SPECIAL: HIFI im Hinterhof - Streaming-Verstärker HiFi-ROSE RS520 an 3-Wege-Boxen Sonus Faber Sonetto V G2

HiFi im Hinterhof in Berlin hat seit kurzer Zeit die edlen, voll ausgestatteten Komponenten von HiFi-ROSE ins Programm aufgenommen – Grund genug für uns, direkt in Berlin vorbeizuschauen und den uns bestens bekannten HiFi-ROSE RS520 Netzwerk-Vollverstärker im neuen Umfeld zu begutachten. Wir hatten den RS520 bereits vor einiger Zeit im großen Praxistest. „Spielpartner“ für das noble Gerät sind bei HiFi im Hinterhof die ebenfalls noch taufrischen Sonus Faber Sonetto V G2. Wir waren sehr gespannt, wie sich der RS520 an den sehr elegant auftretenden italienischen Lautsprechern schlägt.

HiFi-ROSE RS520

RS520 mit einem der zahlreichen VU-Meter-Themen auf dem riesigen Display (12,6 Zoll)

Device von oben aus betrachtet

Der HiFi-ROSE RS520 kommt auf 3.699 EUR und besitzt äußerst kraftvolle Class AB-Verstärkereinheiten, die pro Kanal 250 lebendige Watt freisetzen. Das kompakte Gerät ist in einem extrem hochwertigen Aluminiumgehäuse „zuhause“, das hohen Anforderungen souverän standhält.

Rückseite

Die Anschlussbestückung umfasst unter anderem WiFi- und Bluetooth-Module, die mit einer Hochleistungsantenne gekoppelt sind. HDMI-eARC sorgt für eine einfache Verbindung zum Smart-TV. Auch ein HDMI-Ausgang steht noch bereit.

Wie bei allen HiFi-ROSE-Komponenten üblich, läuft er unter dem hauseigenen ROSE OS-Betriebssystem.

Flexibles Streaming, hier von TIDAL

Mit dem RS520 gestaltet sich das Streaming sehr flexibel. Er ist unter anderem kompatibel zu Spotify Connect, Qobuz, TIDAL und Apple Music sowie zu MQA-Dateien. HiRes-Audio kann mit bis zu 768 kHz/32-Bit dargestellt werden. Damit eine äußerst hochwertige Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal vorgenommen werden kann, bietet der RS520 ESS-DACs vom Typ Sabre ES9038PRO.

VU-Meter in noblem Lila

Fernbedienung

Für überlegende Rechenleistung verantwortlich ist eine Hexa-Core-Unit (Dual-Core A72 mit bis zu 1,8 GHz & Quad Core Cortex A53 mit bis zu 1,4 GHz). Typisch für HiFi-ROSE ist der exzellente Touchscreen, 12,6 Zoll groß, mit einer Auflösung von 1.920 x 515 Pixel. Mitgeliefert für die Bedienung der Grundfunktionen wird eine edle Aluminiumfernbedienung. Natürlich lässt sich der RS520 auch über die ROSE-App handhaben.

Verwendung der App als Fernbedienung

Hier kann man zum Beispiel komfortabel auf die schon aufgeführten Streaming-Services zurückgreifen oder aber auch das Smartphone/Tablet als Fernbedienung nutzen.

DSP-Modi in der App

Zahlreiche DSP-Modi sind ebenfalls über die ROSE-App abrufbar. Das XXL-Display kann man mit ganz verschiedenen Themen füllen. Entweder VU-Meter in sehr vielen unterschiedlichen Farben sowie grafischen Ausführungen, oder natürlich Albumcover, die in dieser Größe und Qualität sehr beeindruckend wirken. Auch kann man das Display mit einer Steampunk-artigen grafischen Oberfläche bestücken, die sich im Design an die HiFi-ROSE Vollverstärker RA180 und RA280 hält.

Sonus Faber Sonetto V G2

Sonus Faber Sonetto V G2 ohne Abdeckung

Und mit Abdeckungen, pro Chassis einzeln

Zu den Sonus Faber Sonetto V G2. Sie kosten als Paar 6.299 EUR und sind in Schwarz, Walnuss (wie unsere bildschönen Testkandidaten) und Wenige (dunklerer Holzton) erhältlich. Der Sonetto V G2 ist der mittlere der drei Standlautsprecher aus der Sonetto G2-Serie. Er baut auf einer sehr soliden, schick integrierten Base (Betonsockel) auf, sodass der Lautsprecher fest steht.

Hochtöner

Mitteltöner

Basstreiber

Die extrem hochwertige Holzoberfläche ist bis ins Detail ausgezeichnet verarbeitet. Hochtöner und Mitteltöner sind in einem eleganten Lederrahmen integriert. Spezielles technisches Merkmal der Sonetto G2-Baureihe ist das Kork-Innenkammerdesign. Dies führt laut dem Hersteller zu einer Optimierung der Auflösung mittlerer sowie hoher Frequenzen.

Mit 250 Watt/Kanal ist der HiFi-ROSE RS520 ein kompetenter Spielpartner

Der Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher eignet sich für Verstärker mit einer Kanalleistung von 50 bis 300 Watt. Da liegt der RS520 mit seinen kraftvollen 250 Watt pro Kanal genau im Fokus. Der Sonetto V G2 Standlautsprecher gibt Frequenzen zwischen 35 Hz und 40 kHz wieder. Als Empfindlichkeit gibt der Hersteller 89 dB (2,83V/1m) an.. Der 4 Ohm-Lautsprecher ist pro Stück recht üppige 33,4 kg schwer. Er ist 1.088 mm hoch, 308 mm breit und 415 mm tief.

Als Chassis kommt im Hochtonbereich ein 1,1 Zoll messender DAD-Treiber zum Einsatz, der sehr gut für den erweiterten Dynamikumfang von Hi-Res-Audio-Material geeignet ist. Ein 6,5 Zoll Camelia-Mitteltontreiber und zwei 6,5 Zoll messende Basschassis ergänzen die Bestückung.

Klang

Setup

Wir haben folgende Titel mit der Kombination gehört:

Diana Krall, The Look Of Love

Eva Cassidy, Ain’t No Sunshine

John Williams, Imperial March (Wiener Philharmoniker)

Jungle Cruse, Nothing Else Matters (lange Version)

Boris Blank, Resonance

Till Brönner/Yello, Till Tomorrow

Paul Kalkbrenner, No Goodbye

XXL-Touchscreen, der auch bei der Album-Cover-Anzeige brilliert

Bei allen Titeln fällt sofort auf, wie rund, stimmig und kultiviert die von uns verwendete Kombination aus dem RS520 und den Sonetto V G2 funktioniert. Sehr stimmorientierte Titel wie „Ain’t No Sunshine“ oder „The Look Of Love“ wirken sehr authentisch aufgrund der präzise dargestellten vokalen Konturen, zudem lösen sich die Stimmen ausgezeichnet von den Sonetto V G2. Die Transparenz im Hochtonbereich ist bei allen Stücken exzellent, ganz besonders auch bei der Junge Cruise-Version von „Nothign Else Matters“. Hier bewundern wir zudem, wie nachdrücklich die teils sehr deutlichen Dynamiksprünge dargestellt werden. Unglaublich hier auch der Antritt des RS520. Die Sonetto V G2 sind aber stets in der Lage, die angelieferten Signale in ein feines Klangbild, das aber durchaus auch entschlossen und fundiert agieren kann, umzusetzen. Die harten Bässe bei „No Goodbye“ trifft unser „Team“ auf den Punkt und es fehlt auch nicht an Durchsetzungskraft. Immer vorzüglich ist die gebotene Räumlichkeit, was besonders bei „Resonance“ zu einem intensiven, fesselnden Höreindruck führt, und auch beim legendären „Imperial March“ ist diese Mischung aus dichter räumlicher Darstellung, enormer Dynamik und gleichzeitig hoher Klangkultur richtig gut gelungen. Wie sauber einzelne Instrumente präsentiert werden, hören wir bestens bei „Till Tomorrow“, wo Till Brönners Trompete sehr viel Charisma entwickelt, der satte Bass kommt parallel trotzdem mit dem nötigen Nachdruck heraus.l

Fazit

Sonus Faber Sonetto G2

HiFi-ROSE RS520

Die edlen Sonus Faber Sonetto V G2 passen exzellent zum eleganten HiFi-ROSE All-In-One-Streaming-Verstärker RS520. Das gilt für die exklusive Optik ebenso wie für die hervorragende klangliche Performance. Die Sonus Faber Standlautsprecher mit ihrer geschliffenen, homogenen und kultivierten, zugleich aber frisch-dynamischen Wiedergabe bringen die sehr kraftvoll und exakt arbeitenden Class AB-Endstufen des RS520 bestens zur Geltung. Der RS520 mit seiner hochwertigen Baugruppen-Qualität und der handwerklich meisterlichen Verarbeitung stellt zu den in Italien hergestellten, wunderschönen Sonetto V G2 eine hervorragende Wahl dar, die den ambitionierten HiFi-Liebhaber sehr glücklich machen dürfte.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 25. März 2025