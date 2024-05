SPECIAL: Hisense C1 - Bildstarker Laser-Projektor mit 4K-Auflösung im Kompaktformat in Kürze bei uns im Test

"Klein, kompakt und bildgewaltig" - so beschreibt Hisense den C1 Miniprojektor, der mit einer bemerkenswerten Ausstattung aufwarten kann. Neben 4K-Auflösung, leistungsfähiger TriChroma-Laserlichtquelle, Dolby Vision-Support und einer vollwertigen Smart-Plattform zeichnen den C1 insbesondere seine kompakten Abmessungen aus. Dank seiner Dimensionen und dem vergleichsweise geringen Gewicht lässt sich die Komponente, so der Hersteller, auch recht schnell und unproblematisch mitnehmen, einpacken und überall dort verwenden, wo große Bilder in hoher Qualität gefragt sind. Am neuen Einsatzort passt sich der Hisense Miniprojektor dabei automatisch an die Gegebenheiten der Umgebung an und soll so in jeder Situation eine exzellente visuelle Qualität und hohen Bedienkomfort bieten.

4K DLP-Projektor mit TriChroma-Laserlichtquelle

Trotz seiner Kompaktheit wirft der Hisense C1 große Bilder mit einer Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll. Für hohe Performance bzgl. der Helligkeit und des Kontrasts arbeitet die TriChroma-Laserlichtquelle im Gerät. Drei Laser in den Grundfarben Rot, Grün und Blau verbaut Hisense hier erstmals in einem Miniprojektor. So schafft der C1 eine Abdeckung von 107% des umfassenden BT.2020 Farbraums und realisiert ein Kontrastverhältnis von 1.600:1 sowie eine Helligkeit von 1.600 ANSI-Lumen. Die Chroma-Aberration beträgt dabei nahezu 0 und auch bei der Lebensdauer ist man, dank Laserlichtquelle, mit 25.000+ Stunden exzellent aufgestellt.

Beeindruckende Werte, die, sollten sie sich in der Praxis beweisen, durchaus für eine hohe visuelle Qualität sorgen dürften. Das darf der Hisense C1 auch bald beweisen, denn wir erwarten den Mini-Laserprojektor in Kürze in der Redaktion für einen ausführlichen Testbericht.

Ansicht von vorne

Helle, scharfe, flüssige Bilder

Der 4K Smart Triple Laser Miniprojektor verspricht nicht nur kräftige, gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, auch in hellen Räumen und Umgebungen, sondern darüber hinaus hohe Schärfe und ein flüssiges, stabiles Bild. Mit "MEMC" ist auch eine Bewegungsoptimierung integriert, um auch bei actionreichen Sportinhalten oder sonstigen schnellen Szenen alle Einzelheiten fein herausarbeiten zu können.

Der Hisense C1 unterstützt zudem, ebenfalls eine Premiere bei Miniprojektoren, Dolby Vision, HDR10 und HLG und kann sowohl mit statischen als auch dynamischen HDR-Formaten problemlos umgehen.

Kleines Gehäuse, große Bilder, unkomplizierte Bedienung

Der Hisense C1 weist mit Abmessungen von lediglich 24,5 x 21,6 x 17,9 cm ein wirklich kleines Gehäuse auf und kann, auch dank des Gewichts von rund 4,6kg, tatsächlich als transportable Komponente gelten. Die maximal große Bildprojektion von 300 Zoll sei zwar möglich, Hisense empfiehlt allerdings als optimale Größe Bilddiagonalen zwischen 65 und 120 Zoll, was einer Bildbreite von maximal rund 3 Metern gleichkommt.

Auf eine einfache Inbetriebnahme und intuitive Bedienung legt man ebenfalls großen Wert. Mit "Automagic" ist ein Autofokus mit automatischer Trapezkorrektur und Bildschirmausrichtung an Bord. Ausgestattet mit einem hochpräzisen Dual-CMOS-Modul, einem ToF-Laser-Radar und einem hochempfindlichen ALS-Lichtsensor, der von der Neuro-Network-NPU betrieben und kalibriert wird, justiert sich der Hisense C1 innerhalb von wenigen Sekunden automatisch. Ein umständliches manuelles Eingreifen oder das Handling komplizierter Einstellungen, wie es bei Projektoren oftmals noch vorkommt, entfällt dadurch völlig.

Frontansicht von schräg oben

Geringer Blaulichtanteil

Hisense verspricht beim C1 ein augenschonendes Heimkino-Vergnügen auch bei längeren Entertainment-Sessions. Der Projektor erreicht dies durch eine extrem geringe Blaulichteinwirkung, was wiederum lediglich eine geringfügige Belastung für die Augen der Zuschauer zur Folge hat. Auch eine Schutzfunktion ist Teil der Ausstattung: Der Projektor erkennt automatisch, sobald sich etwas in der Nähe der Vorderseite des Projektors bewegt und reduziert das Laserlicht drastisch, um die Augen der Nutzer zu schützen. Grundsätzlich ist die reflektierende Bildgebung ein angenehmeres Sehen, da man nicht direkt auf einen hintergrundbeleuchteten Bildschirm blickt.

JBL Soundsystem mit Dolby Atmos und Game Modus

Hisense packt in den C1 auch ein klangstarkes HiFi-Audiosystem von JBL mit Unterstützung für Dolby Atmos und einer Ausgangsleistung von 20 Watt. Hier stehen 1L Gehäusevolumen zur Verfügung und zusammen mit Neodym-Magnetlautsprechern soll ein für die Größe durchaus beachtliches Klangergebnis realisiert werden.

Der Miniprojektor bringt auch einen Game Modus mit und schaltet mittels ALLM (Auto Low Latency Mode) in Verbindung mit einer angeschlossenen Spielekonsole automatisch in diesen Modus für geringe Latenz und ein verzögerungs- und ruckelfreies Spieleerlebnis.

Ansicht des Hisense C1 von oben

Smarte Features und einfaches Handling

Für die intuitive Bedienung ist das VIDAA-Betriebssystem U6 integriert. Über die personalisierbare Benutzeroberfläche kann man seine Lieblingsapps individuell anordnen und schnell darauf zugreifen. Auch auf Streamingdienste, wie z.B. Netflix, Disney+, Prime Video sowie YouTube und andere Apps kann man mittels One Touch Access-Funktion direkt zugreifen. Die notwendige Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem kann man den Projektor mittels Alexa oder VIDAA Voice per Sprachbefehl steuern. Auch AirPlay ist integriert und selbst Apple HomeKit wird unterstützt.

An Anschlüssen stehen zwei HDMI-Schnittstellen (1x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1), zwei USB-Ports 3.0, ein optischer SPDIF-Anschluss und ein Ethernet-Slot zur Verfügung. Ins Netzwerk kann der C1 auch per WLAN integriert werden, Bluetooth ist an Bord und ein Kopfhörerausgang steht ebenfalls zur Verfügung. Der integrierte Mediaplayer unterstützt alle gängigen Formate, sowohl was Fotos sowie Audio- und Videodateien betrifft.

Hisense C1 4K Miniprojektor mit Laserlichtquelle und Dolby Vision

Preis und Verfügbarkeit

Der Hisense C1 4K Smart Miniprojektor ist zur UVP von 2.999 Euro im Handel verfügbar. Im Mai werden wir noch einen ausführlichen Testbericht dazu veröffentlichen.

Weitere Informationen unter: https://hisense.de/tvs/alle-tvs/c1/

Special: Philipp Kind

Fotos: Hisense

Datum: 13.05.2024

Tags: Hisense