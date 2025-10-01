SPECIAL: Marantz Cinema 40 und ASCENDO Heimkino-Set zum Bundle-Preis

Aktuell gibt es den leistungsfähigen und mit allen modernen Ausstattungsmerkmalen bestückten Marantz Cinema 40 in Kombination mit ASCENDO On-Wall-Lautsprechern im Heimkino-Set mit attraktiven 10% Preisvorteil. Das Bundle besteht aus dem Marantz Cinema 40 AV-Verstärker in Kombination mit drei ASCENDO The6 PASSIVE ON-WALL, zwei The5 PASSIVE ON-WALL sowie dem The12 SUB Aktiv-Subwoofer.

Anwender, die im bestehenden Heimkino ein absolut homogenes Klangbild mit beeindruckender Dynamik und präzise, trockene Bässe vermissen, sollten hier aufhorchen. Aber auch für eine immersive Kulisse im Wohnzimmer eignet sich die Kombination aus Cinema 40 und ASCENDO Lautsprechern hervorragend. Die flachen On-Wall-Modelle, erhältlich in Schwarz oder Weiß, bieten nicht nur mitreißenden Sound, sondern integrieren sich auch besonders dezent ins Wohnambiente.

Der Cinema 40 ist ein akustisch beeindruckender AV-Verstärker in sehr elegantem Design

Der Cinema 40 ist ein 9.4-Kanal-Verstärker, bringt also insgesamt neun Endstufen mit und bietet somit Potential, das Surround-System zukünftig noch zu erweitern. Satte 200 Watt pro Kanal werden geboten und natürlich unterstützt der AV-Verstärker alle wichtigen modernen Tonformate. Darunter Dolby Atmos, DTS:X und auch Auro-3D. Letzteres ist besonders aufgrund der Auro-Matic interessant, die als erstklassiger Upscaler selbst Stereo-Signale in eine immersive Klangkulisse verwandelt. IMAX Enhanced sowie MPEG-H werden ebenfalls unterstützt.

Frontansicht

Mit geöffneter Frontklappe in Schwarz

Sehr praktisch ist auch die einfache Inbetriebnahme dank des besonders ausführlichen Installationsassistenten von Marantz. Hier wird der Anwender wirklich bei jedem Schritt des Heimkino-Setups mit Hilfetexten und aussagekräftigen Bildern unterstützt. Während der Inbetriebnahme nimmt man mit dem Assistenten auch gleich die praktische Einmessung der Lautsprecher vor. Integriert ist hier Audyssey Mult EQ XT32, optional kann man aber auch auf das hochpräzise Dirac Live setzen.

Bei der HDMI-Sektion ist man modernst ausgestattet: Sieben 8K-fähige HDMI 2.1-Schnittstellen und drei HDMI Ausgänge sind an Bord. Gamer profitieren von sämtlichen HDMI 2.1-Features, wie z.B. VRR und ALLM. Natürlich ist auch HEOS-Streaming mit allen Annehmlichkeiten, AirPlay 2 und Bluetooth an Bord.

Mit dem Marantz HDAM-SA2-Design, großem Ringkerntrafo und üppigen Reserven sowie einem insgesamt sehr aufwändigen inneren Aufbau mit hochwertigen Bauteilen wird in Kombination mit dem enorm leistungsfähigen Griffin Lite XP DSP eine außergewöhnlich hohe Klangperformance geboten.

Der Cinema 40 wird, identisch zu den Topmodellen von Marantz, im eigenen Werk in Shirakawa in Japan gefertigt.

ASCENDO The6 PASSIVE ON-WALL

Die Lautsprecher im Set sind die Modelle ASCENDO The6, ASCENDO The5 und der ASCENDO The12 SUB Aktiv-Subwoofer. Dabei setzt man bei der Front auf drei identische ASCENDO The6 PASSIVE ON WALL-Modelle für einen absolut homogenen, ausgewogenen und dynamischen Klang. Die präzise Abstimmung sorgt für klare Mitten, fein aufgelöste Höhen und eine tadellose Stimmwiedergabe, die auch bei komplexen Action-Spektakeln durchweg verständlich ist.

ASCENDO The5 PASSIVE ON-WALL

ASCENDO The12 SUB ACTIVE

Der ASCENDO THE5 PASSIVE ON-WALL ist ebenfalls sehr performant, aber kompakter und eignet sich ideal für den Einsatz als Rear- oder Surround-Lautsprecher. Klare Details, ausgeprägte Dynamik und eine perfekte Serienabstimmung mit den Frontlautsprechern sorgt für ein besonders immersives, mitreißendes Heimkino-Feeling. Die dezente Optik, insbesondere mit der eleganten Abdeckung, garantiert hohe Akzeptanz im Wohnzimmer.

Für Tiefgang und Kontrolle steht der ASCENDO THE12 SUB ACTIVE. Ein kraftvoller Antrieb und der präzise abgestimmte 12-Zoll-Treiber erzeugt massiven Nachdruck und ein besonders eindrucksvolles Bassfundament. Er eignet sich sowohl für Filmton als auch Musikwiedergabe und geht stets chirurgisch, aber mit hoher Autorität zu Werke. Auch der THE12 SUB ACTIVE zeigt sich in vergleichsweise schlankem und wohnraumfreundlichen Design und ergänzt die ASCENDO On-Wall-Modelle in Perfektion.

Special: Philipp Kind

Bilder: HiFi Forum Baiersdorf / Marantz / ASCENDO

