte. Mission setzt hier auf eine Streamingplattform, die zusammen mit Silent Angel entwickelt wurde. Silent Angel ist bekannt für enorm stabile und jitterarme Netzwerk-Komponenten im oberen Preisbereich.

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Hier beim 778S werden Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect sowie TuneIn Radio, DLNA-Streaming und auch AirPlay 2 unterstützt. Der Streamer ist außerdem Roon Ready und kann Dateien von USB-Medien wiedergeben. Die Bedienung erfolgt über die Mission 778S App, die für iOS oder Android verfügbar ist.

Ansicht von schräg vorne

Von schräg links unten fotografiert

Rückseite mit Anschlüssen

Für die D/A-Wandlung sorgt ein integrierter ESS Sabre ESES9038Q2M DAC, der PCM-Signale bis 768kHz/32-Bit verarbeitet und DSD bis DSD512. Dank sauberem Aufbau ist der DAC präzise getaktet und gezielt entkoppelt von der Netzwerk-Sektion. Alle eingehenden Daten werden auf 352,8 kHz oder 384 kHz hochgerechnet, um digitale Artefakte aus dem hörbaren Bereich zu verschieben und dem DAC optimale Arbeitsbedingungen zu bieten, so Mission.

Der 778S ist mit Cinch- und XLR-Ausgängen ausgestattet, außerdem mit optischen und koaxialen Digitalausgängen. Auch USB-Audio und ein Kopfhöreranschluss ist vorhanden.

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Mission 778CDT: CD-Transport für digitale Präzision

Von oben nach unten: Mission 778X, 778S, 778CDT

Der 778CDT in Schwarz

Auch in Silber verfügbar

Zweiter im Bunde der 778 Serie ist der 778CDT, ein kompromissloser CD-Transport ohne interne D/A-Wandlung oder analoge Ausgangsstufen. Mit der klaren Trennung werden ideale Voraussetzungen für eine präzise Auslesung der eigenen Musik-Scheiben geschaffen.

Integriert ist ein Slot-In-Laufwerk, welches nach Angaben des Herstellers sehr stabil arbeiten soll und durch eine mechanisch optimierte Trägerkonstruktion entkoppelt ist. Ein TCXO-Taktgeber sorgt für dietemperaturkompensierte, jitterarme Taktbasis, während die gepufferte digitale Ausgangsstufe den Datenstrom störungsfrei an nachfolgende D/A-Wandler übergibt.

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Unterstützt werden neben konventionellen CDs auch CD-R und CD-RW sowie datenbasierte Formate wie FLAC, WAV, MP3, WMA und APE über USB-Speichermedien. Die Signalausgabe kann über optische und koaxiale Digitalausgänge erfolgen.

Mission 778X: Kompakter Vollverstärker für analoge und digitale Quellen

Mission 778X

Hier von rechts

Rückseite des Mission 778X

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Fehlt schließlich noch der 778X Stereo-Vollverstärker der neuen Baureihe. Im kompakten Format soll er mit klarer Bedienlogig überzeugen und mit großen Drehreglern in einem zeitlosen Design überzeugen.

Im Inneren weist er moderne Technologie auf und liefert 65 Watt pro Kanal an 4 Ohm (45 Watt an 8 Ohm), digitale Eingänge wie USB, koaxial und zwei optischen Anschlüssen. Hinzu kommen ein hochwertiger Phono-Eingang für MM-Tonabnehmer, außerdem Bluetooth 5.0 samt aptX und AAC.

An Bord ist der ESS Sabre ES9018K2M DAC, der PCM-Signale bis 384 kHz und DSD256 unterstützt. Ein leistungsfähiger Kopfhörer sei integriert und eine LED-Anzeige gibt Infos über die gewählte Lautstärke. Eine saubere Kanaltrennung und Vorstufentopologie, gepaart mit präziser RIAA-Phonostufe soll im 778X für hohe Dynamik, exakte Detailabbildung und ein lebendiges, emotionales Klangbild garantieren - unabhängig davon, welche Quelle genutzt wird.

Drei Geräte – ein konsequentes Systemdesign

Die neue Mission 778 Serie mit Mission 770 Lautsprechern

Der Hersteller betont, dass alle Komponenten der neuen 778 Serie optisch, haptisch und funktional als Gesamtsystem entworfen wurden. Gemeinsame Gehäuseabmessungen, Alu-Fronten, die Displaygestaltung und eine reduzierte, aber praxisorientierte Bedienphilosophie sollen für intuitives Handling und ein elegantes Design mit hohem Wiedererkennungswert verantwortlich sein.

Dank des modularen Aufbaus werden individuelle Kombinationen möglich, auch für die Ergänzung bestehender Anlagen. In Kürze werden der 778S Streamer und 778X Vollverstärker bei uns zum Test eintreffen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Mission 778 Serie ist ab Februar im autorisierten Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:

Mission 778S – Wireless Music Streamer: 949 Euro

Mission 778CDT – CD-Transport: 549 Euro

Mission 778X – Integrierter Verstärker: 649 Euro

Weitere Informationen hier:

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Mission

Datum: 06.02.2026