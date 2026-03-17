SPECIAL: IsoTek V5 Aquarius mit Premier C19 und IsoTek V5 Polaris mit Initium C13 - zwei Wege zu sauberem Strom

Aus dem Hause IsoTek haben wir zwei hochwertige Power Conditioner beziehungsweise Netzfilter/Mehrfachsteckdose mit exakt dazu passenden Netzkabeln für eine umfangreiche Präsentation bekommen. Zunächst möchten wir uns mit der allgemeinen Philosophie, die hinter den IsoTek-Produkten steht, näher beschäftigen.

In Deutschland wird IsoTek von IDC Klaassen vertrieben

Der Strom aus dem Netz weist viele Unzulänglichkeiten auf

Entfernt effektiv Störungen aus dem Stromnetz: IsoTek V5 Aquarius

Um es zu Beginn direkt einfach zu sagen: Der Strom, der bei uns zuhause aus der Steckdose kommt, kann eine Vielzahl von Einstreuungen enthalten, die sich negativ auf den Klang gerade einer hochwertigen HiFi- oder Mehrkanal-Kette auswirken können. Auf dem Weg vom Elektrizitätswerk bis zu unserer Steckdose gibt es verschiedene Problemquellen, die sich qualitativ negativ auswirken können. Erschwerend hinzu kommt, dass sich in jedem Haushalt immer mehr Geräte befinden, die Strom benötigen und auch ihrerseits Störungen auslösen können. Beispiele: Viele haben einen WLAN-Router, dazu oftmals Repeater, und hatte man früher einen TV, sind es heute oftmals zwei oder drei. Auch der Haushaltsgeräte-Fuhrpark fällt heutzutage deutlich umfangreicher aus. Der gesteigerte Energiebedarf sorgt für eine nochmalige deutliche Verschlechterung der Stromqualität.

Auch IsoTeks V5 Polaris ermöglicht eine spürbar bessere Stromqualität

Viele Anwender geben viel Geld für ihre Anlage und vielleicht auch noch die Verkabelung der Komponenten untereinander aus - Lautsprecherkabel, Cinchkabel, digitale Kabel, ja, vielleicht sogar HDMI- und Netzwerkkabel sind gerade bei teureren Zusammenstellungen nicht selten von vorzüglicher Qualität. Manchmal wird zudem aufwändig die Akustik des Raums optimiert. Schaut man dann aber auf die Stromversorgung, stößt man auf eine vielleicht etwas hochwertigere Steckdosenleiste von der Stange, und das war's. Ansonsten sind die hochwertigen HiFi- oder Mehrkanal-Komponenten dem Strom, der aus dem öffentlichen Stromnetz kommt, im wahrsten Wortsinne schutzlos ausgeliefert. Und es mag durchaus Anwender geben, die vielleicht denken, mit einem Upgrade auf noch teurere HiFi- oder Mehrkanal-Gerätschaften würden sich etwaige Schwächen im Klangbild weniger oder gar nicht mehr bemerkbar machen.

Dabei ist es in der Praxis so einfach: Man sollte sich mal mit einer effektiven Filterung und Reinigung des Netzstroms auseinander setzen. Und nein, das ist kein "Voodoo". Wer viel Geld für sein Hobby ausgibt, bei dem sollte es eigentlich nicht an sauberem Strom scheitern. Einn weit verbreitetes Beispiel für störende Beeinflussungen sind Gegentaktstörungen. Verursacher sind Schaltnetzteile, die sich in einer Vielzahl an elektrischen wie auch elektronischen Geräten befinden, das Spektrum reicht hier vom PC bis zur Küchenmaschine. Auch von Gleichtaktstörungen können hörbare akustische Beeinflussungen herrühren. Diese erzeugen praktisch permanent Interferenzen. Verursacher sind hier die bereits erwähnten WLAN-Netzwerke und auch Smartphones sowie Tablets und generell Bluetooth-Verbindungen.

Anzeige



Hintergrund bei IsoTek ist der also der folgende: Der Klang eines HiFi- oder Heimkinosystems steht und fällt mit der Stromqualität vor Ort - und anstatt sich mit 80 Prozent Qualität (dafür steht das öffentliche Stromnetz) sollte sich der Audio- und Video-Freund besser mit fast 100 Prozent Strom-Qualität zufrieden geben.

Im Zentrum der Philosophie von IsoTek steht daher die Idee, reinen Strom für besten Klang liefern zu können. Einstreuungen, die wir bereits weiter obenklassifiziert haben, werden eliminiert, und es kommen Netzkabel in hoher Material- und Verarbeitungsqualität zum Einsatz. Zusätzlich ist ein wirksamer Schutz vor den negativen Auswirkungen, die ein Kurzschluss auslösen kann, vorhanden. Kurzum, wenn man einen von IsoTek gefrtigten Netzfilter verwendet und zudem noch das passende Netzkabel einsetzt, gleicht man klangliche Defizite, die aus mangelnder Stomreinheit herrühren, aus.

Damit eine optimale Klangqualität garantiert werden kann, sollte das Stromnetz zwei wichtige Voraussetzungen erfüllen. Als erstes zu nenne wäre hier eine saubere, von einer Quelle mit geringstmöglicher Impedanz bereitgestellte 50 Hz-Sinuswelle sowie das Nichtovorhandensein von Hochfrequenzrauschen. Die niedrige Impedanz ermöglicht eine praktisch konstante Spannung. Und es spielt dabei keine Rolle, wie viel Strom andere Geräte in der näheren Umgebung verbrauchen. Realistisch ist eine typische Schwankung von circa 5 Prozent. Die extrem geringe Impedanz des Stromnetzes, die bei 50 Hz deutlich unter 1 Ohm liegt, wird bei der Einstreuung von Funkfrequenzen (>50 Ohm>100 Hz) leider nicht weiter realisiert, und sie wirkt wie eine Antenne, die solche Störungen geradezu anzieht. Daher sind IsoTeks Netzfilterschaltungen so ausgelegt, dass die Impedanz herabegesetzt wird, und bis weit ins Audiofrequenzband aktiv sind.

Natürlich gibt es, wie auch beim HiFi- oder Mehrkanal-Equipment, verschiedene Qualitätsstufen. Der eine betreibt eine HiFi-Anlage für 10.000 EUR, der andere für 100.000 EUR. IsoTek bietet für beide Anwender die passende Lösung. Zwei hochwertige Möglichkeiten, eine bessere Stromqualität zu erzielen, stellen wir in den folgenden Absätzen vor.

IsoTek V5 Aquarius mit EVO 3 Premier Netzkabel in 1,5 Metern Länge

Wir starten mit dem IsoTek V5 Aquarius für 2.799 EUR. Zugegeben, ein nicht unerheblicher Preis, aber wenn man Equipment für 15.000 EUR und mehr in seinem Zuhause untergebracht hat, sollte man sich auch Gedanken über die bestmögliche Stromzufuhr machen.

IsoTek V5 Aquarius

Anzeige



Beim in schwarzer oder silberfarbener Variante IsoTek V5 Aquarius handelt es sich um einen Power Conditioner für hochwertige Audiosysteme. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde er weiter verbessert und verfügt beispielsweise über eine um 35 Prozent vergrößerte Kupferschicht der Leiterbahnen. Durch diese Maßnahme konnte die maximale Stromstärke deutlich erhöht werden. Den Gleichstromwiderstand optimierten die IsoTek-Spezialisten um mindenstens 25 Prozent, und er nähert sich dem Ideal von 0 Ohm. Den Schutz vor Überspannung setzte IsoTek auf 81.000 A hoch.

Rückseite komplett - sechs Steckdosen mit jeweils eigenem Filternetzwerk sind vorhanden

Diese beiden Steckdosen sind für Geräte mit hohem Leistungsbedarf gedacht, wie z.B. Endstufen, Vollverstärker oder aktive Subwoofer

Um den V5 Aquarius in Verbindung mit Gerätschaften, die viel Leistung benötigen, zu betreiben - z.B. Verstärker oder aktiven Subwoofer - finden sich zwei Hochstromausgänge (16 A).

Vier Steckdosen für Zuspieler

Oben der System Link-Anschluss, unten die Mains Power In-Buchse - hier wird das zugehörige Netzkabel eingesteckt

Anzeige



Ergänzt wird das Angebor von vier weiteren Anschlüssen, die sich für Quellgeräte mit geringerem Leistungsbedarf eignen. Jeder der sechs Ausgänge ist mit einem eigenen dedizierten Filternetzwerk ausgestattet. Der V5 Aquarius offeriert, wie weiter oben erwähnt, 81.000 A unverzögerten Kurzschluss-Schutz sowie 40.000 A kontiniuerlich. Ein Zurücksetzen ist dank der Verwendung von thermomagnetischen Sicherungen einfach durchzuführen.

Lohnt sich: Einsatz des IsoTek V5 Aquarius in Verbindung mit dem AVM Evolution AS 3.3 (rund 8.000 EUR) und mit dem Thorens TD 403 DD

Das patentierte KERP (Kirchhoff's Equalizer Resistance Path) System ermöglicht den gleichen Widerstand für eine identische Leistungsabgabe aller Steckdosen. Die Technologie steht für einen reinen, symmetrischen Signalweg durch die Geräte. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn dieses Leitprinzip der IsoTek Schaltungstopologie basiert auf den beiden Kirchhoff'schen Gesetzen - die von 1845 stammen. Physikalischer Hintergrund des ersten Gesetzes ist die Ladungserhaltung, alle an einem Punkt einfließende Ladung muss diesen auch wieder verlassen - Grund dafür ist, dass elektrische Ladungren weder zerstört noch erzeugt werden können. Hintergrund des zweiten Gesetzes ist der Energie-Erhaltungssatz. Dieser besagt, dass, wenn elektrischer Strom weder Energie gewinnt, noch Energie verliert, wenn er durch einen geschlossenen Kreislauf fließt.

Als Innenverkabelung kommt versilberter sauerstofffreier Ohno Strangguss-Kupfer (OCC), mit FEP-Mantel und virtuellem Luft-Dielektrikum, zum Einsatz. Die Belastbarkeit beträgt 3.680 Watt (230 V) beziehungsweise bei 1.840 Watt (115 V). Durch die System Link-Funktion ist der V5 Aquarius unter Einhaltung der sternförmigen Masseverdrahtung erweiterungsfähig: Mittels der System Link-Verbindung lässt sich die Stromversorgung mehrerer Geräte durchschleifen.

Das sehr hochwertige, edle Gehäuse wird aus einem einzigen Alu-Block hergestellt

Anzeige



Standfüße für soliden Halt

Das Gehäuse des IsoTek V5 Aquarius wird aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt. Der Netzfilter und Stromverteiler ist 450 mm breit, 350 mm tief und 110 mm hoch. Er reduziert sowohl Gegentakt- als auch Gleichlaufstörungen. Die Kreuzkontamination der angeschlossenen Geräte wird durch die getrennten Filterstufen für jede Steckdose auf ein absolutes Minimum reduziert.

1,5 Meter messendes mitgeliefertes, erstklassig verarbeitetes Netzkabel, dessen Charakteristik exakt auf den V5 Aquarius abgestimmt ist

Diese Seite kommt in den V5 Aquarius

Extrem langzeitstabiler, solider Netzstecker

Ein sehr hochwertiges EVO3 Premier Anschlusskabel mit 1,5 Metern Länge wird mitgeliefert (alternativ ist dieses Kabel auch in 3 Meter Länge für 349 EUR Einzelpreis zu haben). IsoTek weist darauf hin, dass der V5 Aquarius exakt auf die IsoTek-Netzkabel abgestimmt ist.

Möchte man den klanglichen Benefit beurteilen, so muss man mehrere Dinge festhalten. Zum einen sollte man sich schon Zeit für eine Beurteilung lassen. Zum zweiten ist klar, dass sich der akustische Zugewinn besonders bei hochwertigem Quellmaterial manifestieren kann. Zum dritten folgt die Feststellung, dass man besonders bei komplexer aufgebauten Musikstücken, wie z.B. Klassik oder Jazz, Vorzüge heraushören kann. Insgesamt wirkt der Klang ruhiger, souveräner, die Detaillierung nimmt interessanterweise nicht nur im Hochtonbereich zu, wo wir einen Zuwachs erwartet hätten. Auch Strukturen im Bass- und Mitteltonbereich treten klarer definiert auf. Wer dies alles für Unsinn hält, dem empfehlen wir den Gang zum bevorzugten Fachhändler. Der erlaubt es bestimmt, einen Conditioner wie den V5 Aquarius einmal zuhause auszuprobieren. Wer, wie in unserem Falle, eine Anlage (mit AVM Evolution AS 3.3, Plattenspieler Thorens TD 403 DD und Lautsprechern Wharfedale Elysian 3) inklusive gutem Mittelklasse-Kabeln für rund 17.000 EUR nutzt, kann die von uns beschriebenen Vorzüge beim sorgfältigen Hören auf jeden Fall heraushören. Schließlich stecken hinter der IsoTek-Komponente auch keine esoterischen Halbwahrheiten, sondern es sind technisch und klanglich klar nachvollziehbare Gründe, warum sich die Akustik durch den aufwändig gestalteten Power Conditioner verbessert.

Anzeige

