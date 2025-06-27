SPECIAL: HiFi im Hinterhof - Exklusive Angebote mit bis zu 64% Rabatt auf HiFi-Systeme

Von Sommerloch keine Spur! Bei HiFi im Hinterhof gibt es aktuell auf hochwertige HiFi-Komponenten exklusive Rabatte. Darunter Stereo-Vollverstärker von Hegel und Mark Levinson, aber auch das aktuelle Bluesound Streaming-Flaggschiff Node Icon und eine kompakte, aber leistungsfähige All-in-One-Streaming-Lösung von JBL. Wir stellen die attraktiven Angebote in der Übersicht vor:

Hegel H120

Der Streaming-Vollverstärker H120 von Hegel

Auch in Weiß verfügbar

Für 1.999 Euro statt 2.495 Euro gibt es bei HiFi im Hinterhof aktuell den H120 von Hegel. Sowohl die schwarze als auch die weiße Variante ist noch verfügbar.

Der Streaming-Vollverstärker ist uns bestens bekannt und konnte im damaligen Testbericht klar überzeugen. Mit 2 x 75 Watt an 8 Ohm bringt er, seiner flachen Formensprache zum Trotz, satte Reserven auch für ausgewachsene Standlautsprecher mit. Darüber hinaus überzeugt er mit Anschlussvielfalt und Streaming-Flexibilität.

Rückseite

Zu den Digitaleingängen (1x koaxial, 3x optisch, 1x USB-B) gesellen sich sowohl zwei Stereo Cinch-Paare als auch 1 Paar symmetrischer XLR-Eingänge. Auch ein Line-Out (Cinch) und hochwertige Lautsprecher-Schraubterminals, vergoldet und gekapselt, sind an Bord. Über den USB-Anschluss vom Typ B kann man direkt einen PC oder Mac anschließen und die hochwertige Signalverarbeitung des H120 nutzen.

Mit der SoundEngine 2 hat der H120 eine akustisch hochleistungsfähige Plattform integriert, mit einem Dämpfungsfaktor von mehr als 2000 und extrem niedrigen Verzerrungspegeln.

Innenleben des Hegel H120

Beim Streaming bietet der H120 UPnP-Funktionalität, gibt also Dateien von der Musikbibliothek im heimischen Netzwerk wieder, die sich auf NAS-Systemen, Netzwerk-Festplatten oder Rechnern befinden. Außerdem kann man via AirPlay 2 zuspielen und Spotify Connect wird unterstützt. Auch für Control4- und IP-Control ist der H120 vorbereitet. Ein Firmware-Update brachte zusätzlichen Komfort für die Verbindung mit dem Fernseher. Die TV-Fernbedienungsfunktion erlaubt die Steuerung der Verstärkerlautstärke mit der Remote des TVs. Das funktioniert mit den meisten neueren Fernbedienungen von Samsung, Sony, LG und Philips sowie den meisten Smart TV-Fernbedienungen - auch der Apple TV Siri-Remote.

Akustisch gefiel uns der Hegel Verstärker mit einer kraftvollen, dennoch klar strukturierten Gesamtwiedergabe mit einem besonders luftigen, feindetaillierten Hochtonbereich. Eine massive Fernbedienung im Metallgehäuse gehört zum Lieferumfang dazu.

Mark Levinson No. 5802

High-End Vollverstärker der 5000er-Serie

Weiter geht es mit der exklusiven 5000er Serie von Mark Levinson. Hier ist der Stereo-Vollverstärker No. 5802 aktuell besonders stark rabattiert. Von 9.649 Euro UVP auf erstaunliche 3.499 Euro, was einer Preisreduktion um 64% entspricht.

Der komplett digitale Vollverstärker bringt sechs digitale Audioeingänge mit: Ein AES-, zwei koaxiale und zwei optische S/PDIF- Eingänge sowie ein asynchroner USB-Port für die Wiedergabe von HighRes PCM- (bis zu 192 kHz/32 Bit) und DSD- (bis zu DSD 5.6) Dateien. Auch Bluetooth mit aptX HD ist integriert. Für die digitale Signalverarbeitung und D/A-Wandlung setzt man hier auf einen ESS Sabre 32-Bit DAC.

Der Verstärker bringt diskrete, direkt gekoppelte Class AB-Endstufen mit, die ihre Leistung von einem überdimensionierten Ringkerntrafo (500+. VA) mit getrennten Sekundärwicklungen für den linken und rechten Kanal beziehen. Der Spannungsverstärker verwendet eine vom schon fast legendären Verstärker No. 534 stammende Topologie, die zwei Hochgeschwindigkeitstreibertransistoren umfasst, welche in Klasse A und sechs Ausgangstransistoren mit 260 V und 15 A arbeiten. Zwei Thermal-Trak-Systeme in aufwendiger Konfiguration sorgen für einen stabilen, von Last und Wärme unabhängigen Ausgangspegel. Jeder Kanal ist mit vier direkt in die Leiterplatte der Ausgangsstufe integrierte 10.000- Mikrofarad-Kondensatoren ausgestattet, die ausreichend Leistung für 125 W pro Kanal auf 8 Ohm oder 250 W pro Kanal auf 4 Ohm entfalten und einen stabilen Betrieb bis hinunter auf 2 Ohm sicherstellen.

Der Mark Levinson No. 5802 im Einsatz in der Redaktion

Für die elegante optische Erscheinung zeichnen hochwertige, langlebige Materialien verantwortlich. Die ganze Komponenten ist ausgezeichnet verarbeitet und setzt auf eine Formensprache mit hohem Wiedererkennungswert. Die massive Aluminium-Frontplatte ist 2,54cm dick, perlgestrahlt und schwarz eloxiert - mittig gehen die Vollaluplatten nahtlos in ein Display über. Die Liebe zum Detail drückt sich außerdem in den geprägten Lüftungsschlitzen an der Oberseite, dem Logo im Siebdruckverfahren, der Beschriftung hinter dem Glaspanel und den gedrehten Aluminiumknöpfen aus.

Der No. 5802 Stereo-Vollverstärker kommt aufgrund seiner enormen Kraftreserven und dem homogenen, dynamischen Klang auch bei uns in der Redaktion zum Einsatz.

Mark Levinson No. 5802 + Bluesound Node ICON

Mark Levinson No. 5802 und Bluesound Node ICON

HiFi im Hinterhof kombiniert den bereits besprochenen Mark Levinson No. 5802 mit dem neuen und enorm flexiblen BluOS-Streaming-Player Node ICON (N530) von Bluesound. Statt 10.748 Euro erhält man dieses extrem klangstarke und vielseitige Paket für nur 4.444 Euro. Darüber hinaus gibt es das Audioquest Pearl USB Kabel (0,75m) gratis dazu!

Aufgrund der enormen Flexibilität des Bluesound-Streamers, aber auch seiner akustischen Performance, ist er ein Traumpartner für den Mark Levinson Stereo-Vollverstärker. Auch optisch passt der BluOS-Streaming-Player mit seiner kompakten, aber sehr eleganten Erscheinung mit zahlreichen Aluminium-Elementen exzellent zum No. 5802.

Der Bluesound Node ICON in der Redaktion

Der Node Icon hat auch anschluss-seitig viel zu bieten

Schon zur UVP ist der Node ICON mit seiner überragenden Ausstattung eine klare Empfehlung wert. Zum extrem präzisen D/A-Wandler kommt ein THX AAA-Kopfhörerverstärker und die Möglichkeit, die Komponente als Stereo-Vorstufe zu verwenden. Der Streamer ist auch Dirac Ready und bietet damit, insbesondere in akustisch eher schwierigen Räumlichkeiten, erhebliche Vorteile - das Upgrade ist allerdings optional und kostenpflichtig.

Die BluOS-Streaming-Plattform zählt für uns ohnehin zu den umfassendsten am Markt und überzeugt zudem mit intuitiver Bedienung. Auch was die Anschlüsse betrifft, ist der Node ICON üppig bestückt und bringt sowohl analoge als auch digitale Eingänge inklusive HDMI eARC mit. Im preislich reduzierten Kombi-Paket sind die beiden HiFi-Asse praktisch unschlagbar.

JBL L42ms

All-in-One Streaming-Lautsprecher JBL L42ms - hier in Walnuss Natur

Mit einem starken Rabatt von 50% gibt es den All-in-One Streaming-Lautsprecher L42ms von JBL aktuell bei HiFi im Hinterhof. Google Chromecast, AirPlay 2, Roon Ready und eine beeindruckende Leistung von 200 Watt (RMS) stehen hier auf der Haben-Seite. Der Preis: 499 Euro statt 999 Euro. Sowohl die Ausführung Walnuss Schwarz als auch Walnuss Natur sind aktuell noch ab Lager verfügbar.

Zusätzlich zu den umfangreichen Streaming-Funktionen samt UPnP, Amazon Music, Qobuz, Internetradio und Bluetooth bringt das All-in-One-System auch eine HDMI-Schnittstelle mit ARC, einen USB-Slot sowie einen Line-In Eingang mit.

Töner in der Detailansicht

Ausgezeichnete Verarbeitung und sehr solide Oberflächenqualität

Klanglich überzeugen zwei 20mm Alukalotten-Hochtöner mit Waveguides und zwei 4 Zoll Tief-/Mitteltöner, die von einer effizienten Class D-Endstufe mit 200 Watt Leistung versorgt werden. Als Besonderheit gibt es einen Basskontur-Regler. Dieser erweist sich als vorteilhaft, wenn man das L42ms wandnah aufstellen möchte, um den Bass etwas zu reduzieren. In unseren Testreihen hat die All-in-One-Lösung mit facettenreicher, stimmiger Gesamtwiedergabe, knackigem Bass und hoher Pegelfestigkeit überzeugt. Bei Filmton profitiert man zusätzlich von einem Sound Field Expansion-Modus, der die Räumlichkeit erweitert und eine breitere Bühne offeriert.

Mark Levinson No. 5101 + No. 5805 ALT GEGEN NEU

Mark Levinson No. 5805 unten und No. 5101 oben

Final weisen wir gerne nochmals auf die ALT GEGEN NEU AKTION von HiFi im Hinterhof bezüglich des Mark Levinson No. 5101 + No. 5805 hin. Tauscht man seine alten Komponenten gegen das Dreamteam von Mark Levinson aus, erhält man diese zum absoluten Top-Preis von nur 9.999 Euro. Mit 250 Watt pro Kanal an 4 Ohm liefert der No. 5805 massiv Leistung. Er ist laststabil bis hinunter auf 2 Ohm und bringt zwei 10.000 Mikrofarad-Elkos für üppige Reservekapazität mit. An Bord sind sowohl digitale als auch analoge Anschlüsse inklusive dediziertem Phono MM/MC-Input.

Perfekter Partner ist der No. 5101 Streaming-/SACD-Player mit Precision Link II D/A-Wandlern und PurePath-Ausgangsstufe. Er ist kompatibel mit der Harman Music Life App und verfügt über Tidal Connect, Spotify Connect, Amazon Music, etc. Das hochwertige Laufwerk gibt SACDs, CDs, CR-Rs und CD-RWs wieder. Der No.5101 wird in Handarbeit in den USA hergestellt und trumpft wie auch der No.5805 mit exzellener Fertigungsqualität und enormer Langzeitstabilität auf.

Fazit

Insbesondere für Stereo-Enthusiasten lohnt sich hier der Blick, denn sowohl der Hegel H120 als auch der Mark Levinson No. 5802 Stereo-Vollverstärker bieten innerhalb ihrer Preisklassen enorme Leistungsstärke und konnten uns auch im Testbetrieb in der Redaktion nahezu vollends überzeugen. Das gilt in identischer Weise für den beeindruckenden Bluesound Node ICON und wer lieber eine kompakte All-in-One-Lösung bevorzugt, für den ist das JBL L42ms Audiosystem richtig. Wie immer gilt: Nicht allzu lange warten, denn sonst ist das günstige Angebot vielleicht schon weg.

Special: Philipp Kind

Fotos: Hegel, HiFi im Hinterhof, Mark Levinson, AREADVD

Datum: 27.06.2025