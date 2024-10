SPECIAL: Lumin P1 Mini - flexibler, hochwertiger Vorverstärker, DAC und Streamer im kompakten Format

Lumin hat mit dem P1 Mini den kleinen Bruder des besonders flexiblen Lumin P1 vorgestellt. Wie das große Vorbild punktet auch der P1 Mini mit enormer Vielseitigkeit, da er Streamer, DAC und Vorverstärker in einem kompakten Gehäuse zusammenführt. Der Lumin P1 Mini ist mit zahlreichen Features der größeren Modelle ausgestattet. Dazu gehören beispielsweise ein lineares Netzteil mit Ringkern-Trafo. Vom Flaggschiff Lumin X1 hat er die Möglichkeit übernommen, sowohl per Glasfaser als auch per Ethernet angesteuert zu werden. Auch der FEMTO-Taktgeber mit FPGO Taktverteilung stammt aus den State-of-the-Art-Modellen.

Wenden wir uns den Details zu.

Rückseite

Das Motto lautet hier: Maximale Vielseitigkeit im Mini-Format. Um dies zu erreichen, hat Lumin den P1 Mini mit fünf Eingängen ausgestattet. Neben analogem Stereo-Cinch finden sich USB, SPDIF, optisch und sogar prakrischerweise auch HDMI. Ausgangsseitig wurde ebenfalls nicht gespart: Signale können den P1 Mini analog mittels symmetrischem XLR sowie Cinch verlassen, oder aber digital über USB, SPDIF und HDMI. Weiterhin ist er mit jeweils einem Ethernet- und Glasfaser-Anschluss ausgestattet.

Schwarze Version

Anzeige

Hinsichtlich der kompatiblen Formaten zeigt sich das Device ebenfalls flexibel. Sowohl DSD512 als auch PCM384 werden unterstützt, inklusive DoP128-Support. Neben DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD), FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF und MP3 ist auch MQA-Volldekodierung ein wertvolles Ausstattungsmerkmal. Mit Qobuz, Tidal und Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay2 und TuneIn Radio bietet der Lumin P1 Mini weitere moderne Features.

Die nächsten Stichpunkte lauten: Intuitive Bedienung, Roon Ready und bereit für Plex. Mit den eben beschriebenen umfassenden Anschlussmöglichkeiten und der Kompatibilität für eine Vielzahl an Quellen sowie Streaming-Dienste sind eine intuitive Bedienung und eine übersichtliche Verwaltung von elementarer Bedeutung. Der Lumin P1 Mini kann zum einen über die umfangreiche Lumin App gesteuert werden, zum anderen bietet die in Österreich aus Zink gefertigte, edle und langlebige Fernbedienung mit Acryl-Oberfläche einen schnellen Zugriff auf sämtliche Funktionen.

Sehr elegante Erscheinung

Universalfernbedienungen und Automatisierungssysteme werden ebenfalls unterstützt. Um die eigene Musiksammlung, ganz gleich, aus welcher Quelle, effizient zu verwalten, sind sowohl das Device selbst als auch die Fernbedienung Roon Ready. Außerdem har Lumin die neue Service-Plattform Plex integriert. Mit Plex lassen sich ebenfalls Musik- aber auch Videoinhalte komfortabel organisieren. Die Sammlung vom eigenen Server, Streamingdienste und Live-Fernsehen stehen so jederzeit zur Verfügung - kombiniert mit enorm einfacher Handhabung.

Inklusive Premium-Technologie

Premium-Features serienmäßig - welche sind vorhanden? Wir nennen nun wichtige und zugleich hochwertige Merkmale. Wir starten beim internen linearen Ringkern-Netzteil und erwähnen gleich im Anschluss die zwei ESS SABRE32 ES9028Pro DAC-Chips. Neben dem großen Bruder Lumin P1 stand vor allem auch der legendäre Netzwerkplayer X1 Pate. Unter anderem wurde hier die Glasfaservernetzung übernommen, die für eine vollständige Isolierung gegen Netzwerkstörungen sorgt. Zusätzlich zum Glasfaser-Port ist es auch möglich, den ebenfalls vorhandenen Ethernet-Anschluss zu nutzen, um beispielsweise einen Router und einen Lumin L2 Musikserver gleichzeitig einbinden zu können. Ebenfalls vom großen X1 stammen die beiden Femto-Quarzoszillatoren sowie das proprietäre FPGA-Taktverteilungssystem. Erwähnenswert ist zudem die Leedh Processing Volume Control, die aufgrund eines speziellen Algorithmus eine verlustfreie digitale Lautstärkeregelung garantiert.

Anzeige



Praxisnahe Einsatzmöglichkeiten für Musik und TV standen auch im Lastenheft der Entwickler des Lumin P1 Mini. Er beeindruckt selbstverständlich im klassischen Einsatz als Streaming-DAC. Aber auch als zentraler HiFi-Hub punktert er - es können alle Stereo-Quellen angeschlossen werden, und der Lumin P1 Mini nimmt dann Kontakt zur Endstufe auf. Dank der HDMI-Funktionalität ist er schnell an einen Smart-TV angeschlossen. Und hier eröffnen sich weitere Optionen: Entweder gibt er das Videosignal einer angeschlossenen Quelle mittels 4K-Passthrough inklusive Dolby Vision und HDR an den Fernseher weiter oder kann dank HDMI ARC eingebunden werden.

Nicht eben günstig, aber dafür gibt es auch Premium-Qualität

Wie sieht es mit dem Preis und der Verfügbarkeit aus? Der Lumin P1 Mini befindet sich seit Mitte Juni 2024 im Fachhandel, und die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 4.990,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das kompakte Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist wahlweise in Silber oder Schwarz erhältlich.

Special: Carsten Rampacher, RTFM Presse

Fotos: Lumin/IAD/RTFM

Datum: 26. Juni 2024

Anzeige



Anzeige



Tags: DAC