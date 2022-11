SPECIAL: Magnat MC 400 - kompakter Stereo-Netzwerk-Receiver mit CD-Laufwerk und DAB-Tuner

Neu von Magnat kommt der hochwertige Stereo Netzwerk-Receiver MC 400 mit CD-Laufwerk und DAB/DAB+ Tuner neu auf den Markt. Preispunkt für das mit Technik prall gefüllte Device: 1.499 EUR, verfügbar ist es ab sofort.

Rückseite

HDMI-ARC-Slot für die komfortable Verbindung mit dem TV-Gerät

Der MC 400 hat so ziemlich alles an Bord, was einen flexiblen Betrieb unter allen Umständen sichertellt. Das beginnt bei klassischen Quellen wie einem UKW-Tuner, DAB+ und auch einem Phono-MM-Eingang. Hinzu kommen analoge Anschlüsse wie Klinke und Cinch. Ebenso vorhanden sind digitale Eingängen in optischer und koaxialer Ausführung. HDMI ist selbstverständlich auch im Ausstattungsumfang enthalten, daher kann der MC 400 auch als stimmiges "Soundupgrade" für alle TV-Quellen Verwendung finden. Wer CDs hört, wird das dezent integrierte Slot-In-Laufwerk schätzen. Die Technik dahinter: Ein robustes Profi-Laufwerk, wie man es auch in professionellem DJ-Equipment findet - für hohe Präzision und eine ausgezeichnete Fehlerkorrektur.

Zahlreiche Netzwerkfunktionen sowie Bluetooth, Magnat-App zur Steuerung

Das Sortiment an Quellen wird durch zahlreiche Netzwerkfähigkeiten des MC 400 ergänzt. Wahlweise kabelbasiert über Ethernet oder drahtlos mittels WLAN erlaubt der Magnat-Receiver auf einfachem Wege die Nutzung von Spotify Connect. Weitere Dienste können über die Magnat App ausgewählt werden. TuneIn stellt den schnellen Zugriff auf Zehntausende von Internet-Radiostationen weltweit sicher. Überdies gibt das System natürlich auch Hi-Res-Audio-Dateien wieder. Der MC 400 ist von der Japan Audio Society mit dem Hi-Res-Audio Logo zertifiziert und präsentiert Musik mit Auflösungen von bis 24 Bit und Abtastraten von bis zu 192 kHz. Das macht ihn zum Multitalent in Sachen Audio. Bluetooth beherrscht der MC 400 ebenfalls. Das verwendete Modul nach dem aptX-HD® Standard garantiert höchstmögliche Klangqualität von jeder drahtlosen Quelle, sei es ein Smartphone, ein Tablet oder auch der PC.

