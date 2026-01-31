SPECIAL: Live-Premiere der Canton Reference 9 GS Edition auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Wir hatten auf den Norddeutschen HiFi-Tagen die Möglichkeit, die neue Reference 9 GS, ab 5.000 EUR Paarpreis erhältlich, live zu sehen und zu erleben.

Bei der Reference 9 GS hat die hessische Lautsprecher- und Elektronik-Manufaktur zahlreiche Maßnahmen durchgefürt, um die Klangqualität weiter zu steigern: Der edle Regallautsprecher verfügt über eine überarbeitete Frequenzweiche mit erstklassigen Bauteilen wie selektierten Mundorf-Komponenten (Mundorf MKP-Kondensatoren).

Reference 9 GS

Die Frequenzweiche garantiert eine extrem präzise Signalverarbeitung - wenn man genau hinhört, ergeben sich Pluspunkte: Im Klangbild finde sich noch mehr Klarheit und eine besonders impulstreue Einarbeitung auch kleiner Einzelheiten.

Setup auf den NDHT

Auch die Reference 3 wird vorgeführt

Rotel Michi Q5 High-End-CDP/DAC (5.999 EUR), Rotel Michi X5 S2 Vollverstärker (2 x 350 W, 8.999 EUR) und Canton Smart Connect 5.1 als Zuspieler

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Highlight ist natürlich das diamantbeschichtete Hochtonsystem (DLC - Diamond Like Carbon), das zuerst in den Reference Alpha Modellen verwendet wurde. Der Hochtöner arbeitet zusammen mit der neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave-Guide und „mechanisches Luftpolster“ fungiert. Mit diesen Maßnahmen ist es möglich, den Wirkungsgrad und die Bandbreite des Hochtonsystems spürbar zu erhöhen.

Diamantbeschichtetes Hochtonsystem

Die technischen Optimierungen stehen für eine besonders brillante, transparente, sensible und genaue Präsentation hoher und höchster Frequenzen. Zugleich entwickelt sich ein luftiges, klar definiertes räumliches Gefühl hinsichtlich Weite sowie Tiefe.

Doch das ist noch nicht alles: Außergewöhnlich edle, vergoldete sowie haltbare WBT-nextgen™-Anschlussklemmen stellen eine nahezu perfekte Signalübertragung sicher.

Tief-/Mitteltöner

Die sonstigen technischen Eigenschaften der Reference 9 GS sind mit denen der konventionellen Reference 9 (ab 3.600 EUR) identisch. Cantons ausgeklügelte Keramik-Membran-Technologie (BCT - Black Ceramic Tungsten) mit ihrem praktisch perfekten Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis ist für den Mittel- und Tieftonbereich (174 mm-Treiber) zuständig. Die Wave-Sicke 3.0 ermöglicht große Hubbewegungen mit klar definiertem Ein- und Ausschwingverhalten. Auch die Room Compensation (+/- 1,5dB) und der typische Bass-Guide im Sockel, der für eine problemlose Aufstellung und für eine gleichmäßige Verteilung der tieffrequenten Signale sorgt, gehören dazu.

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Geschwungene Linienführung

Von oben aus betrachtet

Unterer Bereich

Das Gehäuse mit den geschwungenen Rundungen und großen Kantenradien ermöglicht ein sehr homogenes Abstrahlverhalten. Canton verwendet eine Gehäusekonstruktion aus mehreren Schichten mit geringsten Eigenresonanzen und präziser Versteifung im Inneren. Unter der Isolationsbodenplatte sitzen PVD-beschichtete, CNC-gefräste Gerätefüße, die für soliden Stand und enorme Vibrations- und Resonanzarmut verantwortlich sind.

Die kompakten Abmessungen (26 cm breit, 46 cm hoch, 39 cm tief) sorgen für eine einfache Platzierung. Die Musikbelastbarkeit beträgt 220 Watt, die Nennbelastbarkeit 125 Watt. Der 174 mm messende Tief-/Mitteltöner ist mit einer Black Ceramic Tungsten (BCT) Membran ausgestattet.

Insgesamt liefert die Reference 9 GS noch mehr Facetten, der Hochtonbereich beeindruckt durch enorme Präsenz, Brillanz und Strahlkraft. Insbesondere mit hochwertigen Hi-Res-Audio-Aufnahmen kann man diese Vorzüge an einer Kette, die vom Qualitätsniveau zur Reference 9 GS passt, genießen. Man sollte sich aber etwas Zeit nehmen, genau hinhören - dann entdeckt man auch noch mehr akustische Plastizität und ein optimiertes Timing. Wir freuen uns schon auf den Test der Reference 9 GS.

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Technische Daten:

2-Wege-Bassreflexlautsprecher

Treiber: 1x 174mm BCT-Tief-/Mitteltonsystem, 1x 25mm DLC-Kalotte

Übertragungsbereich: 25 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenz: 2.900 Hz

Nenn-/Musikbelastbarkeit: 125 / 220 Watt

Impedanz: 4 Ohm

Wirkungsgrad (2,83 V/1m): 87 dB

Abmessungen: 45 x 26 x 39 cm (HxBxT mit Sockelplatte)

Preise sowie Verfügbarkeit

Neben Schwarz Piano, Weiß Matt sowie Nussbaum (Aufpreis) ist die Reference 9 GS voraussichtlich ab April 2026 auch in Sand lieferbar - der typischen "GS-Farbe". Der warme, modern-noble Farbton erweitert die Couleur-Palette um eine besonders wohnraumfreundliche und luxuriös erscheinende Variante, so erklärt uns Canton. Die Reference 9 GS Edition ist ab sofort bei autorisierten Reference- Fachhändlern erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen pro Stück lauten:

Weiß Seidenmatt: 2.500 Euro

Schwarz Piano: 2.500 Euro

Sand: 2.500 Euro

Nussbaum: 2.750 Euro

Ab Montag wird die neue Sonderedition auch auf der Canton-Website bei der Reference-Serie und bei den GS-Editionen gelistet sein:

Hier geht es zu den Canton Reference-Modellen

Hier geht es zu den Canton GS-Editionen

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 31. Januar 2026

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