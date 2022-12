SPECIAL: Leistungsfähige Stereo-Komponenten für den budgetbewussten HiFi-Enthusiasten?

Kraftvolle, leistungsfähige Geräte und anschlussfreudige Player und Receiver zum fairen Kaufpreis. So wollen sich die Geräte des französischen Herstellers BC Acoustique am deutschen Markt etablieren. Nach dem Launch des EX-214 Vollverstärkers wurden von der Elektronikschmiede nun weitere Stereo-Komponenten der EX-Serie, darunter der CD-Receiver EX-714, der CD-Player EX-614 und der leistungsfähige EX-234 Verstärker, vorgestellt. Die Geräte in dezenter, eleganter Optik sollen hohe Performance zu erschwinglichen Preisen realisieren und auch bezüglich ihrer Flexibilität überzeugen können. Dafür sollen wichtige Standards wie Bluetooth, aber auch integrierte Subwoofer-Anschlüsse und hochwertige D/A-Wandler sorgen.

EX-234

Der EX-234 ist der bislang leistungsfähigste Stereo-Verstärker im aktuellen Line-Up von BC Acoustique und liefert 2 x 80 Watt RMS an 8 Ohm bzw. 2 x 140 Watt an 4 Ohm. Satte Argumente bei einer geringen Bauhöhe von lediglich knapp über 10 cm. Trotz der kompakten Form bringt auch er auch vielfältige Anschlüsse für analoge und digitale Quellgeräte mit. Zwei analoge Cinch-Eingänge und ein analoger XLR-Eingang sind an Bord, außerdem 3,5 mm Klinke und ein MM-Phono-Eingang. Hinzu kommen zwei optische und zwei koaxiale Eingänge sowie ein integriertes Bluetooth-Modul, mit dem man Musik komfortabel von Smartphone oder Tablet zuspielen kann.

Drei Klangregler an der Geräte-Vorderseite justieren Balance, Höhen und Bass. Rechts sind drei Knöpfe zur Quellenwahl untergebracht, wobei jeder Knopf doppelt belegt ist. Die Lautsprecher-Terminals wirken ansprechend und sind für Bananenstecker geeignet. Zudem kann auch ein aktiver Subwoofer am rückseitigen Pre-Out des EX-234 angeschlossen werden.

Rückseite

Die D/A-Wandlung übernimmt im BC Acoustique Verstärker ein AK4112 Chip an einem PCM1606E Schaltkreis von Texas Instruments mit maximaler Abtastrate von bis zu 24 Bit bei 192 kHz. Wie der kleine Bruder EX-214 soll er mit einem äußerst räumlichen und raumfüllenden Klang überzeugen und bringt für ein völlig unbeeinflusstes Audiosignal auch einen Direct-Schalter mit. Vorne gibt es noch einen Kopfhöreranschluss in 6,35 mm und auch eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

BC Acoustique EX-614

Frontansicht

Rückseite

Ebenfalls neu im Sortiment ist der EX-614 CD-Player im Slot-In-Design, der mit tadelloser Signalausgabe begeistern soll. Mit dem AK4432-Chip als DAC ist eine maximale Abtastrate von 32 Bit bei 192 kHz am koaxialen und am optischen Eingang möglich. An Ausgängen gibt es ebenfalls zwei Digitalschnittstellen sowie einen analogen Cinch-Ausgang.

Insgesamt sieben Bedienknöpfe und ein gut ablesbares Display befinden sich an der Vorderseite des CD-Players. Das Display zeigt Titel, Album und Interpret an. Auch ein Klinkenausgang in 6,35 mm für Kopfhörer ist an der Front installiert und der USB-Anschluss macht den DAC auch für externe Festplatten oder weitere Speichermedien zugänglich.

EX-714

Ansicht von schräg oben

Innenleben

Rückseite

Als Rundum-Sorglos-Paket bezeichnet der Hersteller den EX-714, der sich als echter Alleskönner platzieren möchte und einen Slot-In-CD-Player, FM/AM-DAB-Tuner mit 40 frei wählbaren Plätzen, einen hochwertigen DAC und eine leistungsfähige Verstärkereinheit miteinander vereint. Über USB können WMA- und MP3-Dateien wiedergegeben werden und auch Bluetooth ist integriert. Der D/A-Wandler (PCM1606E) bietet eine maximale Abtastrate von 24 Bit bei 192 kHz am koaxialen und optischen Eingang. Auch Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer können am EX-714 angeschlossen werden. Ein Subwoofer Pre-Out sowie eine Klang-/Balance-Regelung sind ebenfalls integriert.

An Leistung stehen dem Stereo-System 2 x 45 Watt RMS an 8 Ohm zur Verfügung bzw. 2 x 70 Watt an 4 Ohm.

EX-214

Ansicht von oben

Hochwertig wirkender Innenaufbau

Rückseite

Bereits seit letztem Jahr ist der EX-214 erhältlich, der als gelungener Einstieg in die EX-Serie des französischen Herstellers bezeichnet werden kann. Es war das erste Gerät von BC Acoustique auf dem deutschen Markt, zeigt sich optisch schlicht und zurückhaltend, bietet aber ebenso eine hohe Leistungsfähigkeit und umfangreiche Anschlussbestückung inklusive Bluetooth.

Alle BC Acoustique Komponenten sollen überdurchschnittlich hohe Spielfreude und Musikalität bieten. Und das auf einem Niveau, welches deutlich über ihrer Preisklasse liegen soll. Ein Geheimtipp für budgetbewusste HiFi-Fans also. Das eher klassische Design ist gewollt. Wir werden versuchen, zeitnah das ein oder andere Testgerät dieses noch recht jung am deutschen Markt agierenden Herstellers zu ergattern.

Preise und Verfügbarkeit:

Die Stereo-Geräte von BC Acoustique sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,00 EUR für den Vollverstärker EX-214 und den CD-Spieler EX-614. Der Stereo-Verstärker EX-234 und der Stereo-Receiver EX-714 kosten jeweils 899,00 EUR (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Special: Philipp Kind

Fotos: BC Acoustique

Datum: 03.12.2022

Tags: BC Acoustique