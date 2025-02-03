SPECIAL: Lumin T3X - neuer Referenz-Streamer für audiophile Anwender

Der brandneue LUMIN T3X High-End Netzwerkstreamer offeriert moderne Streaming-und Audio-Technologie auf Referenzniveau und stellt laut Hersteller die nächste Stufe im High-End-Musikstreaming dar. Er fungiert als Nachfolger des erfolgreichen T3-Modells. Audiophil orientierte Anwender profitieren von einem extrem detailreichen Klangbild, erweiterter Konnektivität und einer komfortablen Bedienung.

Massives Aluminiumgehäuse

Der LUMIN T3X ist mit einem massiven Aluminiumgehäuse ausgestattet, das die die internen Komponenten vor elektromagnetischen Störungen schützt und dadurch für maximale Stabilität sorgt. Gleichzeitig garantiert der extrem hochwertige Ringkerntransformator eine saubere und stabile Stromversorgung für eine dynamische und detailreiche Musikwiedergabe. Das neue toroidale, lineare Netzteil trifft auf Dual ES9028Pro DACs im Dual-Mono-Betrieb, die eine hochpräzise Wandlung von digitalen Audiosignalen in analoge Audiosignale sicherstellt.

Hier in schwarzer Variante

Der LUMIN T3X setzt auf hochleistungsfähige Prozessor-Technologie und integriert die bewährte Hardware-Plattform mit zusätzlichen leistungsstarken Verbesserungen. Dank Leedh Processing wird eine verlustfreie digitale Lautstärkeregelung garantiert, die jegliche Rundungsfehler eliminiert. Diese Technologie ermöglicht ein transparentes und detailreiches Hörerlebnis – unabhängig von der Lautstärke.

Anzeige



Um auch anspruchsvollen Anwender vollauf gerecht zu werden, unterstützt der T3X hochauflösende Audioformate wie DSD512 und PCM384. Darüber hinaus befindet sich im Ausstattungsumfang eine exakt arbeitende Upscaling-Funktion, die niedrig aufgelöste Dateien auf ein akustisch höheres Niveau bringt.

Rückseite

Wie ist es um die Anschlussvielfalt bestellt? Neben Ethernet- und USB-Anschlüssen offeriert der T3X einen SFP-Port für optische Netzwerkverbindungen, die eine elektrische Isolation gewährleisten und die Signalqualität maximieren. Aufgrund der Integration in LUMIN App und Zusammenarbeit mit Plattformen wie Roon stellt der T3X eine einfache Steuerung und umfassende Verwaltung großer Musiksammlungen sicher.

Wenden wir uns der Bedienung zu. Die LUMIN App ermöglicht die Organisation der Musiksammlung und stellt den Zugriff auf Streaming-Dienste wie Qobuz, Tidal und Spotify Connect sicher. TuneIn Internetradio erweitert das Angebot um ein sehr breites Senderangebot. Anwender die eine physische Steuerung bevorzugen, können die optionale LUMIN Remote für 299 EUR erwerben.

Nahtlos in das Roon-Ökosystem integriert, bietet der T3X Multiroom-Steuerung, intelligente Playlists und hochpräzise Metadaten. Die PLEX-Unterstützung garantiert die einfache Organisation und Wiedergabe von Musikdateien, während die Audirvana-Zertifizierung zusätzliche Flexibilität bietet.

Eine optionale, sehr gut passende Ergänzung stellt die LUMIN L2 Musikbibliothek dar. Sie bietet eine Kombination aus leistungsstarken Funktionen und durchdachtem Design. Verfügbar ist sie ohne Speicher (ab 3.490,00 EUR) sowie mit 2x 2 TB SSD (4.690,00 EUR) oder 2 x 4 TB SSD (5.890,00 EUR). Dank nahtloser Integration mit dem T3X entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen NAS-Konfiguration. Vier Ethernet-Ports machen externe Switches überflüssig. Zwei SFP-Ports setzen elektromagnetische Interferenzen auf ein absolutes Minimum herab und trennen die Hi-Fi-Anlage elektrisch vom Netzwerk. Das dickwandige Aluminiumgehäuse inklusive abgeschirmter Stromversorgung ermöglicht eine ausgezeichnete akustische Reinheit. Die LUMIN L2 ist in Silber und Schwarz erhältlich.

Anzeige



Hier die Optimierungen und elementaren technischen Merkmale des LUMIN TX3 in der Übersicht:

Dual ES9028Pro SABRE DACs im Dual-Mono-Betrieb für maximale Präzision

Unterstützung von DSD512 (22,6 MHz) und PCM384 (384 kHz, 16–32 Bit)

Verlustfreie digitale Lautstärkeregelung mit Leedh Processing

Hoch- und Herunterskalierung in alle Formate bis zu DSD256 und PCM384

Integriertes toroidales lineares Netzteil: Garant für saubere Energie mit minimalem Rauschen

Optisches Netzwerk (SFP): Isoliert digitale Netzstörungen vollständig und sorgt für eine reine Signalübertragung

Großer LUMIN Pluspunkt ist die sehr hochwertige Verarbeitung

CNC-gefrästes Gehäuse: Edles, langzeitstabiles Design für optimale Stabilität und Abschirmung. Das solide Aluminiumgehäuse offeriert nicht nur eine ansprechende Ästhetik, sondern reduziert zusätzlich mechanische Vibrationen sowie elektromagnetische Störungen.

Anschlussmöglichkeiten

Netzwerk: Dual-Netzwerk-Schnittstelle mit RJ45 und SFP für gleichzeitige Nutzung

Digitalausgänge: USB und BNC SPDIF

Analoge Ausgänge: Symmetrisch (XLR) und unsymmetrisch (RCA)

Der LUMIN T3X unterstützt zudem eine Vielzahl relevanter Streaming-Plattformen:

Anzeige



Sehr flexibel hinsichtlich der Kompatibilität zu Streamingdiensten

Roon Ready

TIDAL Connect

Qobuz

Spotify Connect

Highend-Streamer im minimalistischen Design

Er ist Apple AirPlay 2-kompatibel und besitzt MQA-Unterstützung. Zusätzlich können alle gängigen Audioformate wie FLAC, WAV, DSD und MP3 abgespielt werden. Preise und Verfügbarkeit zum Schlus: Der LUMIN T3X ist ab sofort bei autorisierten Fachhändlern zu einem Preis von 5.490,00 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. Die LUMIN L2 Musikbibliothek ist ab 3.490,00 Euro verfügbar.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: RTFM/IAD/LUMIN

Datum: 03. Februar 2025