SPECIAL: LG Home Entertainment-Lineup 2021 - Infos, Verfügbarkeiten und Preise

Im Rahmen einer virtuellen Hausmesse, die in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation vollständig digital stattfand, hat LG weitere Informationen, insbesondere Preise und Verfügbarkeiten, der neuen TV-Generation veröffentlicht. Auch erste Infos zu den 2021er Soundbars sowie Bluetooth-Lautsprechern und Wireless Headsets konnten wir in Erfahrung bringen. Als Sponsor der Eintracht Frankfurt wählte man das Deutsche Bank Park Stadion in Frankfurt als Ort der Präsentation. Die "Spielmacher" waren die neuen Technologien OLED evo, die QNED MiniLED TVs sowie natürlich die OLED- und NanoCell-TVs. Wer sich nochmal ausführlich über die neuen TV-Modelle und die darin integrierten Technologien informieren möchte, gelangt hier zu unserem Special im Rahmen der virtuellen CES 2021. Hier unsere Übersicht:

LG QNED99-/-91-Serie

LG QNED99

LG QNED91

Die LG QNED MiniLED TVs sind die neuen Flaggschiffe im 2021er LG Portfolio von LCD-basierten Fernsehgeräten. Dem Namen entsprechend kommen hier winzig kleine LEDs als Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Gegenüber LCD-TVs mit konventioneller LED-Hintergrundbeleuchtung soll eine deutlich bessere, insbesondere bezüglich Farbdarstellung, Kontrast und Helligkeit, visuelle Performance geboten worden. Dennoch weist der Hersteller auch hier erneut darauf hin, dass, was reine Bildqualität anbelangt, die OLED-Technologie immer noch überlegen ist.

LG QNED99 Standfuß

LG QNED91 Standfuß

LG QNED99 Rahmen

LG QNED91 Rahmen

In der QNED99-Serie mit 8K-Auflösung ist der Alpha9 Gen4 AI Prozessor 8K verbaut, die QNED91-Serie mit 4K-Auflösung ist mit dem Alpha7 Gen4 AI Prozessor 4K ausgestattet.

Das neue webOS 6.0 findet natürlich in allen LG QNED MiniLED TVs Verwendung. Eine optimierte Benutzererfahrung und Bedienung sei möglich, zudem unterstützt die LG ThinQ AI-Technologie in webOS 6.0 Sprachbefehle sowohl für Google Assistant und Amazon Alexa. Die QNED MiniLED TVs werden allesamt mit der neuen Magic Remote-Fernbedienung geliefert.

LG OLED Z1-Serie

LG OLED Z1 in 88 Zoll

LG OLED Z1 in 77 Zoll - Rückseite

OLED 8K ist ein Steckenpferd von LG und auch der neue Z1 soll weiter dazu beitragen, dass LG hier Marktdominanz behält. Die neuen Modelle der Z1-Serie sind OLED 8K-TVs und mit dem neuesten α9 Gen4 AI Prozessor 8K ausgestattet. AI Picture, AI Sound und AI 8K Scaling ist integriert. Der Z1 wird in 77 Zoll im Gallery Design sowie in 88 Zoll mit Standfuß erhältlich sein.

Verfügbarkeit und Preise:

OLED88Z19LA.AEU: ab Mai zur UVP von 29.999 Euro

OLED77Z19LA.AEU: ab Mai zur UVP von 19.999 Euro

LG OLED Z1 Rahmen

LG OLED Z1 in 88 Zoll im Profil

LG OLED G1-Serie

LG OLED G1

Als erste und momentan einzige Serie kommt die G1-Baureihe mit dem neuen OLED evo Panel daher. Hier handelt es sich um die nächste Evolutionsstufe der OLED-Technologie, die eine höhere Leuchtkraft und, damit einhergehend, höhere Detailtreue und Realismus verspricht. Analog zum letzten Jahr setzt man hier auf das "Gallery Design", dass für die Wandmontage konzipiert ist. Wer einen Standfuß möchte, muss für den optionalen Standfuß extra bezahlen. Dabei soll es 2021 verschiedene Alternativen geben, z.B. den neuen Gallery Stand. Die G-Serie besticht durch das außergewöhnlich dünne Design, das die Geräte wie ein Gemälde an der Wand wirken lässt.

Verfügbarkeit und Preise:

OLED77G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 6.499 Euro

OLED65G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 3.499 Euro

OLED55G19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.399 Euro

LG OLED G1 in 55 Zoll

LG OLED G1 Rückseite mit Wallmount

LG OLED G1 Rahmen

LG OLED C1-Serie

LG OLED C1

LG OLED C1 Standfuß

LG OLED C1 Rahmen

LG OLED C1 Rückseite

Bei der C1-Serie entschied sich LG noch mehr Größen anzubieten. Ganz neu ist z.B. das 83 Zoll große Panel. Außerdem ist der C1 auch in den altbekannten Größen 77 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll und 48 Zoll erhältlich.

OLED83C17LA.AEU: verfügbar ab Juni zur UVP von 7.999 Euro

OLED77C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 5.299 Euro

OLED65C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.799 Euro

OLED55C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.999 Euro

OLED48C17LB.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.649 Euro

LG OLED C1 HDMI-Anschlüsse mit eARC

LG OLED C1 Anschlüsse hinten

LG OLED C1 48 Zoll Draufsicht

LG OLED C1 im Profil

LG OLED B1-Serie

LG OLED B1

LG OLED B1 Standfuß

LG OLED B1 Rahmen

Auch die B1-Serie kommt in neuer Größe und ist nun auch in 77 Zoll erhältlich, außerdem in 65 und 55 Zoll. Die drei Modelle sind mit dem neuen α7 Gen4 AI Prozessor 4K ausgestattet.

Verfügbarkeiten und Preise:

OLED77B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 4.999 Euro

OLED65B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 2.699 Euro

OLED55B19LA.AEU: verfügbar ab April zur UVP von 1.799 Euro

LG OLED B1 Rückansicht

LG OLED B1 Anschlüsse hinten

Wie bereits erwähnt, kommt bei allen 2021 LG OLED TV-Modelllen die neue TV-Plattform webOS 6.0 zum Einsatz. Außerdem kommen alle Geräte mit der neuen Magic Remote-Fernbedienung. Ab der C-Serie ist AI Sound Pro an Bord, dass mit zwei neuen Features aufwartet: Virtual 5.1.2 Surround Sound Upmixing und Auto Volume Leveling. Ganz neu ist bei allen Modellen der Game Optimizer.

LG Nano91-/-86-/-81-/-80/-79/-77-/-75-Serien

LG NanoCell TV Line-up

Die NanoCell TVs zeichnen sich 2021 durch die neue NanoCell Plus-Technologie aus. Hohe Farbgenauigkeit lautet hier das Key-Feature, außerdem eine exzellente Blickwinkelstabilität. Auch die NanoCell-Modelle sind mit webOS 6.0 ausgestattet und werden mit der neuen Magic Remote-Fernbedienung ausgeliefert.

Soundbars

Erste, spärliche Infos gibt es zu den Soundbars von LG. Die DSP11RA ist mit Upfiring Rearspeakers ausgestattet, die direkt im Lieferumfang enthalten sind - analog zur bereits bekannten DSN11RG. Die "Y"-Modelle hingegen sind kompatibel mit dem SPK8 Rear-Lautsprecher-Kit.

Die DG1 ist eine wandmontierbare Soundbar, die perfekt zu den G1 Fernsehern passt. Die 3.1-Soundbar mit Wireless Sub bietet virtuelles Atmos und DTS:X. Im Gegensatz zur GX Soundbar aus 2020 passt die G1 Soundbar perfekt zu Geräten in der Größe 55 Zoll.

Bluetooth Speaker

Abgesehen vom Verfügbarkeitsdatum und den Preisen ist hier noch nichts näheres bekannt. Sie sollen sich unter anderem durch eine besonders lange Akkulaufzeit auszeichnen. Modelle in Weiß sind mit einem "W" am Ende der Produktbezeichnung zu erkennen.

Wireless Headsets

Auch hier lassen die Informationen noch zu wünschen übrig. Zwei neue Modelle wird es in diesem Bereich geben.

Special: Philipp Kind

Bilder: LG

Datum: 04.02.2021

