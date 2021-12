SPECIAL: Hochwertige Geschenke und dabei bis zu 50 % Rabatt – beyerdynamic feiert Jingle Sales

Für alle, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammenhaben, kommt die beyerdynamic Jingle Sales Aktion zum perfekten Zeitpunkt! Angebote zu absolut besten Preisen und mit bis zu 50% Rabatt, auch auf B-Ware im Outlet, gibt es beim Traditionshersteller aus Heilbronn. Individualisierte Manufaktur-Kopfhörer erhält man um 20% reduziert und wer sich für den hochwertigen Amiron wireless copper entscheidet, kann seinen Glühwein schon bald im Gratis-Thermobecher genießen. Beim beyerdynamic T1 (B-Ware) und dem Amiron wireless kann man sich zudem über ein Gratis Tidal Abo freuen. Der Versand ist ab 15 Euro Bestellwert kostenfrei und bei Bestellungen bis zum 19.12. wird pünktlich bis Heiligabend geliefert! Einige der Produkte gibt es exklusiv nur im beyerdynamic Online-Shop. Wir haben die besten Deals in drei Preis-Kategorien - bis 100 Euro, von 100 bis 250 Euro und über 250 Euro - eingeteilt und stellen die Highlights hier einzeln vor:

Soul BYRD

Hohe Qualität im günstigen Preisbereich bietet der beyerdynamic Soul BYRD, der kurz vor Weihnachten für 59 Euro statt 79 Euro erhältlich ist. Der kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer überzeugt zum einen mit exzellentem Tragekomfort und sehr gutem Sitz im Ohr, zum anderen mit einer für den aufgerufenen Preis ausgezeichneten akustischen Performance. Besonders die Räumlichkeit und das Auflösungsvermögen ist hervorzuheben. Praktisch ist auch die Steuerung über die griffgünstig platzierte Dreitasten-Fernbedienung. In dieser sitzt auch das beyerdynamic-typisch hochwertige Mikrofon für die Verwendung der Freisprecheinrichtung. Damit dem schönen In-Ear-Kopfhörer beim Transport nichts zustößt, liefert beyerdynamic ein solides Case mit. Weiterer großer Vorzug des Soul BYRD ist die Nachhaltigkeit des Produktes: Ohrpassstücke und Cerumenschutz können ganz unkompliziert gereinigt oder ersetzt werden. Bei beyerdynamic erhält man Ersatzteile für alle austauschbaren Komponenten im Onlineshop.

DT 240 PRO

Trotz des günstigen Kaufpreises sucht man Schwächen beim DT 240 PRO vergeblich. Der optisch schlichte Kopfhörer ist sehr solide verarbeitet, bequem zu tragen und akustisch absolut stark. Ganz gleich, welche Art von Musik, und auch der Hör-Pegel spielt fast keine Rolle: der DT 240 PRO weiß mit Präzision und Authentizität zu überzeugen. Auch die exzellente Abschirmung von Außengeräuschen ist eine positive Eigenschaft des kompakten Studio-Kopfhörers.

Beat BYRD

Für nur 24,90 Euro bietet der beyerdynamic Beat BYRD einen überraschend kräftigen und gefälligen Sound sowie ausgezeichneten Tragekomfort und eine erstaunliche Pegelfestigkeit. Der mobile Kopfhörer im auffälligen Design zeichnet sich aber auch besonders durch sein sehr flaches Gehäuse aus. So ragt der Kopfhörer nicht aus dem Ohr heraus und man kann den Kopf anlehnen oder gar seitlich darauf liegen, ohne dass die In-Ears für unangenehmen Druck am Ohr sorgen. Drei Ohrpassstücke in S, M und L aus weichem Silikon liegen bei und sorgen für eine bestmögliche Abschirmung von Außengeräuschen.

LAGOON ANC Explorer

Der LAGOON ANC ist ein wahres Universaltalent und zeichnet sich durch Flexibilität und Usability ebenso aus wie durch seine ausgezeichnete Klangperformance. Der Bluetooth-Kopfhörer bringt ein außerordentlich effektives aktives Noise-Cancelling mit und unterstützt die MOSAYC-Klangpersonalisierung per MIY App, um selbst das letzte Quäntchen an Performance herauszukitzeln und die Klangwiedergabe perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Trotz aktiver Geräuschunterdrückung hält der Kopfhörer bis zu 24 Stunden durch - ohne kann man das Ladegerät selbst übers Wochenende getrost daheimlassen: 45 Stunden spielt der LAGOON ANC so am Stück. Als sehr praktisch hat sich das Light Guide System erwiesen. Lichtleiter im Inneren der Gehäuseschalen dienen als innovatives User-Interface. Der LAGOON ANC Explorer ist bei beyerdynamic für 149 Euro statt 299 Euro erhältlich. Wer das Universaltalent am Heiligabend unter dem Baum liegen haben möchte, muss schnell sein: der LAGOON ANC Traveller ist bereits ausverkauft.

MMX 300

Gamer, die sich zum Weihnachtsfest das Optimum für jede Gaming-Session gönnen möchten, müssen nicht lange weitersuchen. Der beyerdynamic MMX 300 vereint die jahrzehntelange Erfahrung in der Kopfhörer-Akustik und im Mikrofon-Bau in einem Gaming-Headset der Extraklasse. Der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer begeistert insbesondere mit maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell an den Kopfhörer-Träger zu übermitteln. Ebenso wichtig bei rasanter Gaming-Action ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons. Stets zuverlässig und klar verständlich kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur und Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit. Der Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions - Heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen. Der MMX 300 ist für nur 222 Euro statt 299 Euro erhältlich!

FOX

Das beyerdynamic FOX ist ein hochwertiges USB-Mikrofon mit tadellosen Aufnahme-Eigenschaften. Mit seiner Großmembran-Kondensatorkapsel gelingen Stream- und Podcast-, ja sogar Musik-Aufnahmen in hoher Qualität. Darüber hinaus ist es flink installiert, sehr gut verarbeitet und bringt praktische Zusatzfunktionen, wie z.B. die manuelle Justierung der Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache, mit. Das Mikrofon kann auf dem mitgelieferten Standfuß mit rutschfester Gummierung oder an einem beliebigen Stativ montiert werden, auch ein Pop-Schutz ist im Lieferumfang enthalten.

T1 (B-Ware)

Für echtes High-End unterm Weihnachtsbaum hält beyerdynamic den handgefertigten Over-Ear-Kopfhörer T1 bereit. Schräg angeordnete Tesla-Treiber offerieren ein sehr räumliches, gleichzeitig aber hochpräzises und harmonisches Klangbild. Mit hoher Natürlichkeit und Wärme sowie einem satten Fundament realisiert der HiRes-Audio-zertifizierte Kopfhörer eine Atmosphäre "wie auf einem Live-Konzert". Nicht nur akustisch spielt er in der obersten Liga, auch die Verarbeitung ist exzellent. Der Gehäusedeckel ist aus lackiertem Edelstahl und mit einem schicken Lochmuster versehen, dass durch die offene Bauweise des Kopfhörers bedingt ist. Die Gabelgelenke sind aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium hergestellt und garantieren neben einer schicken Optik auch eine hohe Robustheit. Die Ohrpolster, die zum Teil aus Memory Foam bestehen, garantieren maximalen Tragekomfort. Das Deckmaterial besteht aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours, das Kopfband ist aus Alcantara gefertigt. Der beyerdynamic T1 (B-Ware) kommt inklusive Gratis Tidal Abo vor dem Fest für 749 Euro statt 999 Euro nach Hause!

Amiron wireless

Der Amiron wireless ist ebenfalls ein enorm hochwertiger Kopfhörer aus dem Hause beyerdynamic, wählt allerdings gegenüber dem T1 für die Audiosignalübertragung die drahtlose Variante. Der Bluetooth-Kopfhörer wird auch in Heilbronn von Hand gefertigt und geht bezüglich Klangperformance, Material- und Verarbeitungsqualität keinerlei Kompromisse ein. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Bei der drahtlosen Audiosignalübertragung via Bluetooth werden sowohl aptX HD als auch aptX Low Latency sowie AAC unterstützt. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit bietet das Headphone ohne Kabel, dennoch kann man den Wireless-Kopfhörer auch jederzeit problemlos kabelgebunden verwenden. Auch beim Erwerb des Amiron wireless gibt es ein Tidal Abo gratis dazu!

Amiron wireless copper

Den luxuriösen, geschlossenen Kopfhörer gibt es auch noch als Amiron wireless copper in einer besonders edlen Variante mit kupferfarbenen Elementen und ganz besonderem Chic. Der Zierring aus massivem Kupfer, der sich zwischen Hörerschale und Gehäusedeckel nahtlos einfügt, wirkt besonders nobel. Auch am Kopfband sitzt ein optischer Akzent und komplettiert zusammen mit der Seriennummer in Kupferoptik am Abschlussstück den Gesamtauftritt. Zeitlos elegant wirkt der Over-Ear-Kopfhörer, der Kupferring sitzt im Übrigen auf der gleichen Achse wie die innenliegende Kupferdraht-Schwingspule des Treibers und macht damit sozusagen die inneren Qualitäten des Amiron wireless copper nach außen hin sichtbar. Zur schicken Optik gesellt sich hoher Tragekomfort mit bequemen Ohrpolstern sowie dem Kopfband aus Alcantara.

Wer sich für den Amiron wireless copper entscheidet, erhält einen Kupfer-Thermobecher (im beyerdynamic Online-Shop auch einzeln erhältlich) beim Kauf gratis dazu!

Special: Philipp Kind

Bilder: beyerdynamic/areadvd

Datum: 13.12.2021

