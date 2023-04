SPECIAL: Hegel Stereo-Komponenten mit der TV-Fernbedienung steuern

Vor wenigen Tagen hat der renommierte Hersteller Hegel aus Norwegen ein Firmware-Update veröffentlicht, dass den Funktionsumfang der Stereo-Vollverstärker um ein komfortables und stark nachgefragtes Feature erweitert. Ab sofort können die Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Mit den TV-Remotes aller wichtigen Hersteller kann man von nun an die Lautstärke einstellen, ohne dass man zusätzlich die Fernbedienung des Verstärkers heranziehen muss. All diejenigen, die ihren Hegel Verstärker mit dem Fernseher verbinden, können das Update ab sofort herunterladen und installieren. Darüber hinaus kann man jetzt auch die Einschaltlautstärke und die maximale Lautstärke im Menü des Verstärkers festlegen - das gilt auch für den H95!

Hegel H95

Hegel H120

TV-Fernbedienungsfunktion

Im Fokus steht aber zweifelsfrei die TV-Fernbedienungsfunktion, die die Steuerung der Verstärkerlautstärke mit der Fernbedienung des eigenen Fernsehers ermöglicht. Dabei werden laut Hegel die meisten neueren Fernbedienungen von Samsung, Sony, LG und Philips ebenso unterstützt wie die meisten Smart TV-Fernbedienungen. Für die letztgenannten Remotes und auch für die Apple TV Siri-Fernbedienung, die erfreulicherweise ebenfalls verwendet werden kann, ist allerdings ein kleiner Workaround notwendig.

Anschluss des Fernsehers

Workaround ist auch direkt das Stichwort, denn die Entwickler von Hegel mussten ein wenig in die Trickkiste greifen, um die Steuerung mit der TV-Remote zu ermöglichen. Die meisten Anwender schließen ihren TV mittels HDMI-Kabel am eigenen HiFi-Setup an. Das ist natürlich nur möglich, wenn zum einen der Fernseher eine HDMI ARC- oder eARC-Schnittstelle besitzt, zum anderen die HiFi-Komponente einen HDMI-Eingang. Da die Geräte von Hegel nicht über einen HDMI-Eingang verfügen, gelingt die Bedienung über das Anlernen der IR-Fernbedienung des TV-Herstellers. Erfreulicherweise ist das in nur wenigen Schritten erledigt.

Hegel nennt Kompatibilität zu allen wichtigen TV-Herstellern

Ohne die TV-Fernbedienungsfunktion kann die Verbindung von Fernseher und HiFi-Anlage etwas umständlich sein. Zuerst muss man den TV mit der TV-Remote einschalten. Dann schaltet man mit der Fernbedienung des Verstärkers den Amp ein. Dann muss noch der richtige Eingang ausgewählt werden - und welcher Eingang war das noch gleich? Grundsätzlich ist das natürlich keine große Sache, auch wenn der wenig versierte Einsteiger vielleicht damit bereits überfordert ist und dann doch lieber die TV-Lautsprecher verwendet. Von Bedienkomfort kann man aber nicht gerade sprechen, selbst wenn man sich prinzipiell mit den Geräten gut auskennt.

Wie bereits erwähnt, kommt die Verbindung per HDMI ARC/eARC nicht in Frage. Optische Digitaleingänge sind allerdings vorhanden und in Kombination mit der eigens programmierten Behelfslösung lässt sich auch mit den aktuellen Hegel-Komponenten eine unproblematische und einfach zu bedienende Lösung realisieren, die der HDMI ARC-Verbindung recht nahekommt. Drückt man auf der TV-Remote die "Lautstärke+"-Taste schaltet sich der Hegel Verstärker ein und wechselt auf den Eingang, der mit dem Fernseher verbunden ist. Der Pegel ist dann identisch zur Höhe der Lautstärke, wie sie beim Ausschalten der Komponente eingestellt war.

Innenleben eines Hegel H120

Rückseite eines Hegel-Verstärkers mit digitalen Eingängen

TV-Fernbedienung mit dem Hegel Verstärker "koppeln"

Wie muss man nun vorgehen? Als erstes schaltet man den Hegel Verstärker ein und geht ins Menü. Unter "Device Menu" wählt man dann "Remotes" aus und klickt auf "detect". Der Verstärker sucht nun aktiv nach Signalen von Infrarot-Fernbedienungen. Jetzt kann man wahllos Tasten auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken, damit diese IR-Signale ausstrahlt. Der Hegel Amp erkennt dann die Fernbedienung und verknüpft diese mit dem standardmäßigen Input - Optisch 1. Nun verlässt man das Menü und die Konfiguration wird gespeichert.

Weitere Funktionen

Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten umfassen einen automatischen Eingangswechsel. Der Verstärker wählt dann nach dem Einschalten automatisch den gewünschten optischen oder auch koaxial-elektrischen Digitaleingang aus. Zusätzlich könnte man die TV-Remote auch zur Bedienung des Amps während der Musikstreaming-Wiedergabe nutzen. Wer dies tun möchte, kann die automatische Eingangswahl einfach deaktivieren. Schaltet man ihn dann mit der TV-Fernbedienung ein, wird nicht direkt zur Schnittstelle gewechselt, mit der der Fernseher verbunden ist. Natürlich lässt sich die automatische Einschaltfunktion auch komplett wieder deaktivieren.

Hegel H590

Kompatibilität und Setup Guide

Die TV-Fernbedienungsfunktion, die mittels Firmware-Update auf die Hegel Stereo-Vollverstärker aufgespielt wird, unterstützt die meisten neueren Infrarot-Fernbedienungen von Samsung, Sony, LG und Philips. Es ist auch möglich, die Hegel Komponenten mit Smart TV Remotes und der Apple TV Siri-Fernbedienung zu verknüpfen. Wichtig ist hier, dass man die Fernbedienung im Menü des Fernsehers praktisch als Universalfernbedienung deklarieren kann. Es kann sein, dass man hier verschiedene Möglichkeiten durchprobieren muss, bis man bei einer Remote gelandet ist, dessen Codes der Hegel Verstärker versteht. Hegel hat hierzu auch das Benutzerhandbuch ausführlich überarbeitet und stellt für verschiedene Anwendungsbereiche entsprechende Anleitungen zur Verfügung. Diese liegen aktuell allerdings nur in englischer Sprache vor. Zu finden sind sie hier: https://support.hegel.com/product-articles/device-menu#remotes

Special: Philipp Kind

Bilder: Hegel

Datum: 25.04.2023

Tags: Hegel