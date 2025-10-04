SPECIAL: Hifi-Tage 2025 bei Hifi-Schluderbacher vom 10.–12. Oktober 2025 in Willich

Der renommierte und weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bekannte Händler HiFi-Schluderbacher in der Schmelzerstraße 26, 47877 Willich, veranstaltet vom 10. bis zum 12. Oktober zum mittlerweile dritten Mal seine als „HiFi-Tagen“ bekannte Hausmesse. Gleich drei Tage lang kann man eine perfekte Kombination aus Musik, Technik und Genuss mit über 20 bekannten Marken erleben – und selbstverständlich ist der Eintritt frei und es ist keine Anmeldung erforderlich.

In Willich kommen HiFi- und UE-Fans voll auf ihre Kosten

Das Motto: „Drei Tage High-End-Klang und Technik“. Dazu verwandelt das HiFi-Schluderbacher-Team die Räumlichkeiten in Willich in ein wahres Eldorado für Musikliebhaber sowie Technikfans. Auf zwei Etagen und in über zwölf Vorführräumen zeigen mehr als 20 branchenführende Hersteller ihre aktuellen Produkte und zahlreiche Innovationen. Ganz gleich, was man sucht und ob man eigentlich dachte, gar nichts Neues zu brauchen: In Willich geht man nur schwer mit leeren Händen nach Hause.

Extrem große Auswahl an passiven Lautsprecher zum Probe hören sind direkt vor Ort

Aktive Lautsprecher-Lösungen vieler namhafter Hersteller

Auch Kopfhörer spielen eine wichtige Rolle

Die richtige Soundbar findet man ebenfalls bei HiFi-Schluderbacher

Über den ganzen Zeitraum, während dem die HiFi-Tage 2025 stattfinden, gibt es Hörsessions, bei denen man neue Lautsprecher, Verstärker oder auch Kopfhörer kennenlernen kann. Ganz gleich, ob High End Stereoanlage, purer Vinylgenuss oder hochmoderne Streaming-Lösungen: Alles ist vor Ort in Willich. Natürlich stehen während der Hausmesse Vertreter der einzelnen Marke mit Rat & Tat bereit.

Wichtiges Thema auf den HiFi-Tagen 2025: Vinyl, hier gibt es Lösungen in jeder Preisklasse

Wer noch keinen Plattenspieler hat, findet hier bestimmt den richtigen "Partner"

Exklusive Laufwerke für den Audio-Gourmet

"Futter" für den Plattenspieler

Röhrenverstärker, Transistorverstärker, All-In-One-Device: HiFi-Schluderbacher hat schlichtweg alles

Das Programm bei HiFi-Schluderbacher bietet für jeden etwas. So gibt es beispielsweise einen DJ-Workshop: Profis geben Tipps und verraten Tricks, und man kann „live und in Farbe“ erleben, wie Disco-taugliche Beats entstehen. Auch für SimRacing-Fans lohnt sich der Weg nach Willich, denn im dortigen SimRacing-Bereich kann man zeigen, wie gut man auf anspruchsvollst-virtuelle Art und Weise Fahrzeuge vollumfänglich beherrschen und richtig schnell bewegen kann.

Canton und HiFi-Schluderbacher: Seit den Gründungstagen unter Helmut Schluderbacher eine starke Verbindung

Im Fokus an den HiFi-Tagen bei HiFi-Schluderbacher stehen natürlich auch die klangstarken Produkte der Lautsprecher und Elektronik-Experten von Canton aus dem Taunus. Schluderbacher ist einer der größten und erfolgreichsten Canton-Händler Deutschlands, in das gesamte Sortiment steht in den verschiedenen Hörstudios für ausgiebige Hörsessions bereit. Besonders interessant natürlich ist das eigene Canton Reference-Studio.

Die ganzen Stand- und Regallautsprecher der Canton Reference-Serie sind vorführbereit

Erstklassiges Hören in entspannter Atmosphäre

Das formschöne Design der aktuellen Canton Reference-Lautsprecher kommt im eleganten Ambiente bestens heraus

Mit etwas Glück kann man seinen neuen Canton Traumlautsprecher gleich mitnehmen

Im Reference-Studio kann sich der HiFi-Liebhaber sämtliche Standlautsprecher der ikonischen Canton Reference-Serie live anschauen und anhören: Die Canton Reference Alpha 2, die Canton Reference 1, die Canton Reference 2, die Canton Reference 3, die Canton Reference 5, die Canton Reference 5 GS und die Canton Reference 7. Hinzu kommt noch der kompakte, aber sehr leistungsstarke Regallautsprecher Canton Reference 9. Hier können wir eine Visite ganz besonders empfehlen, denn die Top-Serie der Hessen steckt voller High-Tech und Innovationen, sodass Hören auf höchstem Level in Verbindung mit jeder Hörraumgröße möglich ist. Neu entwickelte Membrantechnologien mit innovativen Materialien und Beschichtungsverfahren, hochsolide, formschöne Gehäuse und eine handwerklich meisterhafte Verarbeitung verdeutlichen, dass Canton nicht umsonst extrem hoch in der Gunst wahrer HiFi-Fans liegt. Gerade erst kürzlich präsentierte Canton Reference Alpha 2 lädt zudem hanz besonders dazu ein, auf audiophilem Level jeder Art von Musik zu lauschen. Der imposante Lautsprecher mit State Of The Art-Membrantechnologie wird bestimmt einer der großen Publikumsmagneten in Willich sein.

Hören & Staunen macht natürlich alle hungrig, daher steht übers komplette Wochenende ein Foodtruck bereit – frisch zubereitete Burger & Pommes füllen den Magen nach den vielen Erlebnissen auf der Hausmesse.

Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist das Passende dabei

Begeben wir uns nochmals kurz zu den Eckdaten - die folgenden Marken sind bei den HiFi-Tagen 2025 unter anderem dabei:

AlphaTheta · Audiolab · Audeze · Bluesound · Canor · Canton · Clearaudio · Creek · DALI · ELAC · Epos · Focal · IsoTek · Lehmann Audio · MBL · NAD · Naim · Ortofon · QED · Technics · Wharfedale · WiiM · Yamaha

Die Öffnungszeiten an den HiFi-Tagen 2025 in der Übersicht:

Freitag, 10. Oktober 2025: 10 – 18 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Sonntag, 12. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Unser Fazit

Hereinspatziert zur großen Hausmesse!

Viele Produkte sind sofort ab Lager verfügbar

HiFi-Schluderbacher ist seit 1981 eine feste Größe im deutschen HiFi- und Audio-Handel. Nicht weniger als 12 Hörstudios stehen zur Auswahl, und mehr als 140.000 zufriedene Kunden sprechen für sich. Es finden sich über 2.400 Artikel von mehr als 100 Marken, 1.000 Artikel sind zudem direkt lagernd. Ein Besuch in Willich lohnt sich daher definitiv an jedem Tag im Jahr und ganz besonders an den HiFi-Tagen. Wir legen jedem Besucher natürlich auch ein Probehören im Canton Reference-Studio mit Audio-High-Tech vom legendären Hersteller ans Herz. Wir werden einen großen Teil der Hausmesse ebenfalls vor Ort sein und entsprechend berichten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: HiFi-Schluderbacher

Datum: 04.Oktober 2025