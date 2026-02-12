SPECIAL: Im Gespräch - Mansour Mamaghani von Audio Reference über Strategie, Fachhandel und die Zukunft von Premium-HiFi

Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir in 2025 den Hamburger High-End-Vertrieb Audio Reference zum wiederholten Male mit der Auszeichnung "Vertrieb des Jahres" gewürdigt. Mit kompromisslosen Premium- und Luxus-Marken, darunter Amina Sound, Dan D'Agostino, dCS, Magnetar, Meridian Audio, Nordost, Perlisten Audio, Wilson Audio und VTL ist man an der Alsterkrugchaussee 435 bestens aufgehoben, wenn es um akustische Perfektion und absolute Langzeitstabilität geht.

Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani ist darüber hinaus auch noch Inhaber und Geschäftsführer der renommierten Subwoofer-Marke Velodyne Acoustics. Seit mehr als 25 Jahren stehen Herr Mamaghani und sein Team für High-End-Audio auf internationalem Spitzenniveau. Zweifellos ist Audio Reference eine der prägendsten Adressen für kompromisslosen Klang. Im Gespräch blickt Mansour Mamaghani auf Meilensteine der Unternehmensgeschichte zurück, erläutert die Philosophie hinter dem exklusiven Portfolio und spricht über die Zukunft von Premium-HiFi und die Chancen der HIGH END 2026 in Wien.

Audio Reference - High-End seit über 25 Jahren

Audio Reference gibt es seit mehr als 25 Jahren. Worin sehen Sie die Gründe für diesen anhaltenden Erfolg?

MM: Der wichtigste Faktor ist unsere unendliche Leidenschaft für Klang und Perfektion. Dazu kommt eine langfristig angelegte, strategische Ausrichtung unserer exklusiven Markenpartnerschaften sowie eine besonders enge und nachhaltige Betreuung des Fachhandels. Diese Kombination trägt uns seit vielen Jahren.

Im Office von Mansour Mamaghani stapeln sich die Auszeichnungen

Nicht nur wir sind von den Produkten und vom Vertrieb aus Hamburg überzeugt

Wenn Sie auf die Geschichte von Audio Reference zurückblicken: Welche Höhepunkte sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

MM: Ganz klar die zahlreichen Auszeichnungen, die wir im Laufe der Jahre erhalten haben – sei es von Herstellern, Partnern oder Fachmagazinen. Besonders stolz macht es uns natürlich immer dann, wenn wir als bester Vertrieb ausgezeichnet werden. Das ist eine enorme Bestätigung für die tägliche Arbeit unseres gesamten Teams.

Was sind die Grundprinzipien von Audio Reference? Und was muss eine Marke mitbringen, um Teil Ihres exklusiven Portfolios zu werden?

MM: Wir arbeiten ausschließlich mit Herstellern zusammen, die eine klare philosophische, qualitative und strategische Ausrichtung verfolgen und eine starke Vision haben. Die Liebe zum Detail ist dabei entscheidend – sie macht am Ende den Unterschied.

Wilson Audio, dCS, Dan D'Agostino, Perlisten, etc. - Audio Reference vertreibt ausschließlich erstklassige Premiummarken

Man muss es selbst erlebt haben: Wilson Audio WAMM Master Chronosonic

Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit den Premiummarken, die Sie vertreten – etwa Dan D’Agostino, Wilson Audio oder Perlisten Audio?

MM: Diese Partnerschaften bedeuten weit mehr als eine klassische Vertriebsvereinbarung. Sie basieren auf gemeinsamen Visionen, ähnlichen Herangehensweisen und klaren Werten. Genau das schätze ich an der Zusammenarbeit mit diesen Marken besonders.

Audio Reference vertreibt erklärungsbedürftige, hochwertige Produkte. Wie wichtig ist für Sie ein starker Fachhandel?

MM: Der Fachhandel ist im High-End-Segment unverzichtbar. Nur dort können anspruchsvolle Kunden Produkte wirklich erleben, verstehen und eine Beratung erhalten, die dem Wert dieser Komponenten gerecht wird. Deshalb setzen wir uns bei Audio Reference ganz bewusst für den Fachhandel ein und unterstützen ihn so umfassend wie möglich.

Die Dan D'Agostino Relentless Serie

Hoher optischer Wiedererkennungswert, brutal starke Performance

Akustisch erstklassig, optisch in jeder Situation ein Hingucker

Was sollte ein Fachhändler mitbringen, um Produkte aus Ihrem Portfolio anbieten zu können?

MM: An erster Stelle steht die Identifikation mit den Marken. Hinzu kommen technisches Know-how, klangliche Affinität und ausgeprägte Beratungskompetenz. Es muss einfach passen – sowohl für den Kunden als auch für uns. Wir möchten sicher sein, dass unsere Marken kompetent und glaubwürdig im Markt vertreten werden.

Herr Mamaghani im großen Vorführraum in Hamburg

Wie beurteilen Sie aktuell die Entwicklung des Fachhandels in Deutschland?

MM: Der Fachhandel befindet sich im Wandel. Gerade im Premium- und High-End-Bereich bleibt seine Rolle jedoch zentral und auch langfristig relevant.

Audio Reference arbeitet seit Jahren eng mit US-amerikanischen Herstellern zusammen. Gibt es durch die aktuelle politische Lage Herausforderungen?

MM: Auf übergeordneter Ebene gibt es durchaus politisch geprägte Spannungen im EU-US-Handel, die allgemein für Unsicherheiten sorgen. Den High-End-Audio-Vertrieb betreffen diese bislang jedoch nicht gezielt.

Relentless-Skizze von Dan D'Agostino im Hauptquartier von Audio Reference in Hamburg

Perlisten hat sich in kurzer Zeit sehr erfolgreich im deutschen Markt etabliert. Möchten Sie die Händlerstruktur weiter ausbauen – insbesondere mit Blick auf die neue A-Serie?

MM: Ja, Perlisten ist in Deutschland in bemerkenswert kurzer Zeit sehr gut angekommen. Die Einführung der A-Serie setzt zusätzliche Impulse und eröffnet den Zugang zu weiteren Kundensegmenten. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.

Wie sehen Sie die Zukunft von extrem hochwertigem HiFi? Was gewinnt an Bedeutung, was verliert?

MM: Der HiFi- und Premium-Audio-Markt wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Treiber sind vor allem technologische Integration, hochwertiges Heimkino und die zunehmende Vernetzung von Systemen.

Bärenstarke Röhrentechnik von VTL

Gibt es Marken im Luxus-HiFi-Segment, die Sie künftig noch gerne in Ihr Portfolio aufnehmen würden?

MM: Wir haben bereits ein sehr starkes, audiophil ausgerichtetes Portfolio aufgebaut. Insofern sind wir aktuell sehr gut aufgestellt.

Stichwort Custom Installation: Wie entwickelt sich die Nachfrage nach nahezu unsichtbaren oder unsichtbaren Einbaulösungen?

MM: Custom-Install-Lösungen werden in hochwertigen Wohn- und Premiumprojekten zunehmend zum Standard. Das eröffnet sowohl dem Fachhandel als auch spezialisierten High-End-Herstellern neue Geschäftsfelder. Wir sind überzeugt, dass dieses Segment in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Sie haben vor einiger Zeit Velodyne Acoustics übernommen. Was waren die Beweggründe?

MM: Die Übernahme ist das Ergebnis einer langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft. Gleichzeitig war es unser Ziel, eine traditionsreiche Marke im High-End-Bass-Segment neu zu beleben und langfristig zu stärken.

Auch das exklusive Sortiment von dCS fehlt im Audio Reference Marken-Portfolio nicht

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation von Velodyne Acoustics?

MM: Serien wie MicroVee-X, Deep Blue, MiniVee-X sowie die neue SPL-X-Serie haben sich als echte Key-Produkte etabliert. Sie verbinden außergewöhnliche Bassqualität mit modernen Steuerungs- und Einstellmöglichkeiten. Darauf sind wir sehr stolz.

Welche Visionen verfolgen Sie mit Velodyne Acoustics für die Zukunft?

MM: Velodyne wird seine Subwoofer-Technologie konsequent weiterentwickeln – mit intelligenter automatischer Raumeinmessung, App-Steuerung, leistungsfähigen DSP-Funktionen und drahtloser Vernetzung, etwa über WiConnect System II. Das ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesamtstrategie.

Kompetenz bezüglich der raumakustischen Optimierung findet sich ebenfalls bei Audio Reference

Zum Abschluss ein Blick nach vorne: 2026 findet die HIGH END erstmals in Wien statt. Wie stehen Sie zum Umzug von München, und wie wird sich Audio Reference dort präsentieren?

MM: Der Umzug nach Wien ist eine Chance für Weiterentwicklung, Internationalisierung und neuen Schwung – bei allem Respekt vor der langen Tradition in München. Es wird sicherlich nicht einfach, das zu übertreffen, was wir zuletzt präsentiert haben. Aber wir sind bereits intensiv in der Planung. Die ersten Entwürfe liegen vor, und ich kann versprechen: Wir werden in Wien eine beeindruckende Ausstellung für Augen und Ohren realisieren.

AREA DVD: Herzlichen Dank an Mansour Mamaghani für das Interview! Wir freuen uns bereits auf ein Wiedersehen spätestens in Wien!

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Bilder: Carsten Rampacher

Datum: 12.02.2026